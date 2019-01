Liveticker

19. Starter: Mauro Caviezel (SUI) Der Schweizer Caviezel kann die packende Atmosphäre nicht ganz auf die Strecke übertragen. Seine Rückenprobleme scheinen ihn stark zu hindern, dennoch bleibt er mit 0,83 Sekunden Rückstand bei der vierten Zwischenzeit noch dran. Im unteren Stück kämpft er wie ein Löwe, kann den Rückstand aber nicht mehr verkleinern. Aktuell Platz sechs.

18. Starter: Bryce Bennett (USA) Bennett mit einer starken Fahrt. Er bringt ein nahezu fehlerloses Rennen nach unten und fährt mit Startnummer 18 auf Platz fünf. Der US-Amerikaner ist super happy und jubelt im Ziel, als hätte er gewonnen.

17. Starter: Aleksander Aamodt Kilde (NOR) Ganz starke Fahrt schon oben von Kilde, der sich an der Zeit von Kriechmayr festzubeißen scheint. Nach der vierten Zwischenzeit sind es nur 0,04 Sekunden Rückstand. Der letzte Schwung ist dann aber etwas weit, was ihn noch auf Platz drei zurückwirft. Dennoch: Ganz starkes Rennen von Kilde (+0,26 Sekunden).

16. Starter: Johan Clarey (FRA) Clarey hält den Geschwindigkeitsrekord in Wengen. Das war 2013 mit 162 km/h. Heute kommt er da bei weitem nicht ran (141) und auch die Zeit von 2:29,69 Minuten bedeutet aktuell nur Platz sieben.

15. Starter: Christof Innerhofer (AUT) Der Sieger von 2013 zeigt oben eine ganz wilde Fahrt. Er bleibt aber im Rennen und hält den Rückstand nach dem Kernen-S mit knapp mehr als einer Sekunden noch im Rahmen. Bis ins Ziel verliert er keine Zeit mehr und jubelt über den zwischenzeitlichen Platz vier (+1,04 Sekunden).

14. Starter: Benjamin Thomsen (CAN) Thomsen hält oben noch gut mit Kriechmayrs Zeit mit, sammelt dann aber mehr und mehr Rückstand. Es bleibt dennoch ein gute Fahrt mit +1,39 Sekunden. Für ihn ein tolles Ergebnis.

13. Starter: Matthias Mayer (AUT) In der Kombination ist Mayer schwer gestürzt und auch heute kommt er nicht fehlerfrei runter. Im Kernen-S rutscht er weg und schlägt leicht in die Begrenzung ein. Sein Airbag geht auf und verhindert möglicherweise Schlimmeres. Er wird von Ärzten betreut, es scheint aber zu gehen.

12. Starter: Brice Roger (FRA) Sehr enge Linie oben und mit 32 Metern ein recht kurzer Sprung. Nach dem Kernen-S sind es +0,86 Sekunden für den Franzosen. Diesen Rückstand kann er aber nicht halten. Es kommt noch einiges an Zeit dazu. Im Ziel sind es +1,46 Sekunden, was zwischenzeitlich Platz sechs bedeutet.

11. Starter: Kjetil Jansrud (NOR) Toller Auftakt von Jansrud mit der besten ersten Zwischenzeit. Dann verliert er im Kernen-S aber eine halbe Sekunde. Er schafft es nicht mehr, den Trend umzukehren und sammelt bis ins Ziel stetig mehr Rückstand ein. Mit +2,11 Sekunden ist das eine ziemlich verkorkste Fahrt für Jansrud.

10. Starter: Steven Nyman (USA) Nyman kommt mit Vorsprung zur ersten Zwischenzeit, macht dann aber einige Fehler. Der Vorsprung ist futsch und wandelt sich in einen ordentlichen Rückstand. Dann reißt es ihm einen Ski nach links weg und für Nyman ist das Rennen bei Tempo 140 km/h beendet. Ihm ist zum Glück nichts passiert, er kann selbstständig ins Ziel fahren. Alle atmen tief durch.

9. Starter: Max Franz (AUT) Franz kommt gut ins Rennen, steht dann aber leicht quer, was viel Zeit kostet. Nach dem Kernen-S liegt er 0,93 Sekunden hinter Kriechmayr zurück. Auf dem Weg ins Ziel kann er noch Zeit gutmachen, erwischt dann aber eine Bodenwelle und scheidet aus. Sein Crash in die Fangnetze ist offenbar glimpflich ausgegangen, denn er ist bereits eigenständig ins Ziel gefahren.

