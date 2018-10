Liveticker

Anna Veith (AUT) Nächste Chance für den ÖSV. Anna Veith will in diesem Jahr wieder attackieren, kann hier aber auch nicht besonders hervorstechen.

Lara Gut (SUI) Wie kommt die Schweizerin nach ihrer schwierigen letzten Saison in diesen Riesentorlauf? Für diese Bedingungen durchaus ordentlich! Gut bleibt zumindest mal wieder unter zwei Sekunden Rückstand.

Bernadette Schild (AUT) Bernadette Schild eröffnet den zweiten Teil der Top 30 in diesem ersten Riesenslalom der Saison. Die österreichische Slalom-Expertin kann hier aber auch nicht für Furore sorgen und reiht sich in die Zeiten der anderen Damen ein.

Petra Vlhova (SVK) Sie Slowakin fährt immer am Limit und kämpft auch heute mit der Linie. Mit viel Aufwand hält sie sich auf dem Kurs und landet vorerst auf dem elften Rang.

Ricarda Haaser (AUT) Die Bedingungen lassen wirklich nicht mehr viel zu. Ricarda Haaser fährt zwar nicht wirklich auf Attacke aber im Großen und Ganzen rund den Hang hinunter und büßt über drei Sekunden ein.

Sara Hector (SWE) Die nächste Schwedin ist unterwegs. Auch Sara Hector wirkt wie viele Läuferinnen vor ihr unsicher auf den Brettern und fährt fast ängstlich. Auch ihr fehlen zwei Sekunden.

Frida Hansdotter (SWE) Was kann die Slalom-Olympiasiegerin von Pyeongchang hier zeigen? Frida Hansdotter will sich in diesem Jahr auch im Riesentorlauf etablieren, schafft das aber hier in Sölden noch nicht so ganz. Zwei Sekunden auf Brignone!

Irene Curtoni (ITA) Irene Curtoni geht ihre Mission sehr aggressiv an, leistet sich dabei aber einige Fehler. Im Zielhang verliert sie eine ganze Sekunde, da bremst der Neuschnee doch ganz schön aus.

Ana Drev (SLO) Macht es ihre Landsfrau Ana Drev besser? Auch die zweite Slowenin wirkt unsicher und wackelt richtig auf ihren Skiern. Da war der Respekt vor der Piste zu groß.

Meta Hrovat (SLO) Meta Hrovat eröffnet einen slowenischen Doppelpack, kommt aber überhaupt nicht in diesen Lauf. Es schneit immer heftiger und das sieht man an den Zeiten. Auch ihr fehlen zwei Sekunden auf die Spitze.

Marta Bassino (ITA) Erster Ausfall des Winters! Marta Bassino kommt gut in den Lauf und hat viel Tempo drauf, verfehlt dann aber ein Tor und fliegt ab.

Wendy Holdener (SUI) Jetzt ist auch die Schweiz in den Weltcup gestartet! Wendy Holdener lässt es hier aber ganz gemütlich angehen und will wohl erstmal Sicherheit tanken. Das war gar nichts. Rückstand: 1.72 Sekunden!

Stephanie Brunner (AUT) Österreichs Hoffnungen ruhen vor allem auf Stephanie Brunner, doch die 24-Jährige rutscht schon oben einmal leicht weg. Das kostet Tempo und am Ende eine ganze Sekunde auf die immer noch führende Federica Brignone.

Viktoria Rebensburg (GER) Jetzt gilt es für Viktoria Rebensburg! Die deutsche Spitzenfahrerin kommt gut aus dem Startblock und ist bei der ersten Zwischenzeit knapp vorne. Das sieht rund aus und das ist schnell! Rebensburg baut ihren Vorsprung aus und geht als Führende in den Zielhang, büßt dann aber plötzlich ein. Rang zwei!

Ragnhild Mowinckel (NOR) Ragnhild Mowinckel muss man hier was zutrauen. Die Norwegerin müsste mit ihrer sauberen Technik bei diesen Bedingungen Vorteile haben, fährt aber viel zu zaghaft. Mit angezogener Handbremse fehlt fast eine Sekunde auf die Spitze.

