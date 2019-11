Liveticker

1. Lauf/46. Starterin - Martina Peterlini (ITA) Mit hoher Startnummer in die Top 20? Die 22-Jährige Italienerin macht es vor. Rang 18 hat sie derzeit inne. Gleich kommt Jessica Hilzinger.

Zweiter Lauf ab 13.15 Uhr Der zweite Lauf beginnt ab 13.15 Uhr - wir sind dann natürlich wieder live dabei.

1. Lauf/33. Starterin - Marlene Schmotz (GER): Schmitz verliert oben gleich eine halbe Sekunde, kann den Rückstand bis ins Ziel nicht aufholen. Mit 3,09 Sekunden Rückstand und Rang 21 hat sie aber noch Chancen auf den zweiten Lauf.

Drei Deutsche noch Wir nehmen hier die Läufe der Deutschen Schmotz (Startnummer 33), Hilzinger (49) und Ostler (67) noch mit. Zudem behalten wir im Blick, ob es weitere starke Läufe bei den restlichen Starterinnen gibt.

Vlhova auf Siegkurs? Zuletzt hat die Slowakin Vlhova Überfliegerin Mikaela Shiffrin beim WM-Riesenslalom in Are besiegen können. Den letzten Slalomsieg gegen Shiffrin feierte Vlhova im Januar in Flachau. Heute hat die Slowakin 13 Hundertstelsekunden Vorsprung vor dem zweiten Lauf.

Top 30 im Ziel - Zwischenstand Die ersten 30 Starterinnen sind im Ziel. es führt weiterhin Petra Vlhova mit 0,13 s vor Mikaela Shiffrin. Dritte ist die Österreicherin Katharina Truppe (0,99 s). Lena Dürr ist Zehnte, Marina Wallner 12., Christina Ackermann zeitgleich ebenfalls Zwölfte. Alle drei recht gut dabei. Jetzt kommen noch drei Deutsche.

1. Lauf/30. Starterin - Elena Stoffel (SUI): Die letzte Läuferin der Top 30 - die 23-jährige Elena Stoffel aus der Schweiz unterwegs. Gutes Rennen vor allem im oberen Bereich, mit Rang 19 bleibt sie in den Top 20, 3,02 s hinter Vlhova.

1. Lauf/29. Starterin - Chiara Mair (AUT): Die 23-jährige Österreicherin oben zu passiv, verliert gleich bis zu ersten Zwischenzeit fast eine halbe Sekunde. Rang 26 im Ziel, mehr als vier Sekunden Rückstand.

1. Lauf/28. Starterin - Ylva Staalnacke (SWE): Die 27-jährige Schwedin gleich oben mit einem Einfädler. Ausgeschieden. Schade.

1. Lauf/27. Starterin - Sara Hector (SWE): Die Schwedin kommt wie einige Starterinnen auch aus einer Verletzung. Im vergangenen Jahr wurde sie hier 15. Und mit diesem 15. Platz kommt sie hier auch erstmal ins Ziel. 2,69 Sekunden hinter der Spitze.

1. Lauf/26. Starterin - Magdalena Fjaellstroem (SWE): Drei Schwedinnen in Serie. Fjaellstroem verliert beim Übergang vom Flachen ins Steile mehr als 2 Sekunden. Rang 21, 3,41 Sekunden hinter Vlhova.

1. Lauf/25. Starterin - Maren Skjoeld (NOR): Die 26-Jährige wie fast alle mit den Probleme in den Übergang ins Steile. Rang 18, 3,06 s hinter der Spitze.

1. Lauf/24. Starterin - Paula Moltzan (USA): Die 25-Jährige heute mit ihrem 25. Weltcup-Rennen, ein kleines Jubiläum. Im letzten Jahr qualifizierte sie sich nicht. Heute und jetzt Rang 17, 2,96 s hinter der Spitze.

1. Lauf/23. Starterin - Emelie Wikstroem (SWE): Die Slalomspezialistin verliert im Mittelteil, kämpft sich unten aber wieder heran. Rang elf, 2,57 s hinter der Spitze.

1. Lauf/23. Starterin - Emelie Wikstroem (SWE): Noch acht Starterinnen der Top 30. Darunter vier Schwedinnen, Wikstroem macht den Auftakt. Die 27-Jährige unterwegs.

