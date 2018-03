Liveticker

Brice Roger (FRA) Dann lässt es Brice Roger gewaltig krachen. Dem Franzosen gelingt eine herausragende Fahrt, über die er im Ziel mit ausgestreckten Armen euphorisch jubelt.

Nils Mani (SUI) Nils Mani bekommen wir nicht zu sehen. Der 25-jährige Schweizer verzichtet nach seinem gestrigen Sturz in der Abfahrt auf seinen Start.

Maxence Muzaton (FRA) Dabei geht es noch so viel schneller. Das beweist in diesem Moment Maxence Muzaton. Der Franzose zeigt eine starke Fahrt, begrenzt seinen Rückstand auf deutlich unter einer Sekunden und freut sich im Ziel trotz brennender Oberschenkel über Platz 18.

Stefan Rogentin (SUI) Stefan Rogentin fängt sich schnell zu viel Rückstand ein. Auch wenn viele Schweizer nach unten hin gut machten, gilt das für den 23-Jährigen nicht. Mehr als zwei Sekunden fehlen und das reicht heute nun mal einfach nicht für Weltcuppunkte.

Broderick Thompson (CAN) Unter die besten 30 schafft es jetzt Broderick Thompson. Damit kickt der Kanadier Johannes Kröll aus den Punkten.

Marc Gisin (SUI) Eien Zieldurchfahrt ist Marc Gisin danach nicht vergönnt. Der Eidgenosse verfehlt ein Tor und scheidet aus.

Johannes Kröll (AUT) Eien Punktlandung auf Platz 30 gelingt anschließend Johannes Kröll. Gerade mal 1,75 Sekunden Rückstand weist der Österreicher auf. So eng liegt das alles heute beieinander.

Otmar Striedinger (AUT) Derart flink schafft es Otmar Striedinger nicht zu Tal. Der Österreicher reiht sich unten als 28. ein und wird bangen müssen, ob das für Punkte reicht.

Emanuele Buzzi (ITA) Vermutlich ahnt der US-Boy da schon, dass noch einer schneller sein wird. Direkt im Anschluss bewegt sich Emanuele Buzzi auf nahezu identischem Niveau, ist letztlich aber noch acht Hundertstel zügiger im Ziel und setzt sich direkt vor Goldberg.

Jared Goldberg (USA) Aufhorchen lässt im Anschluss Jared Goldberg. Der US-Amerikaner heizt den Berg ziemlich schnell hinunter. Am Ende liegt er nu acht Zehntel hinter der Bestzeit und schiebt sich an Position 14. Wirklich zu freuen scheint sich Goldberg darüber nicht.

Gian Luca Barandun (SUI) Eien ziemlich saubere Linie findet Gian Luca Barandun. Der Schweizer hat auch am Sprung die Richtung. Im drehenden Teil hat er wie alle zu kämpfen, gibt da den Ski nicht genug frei. So wird es letztlich lediglich Rang 29.

Nils Allegre (FRA) Exakt auf den Punkt fährt im Anschluss Nils Allegre. Natürlich ist das der 22. Platz für den Franzosen. Kurz die Faust geballt - eine Spur der Zufriedenheit.

Christoph Krenn (AUT) Das denkt sich auch Christoph Krenn. Der Österreicher setzt sich direkt vor Klemen Kosi.

Klemen Kosi (SLO) Und für die Sportler, die nicht mehr auf Åre hoffen dürfen, für die liegen natürlich heute noch ein paar Weltcuppunkte bereit. Davon greift sich Klemen Kosi als 22. jetzt einige ab.

Mattia Casse (ITA) Nach wie vor gibt die Piste eine Menge her, wird in einigen Abschnitten sogar schneller. Mattia Casse vermag das nicht für sich zu nutzen. Der Italiener scheidet aus.

Manuel Osborne-Paradis (CAN) Alle, die jetzt noch oben stehen, müssten mindestens unter die besten Sieben fahren, um es nach Åre zu schaffen. Wenn das einer kann, ist das Manuel Osborne-Paradis. Der Kanadier kommt in Kvitfjell traditionell gut zurecht. Und das beweist der 34-Jährige, fährt sensationell auf Rang vier - und damit zugleich zum Weltcupfinale. Bitter ist das für Stian Saugestad, den heutigen Zehnten. Der rutscht aus den Top 25 des Disziplinweltcups.