8. Starter: Gilles Roulin (SUI) Dem Schweizer fehlt es etwas an Power und Gewicht für diese Strecke. Optisch zeigt er eine saubere Fahrt, aber er kommt nicht richtig auf Touren. Am Ende sind es trotzdem nur 1,26 Sekunden Rückstand, was dem 24-Jährigen ein Lächlen entlockt. Er ist zufrieden.

7. Starter: Vincent Kriechmayr (AUT) Kriechmeyr war am Freitag der schnellste in der Kombinationsabfahrt und auch heute läuft es bestens bei ihm. Seine Fahrposition ist extrem tief und der Speed stimmt. Nach der dritten Zwischenzeit liegt er 0,49 Sekunden vor Feuz. Ein kleiner Fehler bedeutet minimalen Zeitverlust, doch er rettet 0,14 Sekunden Vorsprung ins Ziel. Platz eins.

6. Starter: Hannes Reichelt (AUT) Reichelt hat Probleme, die richtige Linie zu finden und liegt oben schon mehr als eine Sekunde zurück. Mit 143,39 km/h hat er bislang den Top-Speed der gestarteten Fahrer, dennoch kommt er nicht mehr an die Spitzenzeit heran. +1,32 Sekunden im Ziel und aktuell Platz vier.

5. Starter: Beat Feuz (SUI) Der Publikumsliebling liegt bei der ersten Zwischenzeit 0,43 Sekunden zurück, schiebt sich aber nach und nach an Svindal ran. Tolle Linie durch das Kernen-S und nur noch 0,24 Sekunden Rückstand. Auch im unteren Abschnitt ist die Linie ganz eng, was ihn am Ende die Führung einbringt. Klasse Fahrt von Feuz, der 0,38 schneller als Svindal ins Ziel kommt.

4. Starter: Adrien Theaux (FRA) Der Franzose hält oben schon nicht ganz mit Svindal mit. Die Fahrt sieht sauber aus, es fehlt aber etwas Speed. Bei der vierten Zwischenzeit sind es schon 0,81 Sekunden Rückstand, der bis ins Ziel noch auf 1,29 Sekunden anwächst.

3. Starter: Aksel Lund Svindal (NOR) Der bärenstarke Norweger kommt gut ins Rennen, springt weit und liegt bei den ersten drei Zwischenzeiten deutlich vor Paris (-0,88 Sekunden). Im unteren Teil der Strecke legt er sogar noch zu. Ein Patzer kurz vor dem Ziel lässt den Vorsprung etwas schmelzen, dennoch bleiben 0,75 Sekunden davon übrig. Tolle Fahrt!

2. Starter: Carlo Janka (SUI) Der Sieger von 2010 liegt oben direkt eine halbe Sekunde hinter Paris zurück, holt dann zwischenzeitlich aber mächtig auf. Der Schweizer schafft es dennoch nicht, vor seinen frenetischen Fans, die Führung zu übernehmen. +0,23 Sekunden hinter Paris im Ziel.

1. Starter: Dominik Paris (ITA) Dominik Paris eröffnet das Rennen und geht als erster Läufer auf die hervorragend präparierte Strecke. Er hat aber leichte Probleme vor allem im Kernen-S. Im unteren Teil setzt er mit knapp 141 km/h den ersten Geschwindigkeits-Richtwert. Ins Ziel kommt er mit 2:29,63 Minuten.

Die Bedingungen Fantastisches Wetter und toller Schnee im Berner Oberland. Die Bedingungen sind hervorragend für den Abfahrt-Klassiker, der bereits seit 1930 ausgetragen wird.

Was ist für den DSV drin? Der DSV schickt mit Josef Ferstl, Dominik Schwaiger und Manuel Schmid drei Fahrer ins Rennen. Die besten Chancen der drei auf eine gute Platzierung dürfte Josef Festl haben. Der 30-Jährige belegt derzeit Rang 16 im Klassement des alpinen Abfahrtweltcup.

Das Starterfeld Insgesamt gehen heute 55 Läufer bei der Abfahrt an den Start. Der erste Vorläufer ist inzwischen bereits auf der Strecke.

Die Favoriten Beim Blick auf die Trainingszeiten kristallisieren sich Beat Feuz (SUI) und Dominik Paris (ITA) als ganz heißte Anwärter auf das Treppchen heraus. Feuz war im ersten Trainingslauf am schnellsten, Paris tat es ihm im zweiten Trainingslauf gleich.