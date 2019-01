Liveticker

Dem Norweger fehlt es von oben bis unten am Fahrgefühl: +3,44 Rückstand ist gewaltig.

23. Starter, 1. Lauf: Leif Kristian Nestvold-Haugen (NOR)

Aerni kommt vom Start weg nicht gut zurecht. Aber anstatt sich am Ende des Feldes einzureihen, scheidet er sogar aus.

18. Starter, 1. Lauf: Sebastian Foss-Solevaag (NOR)

Der Italiener fädelt bereits nach wenigen Toren ein. Das ist der dritte Ausfall in diesem Rennen.

Jetzt aber Neureuther! Er schiebt kräftig an, ist bei der ersten Zwischenzeit nur vier Zehntel zurück.

Schwarz rutscht immer wieder weg. Da kommt er bei weitem nicht an seinen führenden Kollegen ran. Mit +2,15 reicht das nur zu Rang acht.

Der nächste Schweizer, Meillard ist ein Techniktalent. Er geht es aber etwas zu ungestüm an. Ihm fehlt es an der Leichtigkeit. Die Folge: +2,97 Rückstand.

Beim Schweizer wird es jetzt deutlich ruhiger. Er leistet sich zudem an einem Geländeübergang einen kleinen Fehler. +0,99 - aber damit reiht er sich hier ja erst einmal auf Rang zwei ein.

5. Starter, 1. Lauf: Henrik Kristoffersen (NOR)

Das ist wirklich spektakulär. Jetzt der nächste Franzose. Er kommt gut in den Kurs.

Herrje, was ist das denn hier? Der Franzose zeigt Nerven und fädelt ein!

Jetzt aber der Topfavorit. Noel wird zeigen, was hier geht!

Der Österreicher fährt voll auf Angriff. Zu sehr sogar, er gerät in Rücklage und scheidet aus.

Mehr als 50.000 Zuschauer feuern die Läufer aus dem Zielraum an. Aber auch am Hang wird es eine laute Kulisse.

Hexenkessel im Zielraum und am Hang

Für alle Spitzenfahrer geht es darum, sich Selbstbewusstsein für die Weltmeisterschaften in Are zu holen.

Für die weiteren deutschen Fahrer geht es um die WM-Qualifikation. Linus Straßer (Startnummer 34), Dominik Stehle (30) und Fritz Dopfer (38) könnten sie durch ein gutes Ergebnis hier in letzter Minute schaffen.

Topfavorit Noël und sein Teamkollege

Zwei Franzosen könnten Hirshcer und Kristoffersen aber gehörig in die Suppe spucken. Besonders Clément Noël (Startnummer 3), der zuvor schon in Wengen und Kitzbühel am schnellsten war, wie auch sein Teamkollege Alexis Pinturault (4).