Andrew Weibrecht (USA) Andrew Weibrecht ist vermutlich der Letzte, der es noch zum Weltcupfinale schaffen kann. Unter die Top 20 müsste er da aber fahren. Der US-Amerikaner lässt es an Zug vermissen, fährt zudem nicht gefühlvoll genug, setzt die Kanten hart. Mehr als Platz 22 ist da nicht drin. Das ist zu wenig.

Ryan Cochran-Siegle (USA) Noch ist das Klassement nicht gemacht. Bei Ryan Cochran-Siegle stimmt der Schwungansatz nicht. Anschließend bekommt der US-Amerikaner das an dem nach links hängenden Streckenabschnitt mit dem Rechtsschwung nur mit großer Mühe zu korrigieren. Die zeit aber ist beim Teufel.

Urs Kryenbühl (SUI) Die Piste gibt also noch immer etwas her. Weiß das Urs Kryenbühl zu nutzen? Mit diesem Fehler kurz vor der letzten Zwischenzeit wird das aber nichts. Da muss der Schweizer den Schwung zweimal fahren. Mehr als Rang 19 ist da nicht drin.

Stian Saugestad (NOR) Was bekommt Stian Saugestad auf die Reihe? Mit seinem Landsmann vermag er nicht ganz mitzuhalten. Eine ordentliche Fahrt deutet sich dennoch an. Und unten wird die Piste offenbar schneller. Der Norweger drückt seinen Rückstand auf sechs Zehntel und schiebt sich an Position neun.

Adrian Smiseth Sejersted (NOR) Auf die Norweger müssen wir bei deren Heimrennen natürlich achten. Doch gleich beim ersten Sprung bekommt Adrian Smiseth Sejersted zu viel Luft unter die Ski. Der 23-Jährige fährt ziemlich wild. Überraschend ist der auch schnell unterwegs. Tatsächlich fährt der Skandinavier als Dritter aufs Podium. Nicht zu fassen!

Martin Cater (SLO) Richtig gut findet Martin Cater ins Rennen, bewegt sich nah an der Bestzeit. Doch dann passiert der erste Fehler. Anschließend hängt die Piste nach links. Und das bekommt der Slowene mit dem Rechtsschwung nicht gebacken. Er fährt am Tor vorbei.

Gilles Roulin (SUI) Gilles Roulin bewegt sich in ähnlichem Bereich - sowohl im Weltcup als auch in diesem Rennen. Die Schweizer Linie hilft ihm dann, noch etwas Zeit gut zu machen. So schafft es der Eidgenosse auf Rang elf. Damit dürfte Roulin beim Weltcupfinale dabei sein.

Romed Baumann (AUT) Nachbessern muss auch Romed Baumann. Die Bedingungen sollten passen. Der Österreicher fährt technisch sauber. Dann aber passt die Position bei einem Rechtsschwung nicht, da geht Zug verloren. So bleiben einige Zehntel liegen. Knapp neun sind es am Ende. Platz zwölf im Moment. Das heißt Zittern, wird das für Åre reichen?

Ralph Weber (SUI) Weiter geht es nun mit Ralph Weber. Nun richtet sich unser Blick verstärkt auf die Top 25 im Disziplinweltcup. Und dafür muss der Schweizer punkten. So richtig flüssig geht es dem 24-Jährigen nicht von der Hand. Der Eidgenosse hat schwer zu kämpfen. Mehr als zwei Sekunden Rückstand. Für das Weltcupfinale wird das zu wenig sein.

Kristallkugel Da haben wir so viel Spannung im Super-G-Weltcup versprochen. Nun entscheidet sich die Angelegenheiten doch schon vorzeitig. Der Sieg von Kjetil Jansrud hilft natürlich gewaltig. Zudem schoben sich die beiden Schweizer noch vor Hannes Reichelt. Damit geht die kleine Kristallkugel bereits heute weg.