1. Lauf/22. Starterin - Estelle Alphand (SWE): Die 24-jährige Schwedin in ihrem 50. Weltcuprennen couragiert. Rang 15 im Ziel, 2,88 Sekunden hinter der Spitze.

1. Lauf/21. Starterin - Marina Wallner (GER): Oben ein gutes Rennen, aber im unteren Teil zu passiv. Rang elf, 2,63 Sekunden hinter der Spitze.

1. Lauf/21. Starterin - Marina Wallner (GER): Im vergangenen Jahr wurde Wallner hier 14., war damit beste Deutsche. Die 25-Jährige ist unterewgs, 34. Weltcupstart heute.

1. Lauf/20. Starterin - Mina Fuerst Holtmann (NOR): Fuerst Holtman macht oben viel richtig, verliert ihre flüssige Fahrt aber im unteren Teil. Dennoch ein guter Rang zwölf für die 24-Jährige, die im vergangenen Jahr in Levi nicht ins Ziel kam.

1. Lauf/19. Starterin - Meta Hrovat (SLO): Die 21-jährige, junge Slowenin, unterwegs. Im oberen Teil mit Fahrfehlern, zu weit weg von den Toren. Nach unten kann sie keine Zeit aufholen. Rang 18, ganze 4,34 Sekunden hinter der Spitze.

1. Lauf/18. Starterin - Roni Remme (CAN): im Februar fuhr die Kanadierin im der Kombination aufs Podest. Aber heute hat sie keinen guten Tag. Einfache Fehler, sie ärgert sich im Ziel. Rang 17, 3,84 s Rückstand.

1. Lauf/17. Starterin - Katharina Huber (AUT): Die 24-jährige Österreicherin unterwegs. Auch sie holt zwischen der ersten und zweiten Zwischenzeit auf. Und dann fährt sie unten ein flüssiges Rennen. im Ziel Platz siebe, 1,65 s hinter Vlhova. Stark.

1. Lauf/16. Starterin - Lena Dürr (GER): Tolles Rennen im oberen Bereich, bei der zweiten Zwischenzeit nur 0,01 s Rückstand auf Vlhova. Doch dann rutscht sie auf dem Innenski im Mittelteil weg. Sie kämpft sich ins Ziel, aber mit 2,51 Sekunden Rückstand nur Rang neun.

1. Lauf/16. Starterin - Lena Dürr (GER): Die Deutsche heute mit ihrem 147. Weltcup-Start. Die 28-jährige stürzt sich oben in den Nebel, der immer stärker zuzieht. Bei der ersten Zwischenzeit 0,11 s Rückstand.

Zwischenstand Vorn Vlhova vor Shiffrin (+ 0,13 s) und der starken Österreicherin Truppe (+ 0,99 s ). Chrisitna Ackermann auf Rang neun. Gleich kommt Lena Dürr.

1. Lauf/15. Starterin - Katharina Gallhuber (AUT): Rang elf derzeit, 3,20 Sekunden Rückstand auf die Spitze.

1. Lauf/15. Starterin - Katharina Gallhuber (AUT): Die Slalom-Dritte Olympia 2018 Südkorea und Zweite im Team-Event unterwegs. Ihr bestes Weltcup-Resultat erlebte sie hier in Levi, Rang sieben im vergangenen Jahr.

1. Lauf/14. Starterin - Michelle Gisin (SUI): Mit 0,42 s Rückstand geht sie in den Mittelteil, verliert bis zum Ziel weiter. Sie Schweizerin bleibt mit 2,01 s und Rang acht aber in Schlagdistanz zu den Top 5.

1. Lauf/14. Starterin - Michelle Gisin (SUI): Die Kombinations-Olympiasiegerin von 2018 unterwegs. Die 26-jährige Allrounderin mit einem flüssigen Lauf im oberen Bereich.

1. Lauf/13. Starterin - Irene Curtoni (ITA): Die 34-Jährige schon oben zu zahm, fährt nicht aggressiv genug. Bei der zweiten Zwischenzeit schon 0,72 s zurück. im Ziel Zwölfte mit 3,65 s Rückstand.

