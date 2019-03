Liveticker

Rasmus Windingstad (NOR) Es geht noch was! Rasmus Windingstad zeigt eindrucksvoll, dass immer noch gute Zeiten möglich sind. Trotz zweier deutlicher Fehler hat der Norweger im Ziel gerade einmal 0,67 Sekunden Rückstand und ist vorne mit dabei!

Alexander Schmid (GER) Jetzt gilt es für Alexander Schmid! Der erste von vier deutschen Startern legt gut los, hat aber im Mittelteil auch seine Probleme mit der Strecke. Immer wieder muss Schmid hart kämpfen, um auf Kurs zu bleiben. Reicht das fürs Finale?

Manfred Mölgg (ITA) Manfred Mölgg tut sich auf seiner Abschiedstournee auch in Kranjska Gora einmal mehr schwer. Der 36-jährige Routinier ist immer wieder viel zu spät dran an den Toren dieses extrem drehenden Kurses und muss um den zweiten Lauf bangen.

Gino Caviezel (SUI) Die ganz vorderen Zweiten werden nun wohl kaum noch erreicht werden. Die Sonne hat die Strecke doch merklich aufgeweicht und einige Rillen geschaffen, die den Fahrern zu schaffen machen. Gino Caviezel hält sich mit 1,31 Sekunden Rückstand zumindest noch ein paar Optionen für Lauf zwei offen.

Ted Ligety (USA) Ted Ligety ist hier in Kranjska Gora mit sechs Riesenslalom-Erfolgen immer noch Rekordsieger. Von seinen besten Zeiten ist der US-Amerikaner mittlerweile aber doch weit entfernt und fährt das Rennen hier eher hobbymäßig runter. Nur Rang 14, das wird eng mit dem zweiten Durchgang!

Manuel Feller (AUT) Kann Manuel Feller heute mal einen raushauen? Der Österreicher kommt ganz gut durch, lässt aber den letzten Zug ein wenig vermissen. Im Ziel fehlt dem ÖSV-Akteur genau eine Sekunde.

Luca De Aliprandini (ITA) Zum ersten Mal stockt den Zuschauern auf dem Vitranc der Atem! Luca De Aliprandini bleibt im Mittelteil an einem Tor hängen, reißt einen Ski in die Höhe und rettet sich nur dank einer akrobatischen Glanzleistung auf einem Ski um die nächste Fahne. Der lauf ist natürlich trotzdem hinüber und es gibt satte fünf Sekunden Rückstand.

Tommy Ford (USA) Das war nix! Tommy Ford hat von beginn an massive Probleme, verdreht immer wieder den Oberkörper und sieht im Zielraum nur seine Startnummer als Platzierung aufblinken.

Mathieu Faivre (FRA) Der nächste Franzose ist unterwegs und knüpft leider nahtlos an die nicht allzu berauschende Leistung seines Vorgängers an. Faivre verliert von Zwischenzeit zu Zwischenzeit einige Zehntel und liegt im Ziel auch über eine Sekunde zurück.

Victor Muffat Jeandet (FRA) Bei Victor Muffat Jeandet ist in den letzten Wochen einfach der Wurm drin. Der Franzose fühlt sich sichtlich nicht wohl auf den Brettern und sehnt ganz offenbar die Saisonpause herbei. Nur Rang zehn von zehn Fahrern.

Leif Kristian Nestvold-Haugen (NOR) Mit seinem extrem aufrechten Fahrstil kann sich Leif Kristian Nestvold-Haugen im steilen ersten Abschnitt einen kleinen Vorsprung erarbeiten, büßt den im Mittelteil aber umgehend wieder ein. Immerhin checkt der Norweger aber vor Marcel Hirscher ein, der nur noch auf der vier liegt!

Marco Odermatt (SUI) Marco Odermatt kann nicht ganz an die guten Leistungen dieses Winters anknüpfen. Der junge Schweizer wird mehrfach zu weit abgetragen und kriegt einen deftigen Rückstand aufgebrummt.

Henrik Kristoffersen (NOR) Was macht der Weltmeister? Henrik Kristoffersen geht das rennen mit einem riesigen Selbstbewusstsein an und gleitet einmal mehr herrlich weich den Hang hinab. das sieht schnell aus und das ist auch schnell! Fast drei Zehntel kann der Norweger auf Pinturault herausfahren und geht in Front.

Thomas Fanara (FRA) Den hat hier auch der eine oder andere Experte auf dem Zettel. Thomas Fanara ist zwar in seiner letzten aktiven Saison, hat aber auch schon oft genug bewiesen, dass ihm Riesenslaloms wie dieser liegen. Der Franzose fährt eine ganz enge Linie und ist vorne dran, fällt aber auf den letzten Toren noch über eine halbe Sekunde zurück.

Marcel Hirscher (AUT) Jetzt werden wir sehen, was Pinturaults Zeit wirklich wert ist. Die steile und anspruchsvolle Strecke müsste Marcel Hirscher mit seinen engen und frühen Schwüngen eigentlich liegen. Doch der Topfavorit leistet sich einen kleinen Patzer und überdreht einmal klar. Nur Rang zwei für Hirscher!