Dustin Cook (CAN) Wozu ist der Vizeweltmeister von 2015 in der Lage? Diese Form weist Dustin Cook eigentlich nicht auf. Das zeigt sich auf der Piste. Der Kanadier fährt technisch sauber - aber eben nicht schnell genug. Die Top 10 verpasst der 28-Jährige.

Adrien Théaux (FRA) Was kommt jetzt noch? Mit Blick auf die Startliste scheint es kaum noch möglich, dass jemand am Sieg von Kjetil Jansrud zu rütteln vermag. Eventuell ist noch das Podium drin für Adrien Théaux. Am Ende nimmt der Franzose nicht genug Schwung mit, es fehlen 66 Hundertstel - Platz sechs.

Josef Ferstl (GER) Für Deutschland stößt sich Josef Ferstl oben ab. Der Gröden-Sieger ist zügig unterwegs. An den Zwischenzeiten wirkt sich das nicht so ganz aus. Anders als die Schweizer vermag der 29-Jährige nichts aufzuholen. Dann baut Ferstl noch einen bösen Schnitzer ein, muss die Ski lange quer stellen, dann ist er zu spät dran. So fällt er übe reine Sekunde zurück.

Max Franz (AUT) Anders geht es Max Franz an. Der Österreicher gibt gleich oben gehörig Gas. Das hohe Tempo lässt ihn weit springen. Dann aber hat Franz Mühe, muss die Kante lange hart setzen. Das kostet Zeit. Am Ende fehlen knapp sechs Zehntel - Platz fünf.

Mauro Caviezel (SUI) Gleich folgt noch ein Eidgenosse. An der zweiten Zwischenzeit liegt Mauro Caviezel zu weit zurück. Eine Dreiviertelsekunde lässt sich schwer aufholen. Doch auch der 29-Jährige holt gewaltig auf. Der schafft es tatsächlich noch aufs Podium. Starke Fahrt!

Beat Feuz (SUI) Noch ist das Podium nicht gemacht. Daran möchte nun Beat Feuz rütteln. Der Olympia-Zweite bemüht sich um eine sehr enge Linie. Das ist nicht unbedingt der schnellste Weg. Der Schweizer aber bringt Körpergewicht mit und forciert nach unten hin. Mit diesem Schlussspurt schiebt sich Feuz noch auf Rang zwei nach vorn.

Blaise Giezendanner (FRA) Jetzt schiebt der Olympia-Vierte oben an. Blaise Giezendanner vermag an sein olympisches Rennen nicht ganz anzuknüpfen. Der Franzose verpatzt den letzten Sprung, hat da zu viel Rücklage. Das kostet Geschwindigkeit und am Ende mehr als eine Sekunde Rückstand.

Vincent Kriechmayr (AUT) Vincent Kriechmayr liegt gleich zu Beginn etwas deutlicher zurück. Zwar fährt der Österreicher technisch sauber, ist aber irgendwie nicht schnell genug. Immerhin holt der 26-Jährige nach unten hin noch ein wenig auf. Mehr als Platz fünf wird es nicht mehr.

Andreas Sander (GER) Wie wird Andreas Sander auf der Piste Olympiabakken klar kommen? Zu Beginn schaut das gut aus. So weit ist der Deutsche von Jansrud gar nicht weg. Doch der Kurs bleibt technisch anspruchsvoll. Sander zeigt eine gute Fahrt. AM Ende nimmt er nicht genug Schwung mit auf den Weg ins Ziel. So fehlen letztlich knapp sechs Zehntel. Dennoch entlockt im Rang vier eine Geste der Zufriedenheit.

Matthias Mayer (AUT) Noch wollen wir die Siegertrophäe nicht an Kjetil Jansrud überreichen, denn einige stehen noch oben. Wenn einer gute Chancen besitzt, dann ist das natürlich der Olympiasieger von PyeongChang. Matthias Mayer baut allerdings einen Fehler ein. Es treibt ihn bei einem Linksschwung weit ab. Mit Mühe erwischt er das nächste Tor, muss dafür aber einen kurzen Bremsschwung einlegen. In der Folge fährt der Österreicher mit Wut im Bauch und Risiko. Es verschlägt ihm den Ski. Diesmal erwischt er das Tor nicht mehr und scheidet wie gestern aus.

