Liveticker

Der Franzose wählt an der Steilhang ausfahrt eine weite Linie. Im Mittelteil verliert er weiter.

2013 und 2017 hat er hier gewonnen. Oben liegt er leicht zurück, holt in der Flachpassage auf. Bei der Seidlalm liegt er gleichauf mit dem Führenden.

1. Beat Feuz (SUI), 2. Benjamin Thomsen (CAN, +0,86), 3. Josef Ferstl (Hammer, +0,90).

In der Kompression vor der Traverse rutscht er nochmals aus. Er kann sich aber sensationell auf den Füßen halten. Da hatte er einen mächtigen Schutzengel!

8. Starter: Benjamin Thomsen (CAN)

5. Starter: Alexander Aamodt Kilde (NOR)

Ja, er bleibt sauber. Zwei Hundertstel fehlen ihm an der Hausbergkante.

Der Österreicher wählt eine enge Linie. An der Mausefalle springt er nur 28 Meter. Ist das schnell? Das wird sich zeigen.

An der Anfahrt zur Hausbergkante lässt er nochmal Zeit liegen. Das ist nur Rang zwei (+ 0,93).

Der Franzose fährt etwas zu passiv. Der kommt mit drei Zehntel Rückstand in die Flachpassage.

Mausefalle und die Karusselkurve meistert er gut. Und auch in die Flachstücke nimmt er viel Geschwindigkeit mit.

Hannes Reichelt steht am Start. Und das Rennen hat begonnen.

Insgesamt 55 Läufer gehen in dieses Rennen. Die Zuschauerränge sind trotz der Verschiebung gut gefüllt.

Kampf um die Gondel

Für den Sieger geht es auch um eine Gondel: Jeder Sieger in Kitzbühel - nicht nur in der Abfahrt - wird in weißer Schrift auf einer der roten Gondeln der Hahnenkammbahn verewigt.