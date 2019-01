Liveticker

Jean-Baptiste Grange (FRA) Jean-Baptiste Grange geht die Sache zu defensiv an und kann die Zeiten der Topfahrer nicht attackieren. Da fehlen einfach ein paar Prozent, um ganz nach vorne zu blicken und der Franzose reiht sich auf Rang elf ein.

Luca Aerni (SUI) Luca Aerni startet fulminant und ist oben gleichauf mit der Spitze! Und der Schweizer zieht auch im Steilhang nicht zurück, sondern drückt voll auf die Tube. Ein paar kleine Wackler rauben ihm ein wenig den Speed, Rang neun ist aber noch voll ok und Aerni ballt im Ziel jubelnd die Faust.

Stefano Gross (ITA) Stefano Gross geht mit guten Erinnerungen auf die Strecke. Hier in Adelboden hat der Italiener seinen bis dato einzigen Weltcupsieg gefeiert. Das wird sich heute allerdings nicht wiederholen. Gross muss viel zu hart arbeiten und verbucht anderthalb Sekunden Rückstand.

Victor Muffat Jeandet (FRA) Victor Muffat Jeandet ist der nächste Franzose, der sich in den dichten Schneefall stürzt. Auch der 29-Jährige legt einen technisch blitzsauberen Auftritt hin, hat aber ein wenig zu viel Respekt vor der Strecke, um ganz nach vorne zu kommen. Rang sieben!

Clément Noël (FRA) Clément Noël fährt das wie gewohnt ganz geschmeidig und ist im flachen Teil damit dran an den Topzeiten! Im Steilen ist dann aber auch Power gefragt und da muss der Franzose ein wenig federn lassen. Mit Rang fünf und einer guten halben Sekunde Rückstand geht da aber noch einiges!

Manuel Feller (AUT) Der nächste Ausfall! Jetzt fliegen sie hier aber alle nacheinander ab. Manuel Feller will es nach seinem Ausfall gestern heute besonders gut machen, riskiert zuviel und fliegt ab!

Loic Meillard (SUI) Es geht also doch noch was auf dem Chuenisbärgli. Allerdings nicht für Loic Meillard! Der Schweizer kann auch nicht für Jubelstürme beim Berner Publikum sorgen und scheidet nach einem Fahrfehler ganz früh aus.

Marco Schwarz (AUT) Von wegen da vorne tut sich nichts mehr! Marco Schwarz haut mit Nummer zwölf einen absoluten Traumlauf raus und geht nur mit leichtem Rückstand in den Zielhang. Und da haben die beiden Führenden gepatzt. Matt aber nicht! Der Kärntener zieht voll durch und setzt sich deutlich an die Spitze!

David Ryding (GBR) Wenn hier nochmal einer attackieren kann, dann David Ryding. Der Brite greift auch an, allerdings ein bisschen zu viel! Ryding erwischt eine kleine Bodenwelle und verfehlt früh ein Tor.

Sebastian Foss Solevåg (NOR) Auch Sebastian Foss Solevåg tut sich schwer und kommt nicht mehr in die Nähe der guten Zeiten. Die Startnummern eins bis vier liegen derzeit vorne und darin wird sich wohl auch nicht mehr viel ändern.

Felix Neureuther (GER) Jetzt kommt Felix Neureuther! Kann der Deutsche nach seinem achten Rang in Zagreb heute wieder angreifen? Nicht ganz! Neureuther hat mit den schwierigen Sichtverhältnissen aufgrund des anhaltenden Schneefalls mächtig zu kämpfen und kommt nicht so richtig auf Touren. Nur Rang sieben!

Manfred Mölgg (ITA) Wird die Strecke jetzt schon langsamer? Auch der italienische Routinier Manfred Mölgg fährt das zwar sauber und ohne Probleme, bekommt aber fast eine ganze Sekunde Rückstand aufgebrummt. Im unteren teil hat Mölgg dabei aber nochmal ordentlich aufgeholt.

Michael Matt (AUT) Der Österreicher muss von Beginn an hart arbeiten, um überhaupt halbwegs im Rennen zu bleiben. Matt rutscht einfach viel zu viel, da scheint auch das Material nicht zu passen. Und das führt zu einem viel zu vorsichtigen Lauf, der mit fast zwei Sekunden Rückstand endet.

Andre Myhrer (SWE) Andre Myhrer blickt bisher auf eine ziemlich verkorkste Saison zurück. Und sein Unglück setzt sich auch heute fort. Der Schwede wird im Steilen einmal zu weit abgetragen und verpasst in aussichtsreicher Position ein Tor. Der erste Ausfall des Tages!

Ramon Zenhäusern (SUI) Der zweite Schweizer ist unterwegs und schlägt sich beachtlich, bis er im Zielhang etwas zu viel riskiert und fast an einem Tor vorbeirutscht. Das kostet Zeit und Tempo und Ramon Zenhäusern reiht sich direkt hinter seinem Teamkollegen Daniel Yule ein.