Matts Olsson (SWE) So langsam war der Lauf von Alexis Pinturault ganz offenbar doch nicht. Auch der schwedische Technikspezialist Matts Olsson beißt sich an der zeit des Franzosen die Zähen aus und büßt eine knappe halbe Sekunde ein.

Loic Meillard (SUI) Loic Meillard fährt den oberen Teil deutlich besser als Pinturault und liegt nach einem perfekten Zwischenstück sogar vorne. Ein ganz leichter Wackler im tückischen Zielhang kostet den Schweizer aber die Führung.

Zan Kranjec (SLO) Zan Kranjec kennt diesen Hang in seiner Heimat natürlich bestens und wählt eine etwas weitere Linie als Pinturault. Das wirkt sich allerdings sogar eher negativ aus und Kranjec verliert stetig Zeit. Im steilen Zielhang zieht der Slowene nochmal dran, bleibt aber auf Rang zwei.

Alexis Pinturault (FRA) Es geht gleich ordentlich zur Sache im extrem steilen ersten Streckenabschnitt und Alexis Pinturault kommt da noch nicht so recht in Gang. Der Franzose ist immer mal wieder spät dran und kann auch im flacheren Mittelteil nicht mehr aufholen. 1:14,52 Minuten sind die erste Richtzeit des Tages.

Auf gehts! Bei strahlendem Sonnenschein und besten Bedingungen geht es nach zwei Stunden Verzögerung endlich los mit diesem wie immer durchaus anspruchsvollen Riesenslalom auf dem Vitranc!

Startzeit bestätigt Der Start um 11:30 Uhr ist mittlerweile auch von der FIS offiziell bestätigt und in wenigen Augenblicken gehen bereits die ersten Vorläufer auf die Piste. Alexis Pinturault aus Frankreich wird das Rennen dann wenig später mit der Startnummer eins eröffnen!

Start verschoben! In den letzten Tagen waren die Temperaturen in den slowenischen Alpen zwar sehr frühlingshaft, die Bedingungen aber insgesamt gut. Heute leider nicht. Aufgrund starken Nebels musste der Start soeben verschoben werden. Der erste Durchgang ist nun für 11:30 Uhr angesetzt, das Finale soll dann ab 14:30 Uhr steigen. Wir sind natürlich wieder da, sobald sich etwas tut in Kranjska Gora.

Meillard führt die Schweiz an Die Schweiz schickt insgesamt acht Fahrer in diesen vorletzten Riesenslalom der Saison. Angeführt wird der Tross der Eidgenossen von Loic Meillard, der in diesem Winter schon einmal auf Rang zwei fahren konnte und das Treppchen bei der WM als Vierter nur haarscharf verpasste. Auch Marco Odermatt ist auf dem Vitranc einiges zuzutrauen. Außerdem gehen Gino Caviezel, Elia Zurbriggen, Cedric Noger, Reto Schmidiger, Daniele Sette und Sandro Jenal für den Schweizer Verband auf die Piste.

Neun Österreicher dabei Marcel Hirscher führt heute ein Aufgebot von insgesamt neun Österreichern an. Neben dem Topstar will beim ÖSV vor allem Manuel Feller, der in diesem Winter schon zwei Mal auf dem Podium stand, für Furore sorgen. Auch Stefan Brennsteiner rechnet sich im Riesenslalom ein gutes Ergebnis aus. Komplettiert wird das Team von Roland Leitinger, Johannes Strolz, Magnus Walch, Daniel Meier, Mathias Graf und Patrick Feurstein.

Deutsches Quartett am Start Der DSV schickt insgesamt vier Athleten in diesen vorletzten Riesentorlauf des ausklingenden Winters. Dabei dürfte Alexander Schmid, der zuletzt bei der WM mit Rang acht und Platz elf in Bansko überzeugte, die besten Chancen auf eine Top-Ten-Platzierung haben. Auch Fritz Dopfer will mal wieder ein paar Weltcupzähler sammeln. Für Benedikt Staubitzer und Julian Rauchfuss wäre das Erreichen des zweiten Durchgangs bereits ein großer Erfolg.

Wer kann Hirscher stoppen? Die Chancen für Marcel Hirscher stehen gut, denn in Kranjska Gora läuft der Weltcup-Dominator traditionell zu Höchstform auf. Der 30-Jährige hat die letzten drei Riesenslaloms und insgesamt fünf der vergangenen sechs Rennen auf dem Vitranc gewonnen. Neben Verfolger Pinturault wird vor allem Weltmeister Henrik Kristoffersen aus Norwegen ein Wörtchen um den Tagessieg mitreden wollen. Außerdem muss man Zan Kranjec beim Heimspiel vor slowenischen Fans auf dem Zettel haben.

Marcel Hirscher jagt den nächsten Gesamtweltcup Die kleinen Kristallkugeln im Slalom und Riesenslalom hat sich Marcel Hirscher ein weiteres Mal schon weit vor Saisonende souverän gesichert. Im heutigen Riesentorlauf könnte der Österreicher nun auch seinen sagenhaften achten Gesamtweltcup in Serie eintüten. Hirscher liegt bei nur noch sechs ausstehenden Rennen bereits satte 490 Punkte vor seinem ersten Verfolger Alexis Pinturault und braucht dem Franzosen heute nur zehn Punkte abzunehmen, um sich abermals zum Champion zu krönen.