Tessa Worley (FRA) Die amtierende Weltmeisterin wählt eine deutlich engere Linie als die beiden Damen zuvor, kann aber auch nicht so richtig Druck in den weichen Schnee bringen. Am Ende zieht sie nochmal an und checkt auf Rang zwei ein.

Mikaela Shiffrin (USA) Was die Zeit von Brignone wert ist, wird uns nun Mikaela Shiffrin zeigen. Und so schlecht war der Lauf scheinbar gar nicht. Die US-Lady wirkt nervös und verliert über eine halbe Sekunde auf die Italienerin.

Federica Brignone (ITA) Auf gehts! Federica Brignone eröffnet den Weltcupwinter 2018/19. 2015 hatte die Italienerin hier gewonnen, diesmal tut sie sich nach längerer Verletzungspause auf Neuschnee im nebligen Sölden schwer, bringt aber zumindest eine erste Zeit von 58.71 Sekunden ins Ziel.

Es wird gefahren! Lange stand das Rennen auf der Kippe. Es schneit durchgehend und aufgrund des starken Windes in höheren lagen wurde der Start ein Stückchen nach unten verlegt. Es soll aber wohl gleich gestartet werden!

Gut und Holdener führen die Schweiz an Die Eidgenossen haben mit Lara Gut, die nach Kreuzbandriss 2017 wieder angreifen will und Kombinations-Weltmeisterin Wendy Holdener zwei heiße Eisen im Feuer. Aline Danioth, Andrea Ellenberger, Michelle Gisin, Rahel Kopp, Elena Stoffel und Jasmina Suter komplettieren das Schweizer Aufgebot bei diesem Riesenslalom.

Österreich mit voller Kapelle Der ÖSV schickt gleich elf Damen in diesen ersten Riesentorlauf der Saison. Stephanie Brunner war im Vorjahr als Sechste der Disziplinenwertung beste Österreicherin und dürfte auch heute neben Anna Veith, die nach einer schwierigen letzten Saison wieder angreifen will, die besten Aussichten auf eine Top-Ten-Platzierung haben. Außerdem gehen Eva-Maria Brem, Franziska Gritsch, Ricarda Haaser, Katharina Liensberger, Nina Ortlieb, Stephanie Resch, Julia Scheib, Bernadette Schild und Katharina Truppe für den ÖSV in den Schnee.

DSV-Quartett am Start Neben Vikotria Rebensburg, die mit Startnummer fünf auf die Piste gehen wird, sind drei weitere deutsche Damen bei diesem Weltcupauftakt dabei. Vor allem Lena Dürr (Startnummer 38) werden Chancen zugerechnet, heute ein paar Weltcuppunkte einzusammeln. Für Veronique Hronek (57) und Andrea Filser (69) wäre das Erreichen des zweiten Durchgangs schon ein Erfolg.

Weitere Favoritinnen Neben den beiden Topfavoritinnen Shiffrin und Rebensburg muss man auf der anspruchsvollen Piste im Ötztal sicher auch die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang Ragnhild Mowinckel aus Norwegen sowie die französische Weltmeisterin Tessa Worley auf dem Zettel haben. Italiens Federica Brignone, die im Vorjahr auch einen Riesentorlauf gewinnen konnte, geht nach Verletzungspause mit Trainingsrückstand und wohl ohne Chance aufs Treppchen ins Rennen.

Rebensburg gegen Shiffrin? Auch wenn Prognosen vor Saisonstart immer schwer sind, rechnen doch die meisten Experten auch in diesem Jahr im Riesenslalom mit einem Duell zwischen Gesamtweltcupgsiegerinn Mikaela Shiffrin aus den USA und Deutschlands Topfahrerin Viktoria Rebensburg, die im Vorjahr den Disziplinenweltcup gewinnen konnte. Und die 29-Jährige aus Kreuth am Tegernsee startet gleich mal mit markigen Worten in die Saison. "Ich will den Riesenslalom-Weltcup wieder gewinnen", sagte Rebensburg, die den Auftakt hier in Sölden im Vorjahr gewann.