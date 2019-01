Liveticker

Johannes Strolz (AUT) Jetzt ist Johannes Strolz unterwegs. Der Österreicher findet eine recht gute Linie, begrenzt den Kateneinsatz auf das Nötigste. Das schaut zunächst gut aus. Doch am Beginn des langen Rechtsschwungs, der in den Zielhang führt, bekommt Strolz einen heftigen Schlag, der ihn völlig aus der Balance bringt. Auch der 26-Jährige muss vorzeitig die Segel streichen.

Adam Zampa (SVK) Einzig das Erreichen des zweiten Laufes steht jetzt noch zur Debatte - auch für Adam Zampa. Der Slowake bemüht sich vergebens. Bei einem Linksschwung trägt es ihn weit ab. Überraschend scheint plötzlich der Ski zu greifen. Es verdreht den Athleten komplett. Zampa stürzt und scheidet aus.

Fritz Dopfer (GER) Nun beobachten wir Fritz Dopfers nächsten Akt der verzweifelten Formfindung. Wiederholt mag kein Schritt nach vorn gelingen. Der Deutsche kämpft verbissen. Doch alle die Bemühungen schlagen nicht an. Am Ende setzt es dreieinhalb Sekunden Rückstand. Als 25. muss Dopfer heftig um den zweiten Durchgang bangen.

Roland Leitinger (AUT) Roland Leitinger vermag sich nicht auf einem derartigen Niveau zu bewegen. Der Österreicher kommt kaum in Fahrt, ist dann auch noch zu spät dran und muss sehr hart kanten, um überhaupt ins nächste Tor zu gelangen. Im Ziel sortiert sich Leitinger als Schlusslicht ein - mit fast vier Sekunden Rückstand.

Marco Odermatt (SUI) Und mit Marco Odermatt folgt gleich noch ein Eidgenosse. Jetzt gibt es tatsächlich richtig was zu jubeln. Der 21-Jährige fährt stark, holt nach der letzten Zwischenzeit sogar noch Zeit raus. Unter zwei Sekunden Rückstand sind es am Ende. Über Platz 15 zeigt sich Odermatt zufrieden. Und die Zuschauer freut's!

Elia Zurbriggen (SUI) Dann ist wieder etwas für die Schweizer geboten. Elia Zurbriggen macht sich auf den Weg. Auch der 28-Jährige kommt in den Genuss, eingangs des Zielhangs den eindrucksvollen Zielraum vor sich zu sehen, wo die Zuschauer um jedwede Unterstützung bemüht sind. Das hilft in diesem Fall nur bedingt - Rang 21.

Ryan Cochran-Siegle (USA) Nicht viel besser schlägt sich Ryan Cochran-Siegle. Der US-Boy kämpft sich als Neunzehnter ins Ziel und wird sicherlich noch ein Weilchen zittern müssen, ob das denn für die besten 30 reicht.

Erik Read (CAN) Nun bewegt sich Erik Read talwärts. Der Kanadier windet sich durchaus geschmeidig durch die Tore, hält die Linie aber stets mit zu viel Kanteneinsatz. Das kostet auf Dauer massiv Zeit - dreieinhalb Sekunden, was ihn noch hinter Alexander Schmid ans Ende des Klassements zurückwirft.

Rasmus Windingstad (NOR) Dann deutet Rasmus Windingstad an, dass sehr wohl noch mehr in der Piste steckt. Die Norweger finden sich heute generell gut zurecht in Adelboden. Doch nach guten Zwischenzeiten hebt es den den 25-Jährigen aus. In der Folge staucht es ihn zusammen, was die Bindung nicht mitmacht. Der rechte Ski verabschiedet sich, Windingstad scheidet aus.

Filip Zubčić (CRO) Ein ähnliches Bild liefert Filip Zubčić. Der Kroate ist gewillt, eng an den Toren zu bleiben. Da steckt durchaus Zug drin. Für vordere Platzierung reicht es aber inzwischen einfach nicht mehr. Das muss auch Zubčić zur Kenntnis nehmen, weiß als Sechzehnter nicht so ganz, was er davon halten soll. Nach einem kurzen Moment des Innehaltens folgt dann doch ein leichtes Kopfnicken, welches eine Spur Zufriedenheit ausstrahlt. Für den Finaldurchgang sollte das doch genügen.

