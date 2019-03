Liveticker

"Es war mehr am Limit als erwartet. Der Kurs war ziemlich schnell gesetzt, die Piste in einem perfekten Zustand (...) die Ausgangsposition vor dem Weltcup-Finale ist sicher optimal", sagte der Sieger im ORF.

Paris jetzt Favorit auf die kleine Kristallkugel

Dominik Paris steht vor seinem zweiten Super-G-Triumph in dieser Saison nach Bormio. Beim Saisonfinale in zwei Wochen in Andorra reicht dem Italiener ein dritter Platz, um die kleine Kristallkugel in dieser Disziplin zu holen.