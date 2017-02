Der Norweger und der Italiener werden sich bei der abschließenden Abfahrt in Aspen um die Kristallkugel duellieren. "Eine offene Sache", meint Fill. Heute hatte er knapp das Nachsehen.

Zweikampf Jansrud vs. Fill

Weibrecht kommt nicht vorne ran. In einer Kurve hat er Glück, dass er nicht ganz ausscheidet. 2,22 Sekunden Rückstand. Im Ziel ist er richtig sauer und schlägt mit dem Stock auf den Boden.

Matthias Mayer (AUT)

Auch Mayer kommt vom Start gut weg und schnuppert an die Bestzeit ran. Aber in der gleichen Kurve wie Janka büßt er Zeit ein. Am Ende ist es genau eine Sekunde und Platz zehn.