Alexis Pinturault (FRA) Der Franzose ist im Slalom in dieser Saison bisher überraschend stark aufgetreten und fährt auch hier in Adelboden mit einer unglaublichen Dynamik. Pinturault attackiert und macht unten im Gegensatz zu Hirscher und Kristoffersen keinen Fehler. Damit ist er als Dritter dran der Spitzenzeit.

Marcel Hirscher (AUT) Jetzt kommt Marcel Hirscher! Der Weltcupführende fährt wie immer einen ganz anderen und deutlich aufrechteren Stil als der Norweger zuvor und liegt zunächst ein ganzes Stückchen zurück. Auch Hirscher hat im Steilhang Probleme und reiht sich knapp hinter Kristoffersen auf rang zwei ein.

Henrik Kristoffersen (NOR) Was die Zeit des Schweizers wert ist, zeigt uns jetzt Henrik Kristoffersen. Und der Norweger legt einen starken Auftritt hin! Kristoffersen fährt fast eine Sekunde Vorsprung heraus, bis er bei der Ausfahrt aus dem steilen Mittelteil einmal fast einfädelt und mächtig Zeit verliert. Für Platz eins reicht es trotzdem.

Daniel Yule (SUI) Der Slalom-Sieger von Madonna de Campiglio eröffnet! Im relativ leicht zu fahrenden oberen Teil gilt es für die Fahrer ordentlich Tempo aufzunehmen, bevor es in den steilen Schlussteil geht. Daniel Yule fährt das insgesamt solide und ohne erkennbare Fehler und bringt in 54.62 Sekunden die erste zeit ins Ziel.

Gleich gehts los Langsam aber sicher wird es ernst auf dem Chuenisbärgli! Die Stimmung steigt und der Schweizer Daniel Yule wird das Rennen in wenigen Augenblicken eröffnen.

Anspruchsvolle Strecke Der vom Deutschen Bernd Brunner gesteckte Kurs im ersten Durchgang hat es in sich. Die insgesamt 76 Starter haben einige knifflige Übergänge zu bewältigen, bevor es am Ende noch in den gefürchteten steilen Zielhang von Adelboden geht. Zwischen diesen letzten drei Toren wird sich hier einiges entscheiden.

Winterliche Bedingungen Die Voraussetzungen für diesen fünften Slalom der Saison sind gut, wenn auch nicht ganz einfach. Es schneit weiter und weiter an der Strecke auf dem Chuenisbärgli. Das dürfte vor allem den Fahrern mit den frühen Startnummern entgegenkommen, die noch bei frisch präparierter Piste fahren dürfen, während die späteren Starter mit einigen Furchen zu kämpfen haben werden.

Neun Schweizer am Start Die Schweiz schickt beim Heimspiel auf dem Chuenisbärgli gleich neun Lokalmatadoren auf die Piste. Daniel Yule eröffnet das Rennen mit der Nummer eins und dürfte auch die besten Aussichten auf eine gute Platzierung haben. Aber auch Loic Meillard und Ramon Zenhäusern schielen vor heimischem Publikum aufs Treppchen. Außerdem gehen Luca Aerni, Marc Rochat, Reto Schmidiger, Tanguy Nef, Sandro Simonet und Noel von Grünigen für die Eidgenossen in den Schnee.

Starkes ÖSV-Team Marcel Hirscher ist natürlich Österreichs größter Trumpf in diesem Rennen, aber bei weitem nicht der einzige. Mit Michael Matt, Marco Schwarz und Manuel Feller hat der ÖSV gleich drei weitere heiße Eisen im Feuer. Christian Hirschbühl, Marc Digruber, Johannes Strolz und Richard Leitgeb komplettieren das Team aus der Alpenrepublik.

Neureuther führt den DSV an Im gestrigen Riesenslalom hatte Felix Neureuther noch pausiert, heute ist Deutschlands Top-Techniker wieder dabei! Mit der Nummer neun geht Neureuther als erster von sechs Deutschen ins Rennen. Fritz Dopfer und Linus Strasser folgen mit den Nummern 28 und 30. Komplettiert wird das DSV-Aufgebot von Dominik Stehle, Sebastian Holzmann und Anton Tremmel. Stefan Luitz ist nach seiner erneuten Verletzung im gestrigen Riesentorlauf heute nicht dabei.

Hirscher will den neunten Sieg in Adelboden Im Vorjahr hat Marcel Hirscher den Doppelpack in Adelboden gelandet und sowohl Riesenslalom als auch Slalom gewonnen. Gelingt dem österreichischen Dominator das auch heute, wäre das sein insgesamt neunter Erfolg in den Berner Alpen. Etwas dagegen haben dürfte vor allem Henrik Kristoffersen. Der Norweger zeigte zuletzt aufsteigende Form und lag im Riesentorlauf nur knapp hinter seinem Rivalen auf Rang zwei. Kristofferson ist einer von zwei Fahrern, die Hirscher im letzten Jahr im Slalom bezwingen konnten. Der andere ist Daniel Yule. Der Schweizer siegte zuletzt in Madonna die Campiglio und zählt auch in seine Heimat zum Favoritenkreis. Diese drei Herren gehen übrigens auch mit den Startnummern eins bis drei ins Rennen.