Christian Walder (AUT) Von Christian Walder erwarten wir einen derartigen Husarenritt eigentlich nicht. Den 26-Jährigen messen wir also nicht an Jansrud. Und so gesehen, schlägt sich der Österreicher gut. Vor allem im unteren Streckenteil fährt er stark und kommt als Fünfter an. Damit zeigt sich Walder sehr zufrieden.

Kjetil Jansrud (NOR) Der nächste Olympiasieger steht bereit - der von 2014. Kjetil Jansrud ist zu Beginn der Schnellste. Als Führender des Super-G-Weltcups zeigt der Norweger, was auf dieser Piste möglich ist. Jansrud setzt eine Bestzeit nach der anderen. Die überragende Fahrt endet mit einer halben Sekunde Vorsprung. Wer soll das noch toppen?

Thomas Tumler (SUI) Als erste Schweizer begibt sich Thomas Tumler in den Hang. Bei einem Linksschwung gerät der 28-Jährige weit raus, muss noch einmal mächtig nachdrücken, um das nächste Tor zu erwischen. Tumler fährt doch recht weite Wege. Auch kurz vor der letzten Zwischenzeit kämpft er nochmals heftig, um im Rennen zu bleiben. Im Ziel setzt es die Rote Laterne.

Aksel Lund Svindal (NOR) Dann schiebt der Olympiasieger von 2010 an. Mit all seiner Erfahrung nimmt Aksel Lund Svindal die ersten Schwünge. Doch dann verirrt sich der Norweger. Bei einem Sprung stimmt die Richtung nicht. Der Satz geht ungewohnt weit. Das lässt sich nicht mehr korrigieren. Der 35-Jährige scheidet aus. Im Super-G-Weltcup bedeutet das einen herben Rückschlag.

Christof Innerhofer (ITA) Noch schneller legt Christof Innerhofer los. Auf der eisigen Piste taut der Italiener richtig auf. Dann hebt es ihn beim Schwungansatz zweimal kurz aus. In der Folge muss der 33-Jährige härter und länger auf den Kanten stehen. Nach unten fehlt es Innerhofer an Tempo - und letztlich zwei Zehntel.

Hannes Reichelt (AUT) Nun schauen wir auf den Zweiten des vergangenen Jahres. Hannes Reichelt findet gut ins Rennen, sucht eine enge Linie. Kurz vor der letzten Zwischenzeit trägt es ihn ein wenig ab. Dennoch ist der Österreicher schnell genug, rettet eine Zehntel Vorsprung ins Ziel.

Bostjan Kline (SLO) Das Startintervall beträgt zu Beginn zwei Minuten. Bostjan Kline macht sich auf den Weg. Die Ideallinie findet der Slowene nicht. An die Geschwindigkeiten eines Thomas Dreßen kommt Kline nicht heran. Im Ziel fehlen fast anderthalb Sekunden.

Aleksander Aamodt Kilde (NOR) Die Fans in Kvitfjell fiebern dem ersten Norweger entgegen. Aleksander Aamodt Kilde spielt seinen Heimvorteil aus, ist zunächst weit vorn. Nun aber nähert sich der 25-Jährige dem Bereich, den Dreßen gut erwischte. Es deutet sich ein enges Duelle an. letztlich geht dem Skandinavier doch eine halbe Sekunde verloren - Rang zwei!

Thomas Dreßen (GER) Nun ist schon Thomas Dreßen dran. Bei Domink Paris konnte der Deutsche natürlich nicht zuschauen. Auch er muss nun weitgehend allein klar kommen. Der Sieger von gestern kommt mit der Piste Olympiabakken besser zurecht und setzt Bestzeiten. Kontinuierlich baut er seinen Vorsprung aus. Am Ende sind es mehr als acht Zehntel.

