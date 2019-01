Liveticker

Auch er ein Techniker, nicht ganz so flott wie Schwarz unterwegs. 87 Hundertstel Rückstand im Ziel - aber das könnte er machen, in der Abfahrt etwas besser als der Österreicher normalerweise.

Der nächste Techniker unterwegs. Die Slalom-Spezialisten müssten eigentlich schon eine Sekunde oder mehr Vorsprung herausfahren, bisher glückte das noch keinem. Was macht Schwarz? Er fährt einen feinen Slalom: Neue Bestzeit mit 1,51 Sekunden Vorsprung - er bringt sich in Position fürs Podest!

Der Deutsche Skiverband ist heute nur mit einem Läufer am Start: Dominik Schwaiger vom Königssee geht mit der Nummer 41 von insgesamt 51 Startern ins Rennen. Für ihn geht es darum, im Slalom nicht allzu viel Anschluss zu verlieren. In der Abfahrt kann er dann durchaus etwas nach vorne fahren. Seine Spezialdisziplin ist eigentlich der Riesenslalom.

Es lässt sich kaum sagen, wer die besten Chancen auf den Sieg in der ersten Kombi des Winters hat. Norwegens Skistars sind starke Allrounder, aber auch reine Edel-Techniker wie der Österreicher Marcel Hirscher haben schon gezeigt, dass sie auch in Abfahrten mithalten können. Wir legen uns mal nicht auf einen Topfavoriten fest.

Die "ungeliebte" Kombination

Schon 1928 wurde erstmals eine Kombination gefahren, bei der die besten Allrounder in den Speed- und Technikdisziplinen gesucht wurden. Heute friste die Kombi etwas ein Nischendasein. Nach Wengen fahren die Herren nur noch im bulgarischen Bansko, bei den Damen ist - wegen der Absage von Gröden - sogar nur eine Kombi im Weltcupkalender in diesem Winter: in Crans Montana im Februar. Daneben gibt's die Kombi noch bei der WM im schwedischen Are.