1. Lauf/13. Starterin - Irene Curtoni (ITA): Kleines Jubiläum für die Italienerin, sie fährt heute ihren 175. Weltcup.

1. Lauf/12. Starterin - Aline Danioth (SUI): 2,82 s Rückstand, Neunte. Aber immerhin gefinisht den ersten Lauf. Im vergangenen Jahr war sie ausgeschieden.

1. Lauf/12. Starterin - Aline Danioth (SUI): Die 21-Jährige aus der Schweiz unterwegs. Das Flutlicht, das hier schon angeknipst ist, begleitet die Schweizerin. Oben am Berg zieht es jetzt sogar ein bisschen zu.

1. Lauf/11. Starterin - Erin Mielzynski (CAN): Im oberen, flachen Bereich, macht sie das gut. Doch wie viele andere hat auch sie Probleme im mittleren Bereich und im Übergang zum steilen finish. Im Ziel 3,24 s hinter Vlhova, Neunte.

1. Lauf/11. Starterin - Erin Mielzynski (CAN): Gleich die nächste Kanadierin, die 29-Jährige oben aggressiv.

1. Lauf/10. Starterin - Laurence St-Germain (CAN): Auch sie hat vor allem beim Übergang in den steilen Hang ihre Probleme, verliert dort am meisten Zeit. Im Ziel Neunte, 3,47 s hinter der Spitze.

1. Lauf/10. Starterin - Laurence St-Germain (CAN): Die erste Kanadierin unterwegs. im vergangenen Jahr ist die 25-jährige Slalomspezialistin hier ausgeschieden.

1. Lauf/9. Starterin - Nina Haver-Loseth (NOR): Ein guter Lauf, auch wenn sie im unteren Bereich Zeit an Vlhova verliert. Platz fünf im Ziel, 1,46 s hinter der Slowakin.

1. Lauf/9. Starterin - Nina Haver-Loseth (NOR): Die Norwegerin mit ihrem Comeback nach einer Verletzung aus dem Januar 2019. Die 30-Jährige war hier im vergangenen Jahr Neunte. Bei der zweiten Zwischenzeit führt sie sogar, 0,01 s vor Vlhova.

1. Lauf/8. Starterin - Christina Ackermann (GER): Oben läuft es ganz gut, doch kurz vor dem Übergang in den Steilhang überdreht sie, der Ski rutscht hinten weg und sie verliert viel Zeit. Nur Siebte mit 2,63 Sekunden Rückstand auf Vlhova.

1. Lauf/8. Starterin - Christina Ackermann (GER): Christina Geiger, die nach ihrer Heirat im Sommer Ackermann heißt, ist unterwegs. Sie ist die beste deutsche Slalomfahrerin.

1. Lauf/7. Starterin - Petra Vlhova (SVK): Stark, oben lag sie bereits 0,26 s hinter Shiffrin, doch unten fährt sie couragiert und sehr flüssig im Schwung. Neue Bestzeit, 0,13 Sekunden vor Shiffrin.

1. Lauf/7. Starterin - Petra Vlhova (SVK): Nun die stärkste Shiffrin-Verfolgerin. In Sölden war sie verkrampft, in Levi im vergangenen Jahr wurde sie Zweite. Und heute? Oben etwas Rückstand.

1. Lauf/6. Starterin - Anna Swenn Larsson (SWE): Larsson mit 1,18 Sekunden Rückstand auf Shoffrin. Nun Vlhova.

1. Lauf/6. Starterin - Anna Swenn Larsson (SWE): Die WM-Silbermedaillengewinnerin und Vorjahres-Sechste von Levi ist unterwegs. Die 28-jährige Slalomspezialistin oben verhalten.

1. Lauf/5. Starterin - Katharina Truppe (AUT): Im unteren Teil fährt Truppe ein starkes Rennen, verliert fast nichts mehr. Derzeit Zweite, 0,86 Sekunden hinter Shiffrin.

1. Lauf/5. Starterin - Katharina Truppe (AUT): Die Österreicherin bei ihrem 83. Weltcup-Start. Im vergangenen Jahr würde die 23-Jährige Slalom-Gesamt-Sechste. Aber oben gleich 8 Hundertstel Rückstand. Sie verliert oben etwas Zeit.

1. Lauf/4. Starterin - Kristin Lysdahl (NOR): Ein Gesetz der Serie - Lysdahl rutscht im Mittelteil an einem Tor weg. Schon wieder ausgeschieden.