Dominik Paris (ITA) Auf geht's! Dominik Paris begibt sich als Testpilot in den Hang. Mit Spannung wird die Konkurrenz die Linienwahl des Italieners verfolgen. Paris zieht seine Schwünge zu Tal. Einmal treibt es ihn weit raus. Im Ziel steht die erste Zeit. Mal sehen, was die wert ist.

Bedingungen Es ist knackig kalt in Kvitfjell. Bei Temperaturen um zehn Grad unter Null sind die Bedingungen hervorragend.

Favoriten Was den Tagessieg betrifft, auch da steht Kjetil Jansrud ganz oben auf der Liste der Anwärter. Zum Favoritenkreis zählt mit Aksel Lund Svindal ein weiterer Norweger. Die in Frage kommenden Österreicher und der Schweizer wurden bereits genannt. Bliebe dann noch Vorjahressieger Peter Fill aus Italien.

Weltcupfinale Darüber hinaus lockt das Weltcupfinale die besten 25 des Disziplinweltcups. Da der aktuell 25. Andrew Weibrecht lediglich 30 Punkte aufweist, besteht für einige Athleten noch die Möglichkeit, in den erlauchten Kreis vorzudringen. Auch das verspricht Spannung.

Kristallkugel Während Gesamt-, Slalom- und Riesentorlauf-Weltcup entschieden sind und es in der Abfahrt auch nicht gerade sonderlich eng zugeht, hält der Super G die größte Spannung bereit. Zahlreiche Athleten dürfen hier noch auf die kleine Kristallkugel hoffen. Beste Aussichten hat Kjetil Jansrud. Doch es ist zu erwarten, dass die endgültige Entscheidung erst in Åre fallen wird.

Die Schweizer Hoffnungsträger Sogar zehn Rennläufer bringen die Schweizer an den Start. Erster Eidgenosse wird Thomas Tumler (8) sein. Größere Hoffnungen vereinigt der Olympiazweite Beat Feuz (15) auf sich. Ihn ausgenommen, sollten alle noch etwas tun, um in Åre dabei sein zu dürfen. Das gilt auch für Mauro Caviezel (16), Ralph Weber (21), Gilles Roulin (23) und Urs Kryenbühl (27). Auf die übrigen Schweizer gehen wir später ein.

Neun Österreicher In gewohnt umfangreicher Zahl lauern die Österreicher auf ihren Start. Neun Männer sind das heute wieder – allen voran der Vorjahreszweite Hannes Reichelt (Startnummer 5). Unmittelbar nach Christian Walder (10) folgt der Auftritt von Olympiasieger Matthias Mayer (11). Wenig später ist mit Vincent Kriechmayr (13) der Sieger von Beaver Creek an der Reihe. Und auch Max Franz (17), Zweiter in Lake Louise und Gröden, möchte ein gewichtiges Wörtchen mitsprechen. Romed Baumann (22) muss wie auch Walder noch einiges tun, um ein Startrecht fürs Weltcupfinale zu ergattern. Darüber hinaus erwarten wir Christoph Krenn (33), Otmar Striedinger (39) und Johannes Kröll (40).

Deutsches Quartett Heute bewegt sich die Teilnehmerzahl des Deutschen Skiverbandes im üblichen Rahmen. Vier Sportler wollen sich dem Wettkampf stellen. Bereits mit Startnummer 2 ist Thomas Dreßen, der Abfahrtssieger von gestern, an der Reihe. Am Start steht zudem Andreas Sander (12), der in diesem Winter bereits drei Top-10-Platzierungen im Super G einfuhr und zudem in PyeongChang Achter wurde. Noch größere Meriten bringt Josef Ferstl (18) mit, der Super-G-Sieger von Gröden. Vierter im Bunde ist Manuel Schmid (55).

Olympiabakken Vor den 64 gemeldeten Fahrern liegt eine wahrhaft olympische Aufgabe. Auf dem alpinen Terrain der Winterspiele von 1994 wartet eine 2.405 Meter lange Wettkampfstrecke. Vom Start auf 860 Metern geht es 678 Höhenmeter zu Tal. Dabei gilt es, die Kursetzung von Burkhard Schaffer zu beachten. Der österreichische Trainer der Kanadier hat 49 Tore gesteckt.