17. Starter: Aleksander Aamodt Kilde (NOR)

Der Schweizer ist oben sehr flott unterwegs, fährt unruhiger, ab und zu triftet er ein wenig, er legt sich sehr in die Kurven. Eine sehr gute Fahrt!

Leitinger kommt mit 1,47 Sekunden ins Ziel. Für ihn ist das Rennen wichtig: Holt er noch Punkte, hat er noch die Chance ins Finale nach Aspen in Colorado zu kommen.

So nun fährt ein Österreicher, der einen ganz gegensätzlichen Stil zu Luitz fährt: Ganz ruhig lässt er die Ski laufen, sehr sparsam mit seinen Bewegungen.

12. Starter: Leif Kristian Haugen (NOR)

Der erste Italiener am Start ist oben gut unterwegs, aber dann verliert er an einer Stelle das Gleichgewicht - und verliert gleich vier Zehntel Sekunden. Mit 1,61 Sekunden liegt er derzeit auf Platz acht.

Am Ende sind es 2,04 Sekunden - bei ihm hat man schon den Schnee spritzen sehen.

So, jetzt kommt der Weltcup-Führende.

Mit 0,52 Sekunden Rückstand liegt er im Moment an Platz fünf.

Für Schörghofer lief es in der WM nicht so besonders, vielleicht kann er jetzt etwas reißen.

Der Franzose ist relativ gut unterwegs, doch auch ihn stellt es kurz quer an einem Übergang - und schon verliert er immer mehr Zeit.

Neureuther nimmt ein wenig Speed raus, fährt vorsichtiger und fällt gegen Kristoffersen zurück. Auch er triftet immer wieder weg an den Toren. Mit 0,34 Sekunden Rückstand kommt der Partenkirchener ins Ziel.

So jetzt kommt der WM-Bronze-Gewinner im Slalom. Auch Neureuther hat Probleme mit den kleinen Wellen, die die Fahrer aufgrund der schlechten Sicht kaum sehen.

Am Steilhang in der Einfahrt triftet er ein wenig weg. Er setzt die erste Richtzeit: 1:12.59 Minuten.

Kristoffersen startet aggressiv, fährt die Passage, an der Pinturault ausgefallen ist, ganz sauber.

2. Starter: Henrik Kristoffersen (NOR)

Pinturault hat schon die ersten Probleme mit dem weichen Schnee. Und er fährt an einer Ausfahrt vom Steilhang ins Flache ins Tor - und fällt aus!

Für den DSV noch am Start: der Allgäuer Stefan Luitz geht als 13. an den Start, der Münchner Linus Straßer als 53. Insgesamt sind 75 Läufer gemeldet.

In die Quere kommen könnten ihm dabei die Wetterverhältnisse: Es ist relativ warm in Kranjska Gora, mit 8 Grad im Ziel. Es nieselt und die Piste ist sehr weich.

Als Siebter geht Marcel Hirscher an den Start, der Weltmeister im Riesenslalom. Er führt den Gesamt-Weltcup mit 404 Punkten vor dem Norweger Kjetil Jansrud an, 432 Punkte liegt er vor Alexis Pinturault und Henrik Kristoffersen (NOR).