1. Lauf/4. Starterin - Kristin Lysdahl (NOR): Die 23-jährige Norwegerin, die hier in Levi noch nie ins Ziel kam, unterwegs.

1. Lauf/3. Starterin - Katharina Liensberger (AUT): Derzeit Dritte, 1,56 Sekunden hinter Shiffrin. Das sah nicht ganz flüssig aus.

1. Lauf/3. Starterin - Katharina Liensberger (AUT): Liensberger kann in die top 3 fahren, in Flachau wurde sie in diesem Januar Dritte. Aber sie hat jetzt Trainingsrückstand, im Sommer gab es u.a. einen Materialstreit.

1. Lauf/2. Starterin - Wendy Holdener (SUI): Holdener kann ihren Vorsprung von oben nicht retten, sie verliert noch im obereren teil - und hat im ziel 1,42 Sekunden Rückstand auf Shiffrin.

1. Lauf/2. Starterin - Wendy Holdener (SUI): Im vergangenen Jahr wurde Holdener hier Fünfte. Und heute? im oberen Teil hat sie Vorsprung auf Shiffrin. Doch vor dem Steilhang verliert sie.

1. Lauf/1. Starterin - Mikaela Shiffrin (USA): Oben ist der Kurs recht flach, ab Mitte wird es anspruchsvoll. Shoffrin kommt hier mit 58,78 Sekunden ins Ziel. An dieser Zeit werden sich die Konkurrentinnen messen lassen müssen.

1. Lauf/1. Starterin - Mikaela Shiffrin (USA): Auf geht's. Shiffrin wird die erste Top-Marke setzen. Hier gewann sie bereits dreimal.

Ackermann freut sich Christina Ackermann ist heute aber ebenfalls hoch motiviert: "Hatte ich im letzten Jahr noch mit meinem Knie zu kämpfen, so traten sowohl im Sommer als auch die letzten Wochen auf Schnee keine Probleme mehr auf. Ich bin also fit und zuversichtlich, dass ich die Saison so beginnen kann, wie ich die letzte aufgehört habe", sagte sie in den letzten Tagen.

Die Bedingungen Die Verhältnisse in Levi sollten ein faires Rennen zulassen. Es ist zwar bewölkt und über der Strecke hängt leichter Nebel. Der sollte die Fahrerinnen aber nicht beeinträchtigen. Die Temperaturen liegen bei knapp null Grad.

Vor einem Jahr Im November 2018 siegte Shiffrin hier - vor Vlhova. Beste Deutsche war Marina Wallner als 14.

Vorläuferin unterwegs Die erste Vorläuferin ist unterwegs. Gleich geht's los.

Sechs Deutsche Am Start sind auch sechs deutsche Starterinnen. Als Erste kommt Christina Ackermann, die bis vor Kurzem von Geiger hieß - sie hat die Nummer acht. Mit Nummer 16 kommt Lena Dürr. Ebenfalls in den Top 30 starten darf Marina Wallner (Nr. 21). Marlene Schmotz (33.), Jessica Hilzinger (49) und Martina Ostler (67) haben dann schon recht hohe Nummern.

Startnummern Die Top-Läuferinnen haben die Startnummer 1, 2 und 7. Shiffrin darf als Erste die 67 Tore herunter ins Tal. Holdener hat die Nummer 2. Vlhova die Nummer 7.

Holdener oder Vlhova oder ...? Wer könnte Shiffrins Sieg angreifen? Die Slowakin Petra Vlhova war in den vergangenen Jahren ärgste Konkurrentin, vielleicht kann auch die Schweizerin Wendy Holdener eingreifen - sie schaffte es hinter Shiffrin und Vlhova in den vergangenen Jahren vier Mal in Folge im Slalom-Weltcup in die Top 3.

Wer kann Shiffrin schlagen? zum auftakt in Sölden haben wir es bereits gesehen - Shiffrin ist schlagbar. Damals siegte Youngster Robinson. Erlaubt sich US-Superstar Shiffrin heute gleich den nächsten Aussetzer?

Auftakt in Finnland Im finnischen Levi geht es los. Hier in Lappland im Norden Finnlands sind heute Minus 1 Grad, der Himmel ist bewölkt, der Schnee hart - gute Bedingungen.