Philipp Schörghofer (AUT) Eigentlich hinterlässt die Piste noch immer einen guten Eindruck. Sollte die Qualität der Sportler jetzt so massiv nachlassen? Auch Philipp Schörghofer liegt schnell aussichtslos zurück. Obwohl da kein richtig grober Fehler dabei ist, büßt auch der Österreicher in der Summe drei Sekunden ein.

Alexander Schmid (GER) Alexander Schmid muss im Starthaus ein wenig warten, denn es wird an einem Tor gearbeitet. Die Stange muss neu verankert werden. Als das geschehen ist, schiebt sich der Deutsche in den Hang. So richtig in Fahrt der 24-Jährige im Anschluss nicht. um saubere Technik bemüht, ist der DSV-Athlet einfach nicht schnell genug. Mit mehr als drei Sekunden setzt es die Rote Laterne. Und die Teilnahme am zweiten Durchgang gerät massiv in Gefahr.

Riccardo Tonetti (ITA) Weit weniger gut kommt Riccardo Tonetti zurecht. Der Italiener müht sich nach Kräften, sammelt jedoch kontinuierlich Zehntel um Zehntel ein - bis am Ende exakt zwei Sekunden Rückstand zusammenkommen.

Gino Caviezel (SUI) Schlägt sich dessen Landsmann besser? Unter dem Jubel der Skifans geht es Gino Caviezel an. Und in der Tat lässt sich der 26-Jährige von der Unterstützung tragen, biegt dann in den steilen Zielhang ein, um sich auf die monströse und unfassbar tobende Zuschauertribüne zuzubewegen. Am Ende fehlt ihm genau eine Sekunde, das gibt immerhin Rang elf.

Thomas Tumler (SUI) Gar nicht erst ins Ziel gelangt Thomas Tumler. Der Schweizer scheidet nach der ersten Zwischenzeit aus, was das Publikum mit einem Stöhnen des Entsetzens zur Kenntnis nimmt.

Luca De Aliprandini (ITA) In der Leistung fällt Luca De Aliprandini deutlich ab. Der Italiener fängt sich deutlichen Rückstand ein. Einzig Ted Ligety war heute noch langsamer.

Tommy Ford (USA) Ähnlich gut beginnt Tommy Ford. Der US-Amerikaner hält den Rückstand in Grenzen und bleibt damit im Geschäft. Doch dann drückt es ihn weit nach hinten, er sitzt fast im Schnee. Das schreckt den 29-Jährigen überhaupt nicht. Unbeirrt gibt Ford weiter Gas und gelangt knapp vier Zehntel an die Spitze heran.

Victor Muffat Jeandet (FRA) Dann stößt sich Victor Muffat Jeandet oben ab. Und er Franzose legt ebenfalls vielversprechend los, ist anfangs auf dem Niveau von Luitz unterwegs. Im weiteren verlauf jedoch bringt es der 29-Jährige nicht in der Form zusammen. Das wirkt zu vorsichtig. Erst ganz zum Ende forciert er nochmals, was ihn immerhin auf Position acht bringt.

Stefan Luitz (GER) Die Piste also gibt noch einiges her. Kann das Stefan Luitz umsetzen? Auch der Deutsche hat am ersten Messpunkt um die drei Zehntel Rückstand. Alles noch drin! Der DSV-Läufer findet eine immer bessere Einstellung zur Piste, trifft die Linie richtig gut und rückt näher an die Spitze heran. Das wird knapp! Nur 22 Hundertstel fehlen - Rang vier! Luitz ist zufrieden.

Thomas Fanara (FRA) Auf ähnlichem Niveau ist jetzt Thomas Fanara unterwegs. Der 37-Jährige versucht, eng an den Stangen zu bleiben. Phasenweise gibt der Franzose den Ski nicht genug frei. Erst ganz unten tritt Fanara gewaltig aufs Gas, holt noch Zeit raus und schiebt sich auf Platz vier.

Leif Kristian Nestvold-Haugen (NOR) Vergleichsweise besser findet Leif Kristian Nestvold-Haugen ins Rennen. Der Norweger bringt das nötige Skigefühl mit, setzt den Ski wohl dosiert. Im Mittelteil jedoch erlaubt sich der 31-Jährige den entscheidenden Fehler, der ihm etwas den Schneid abkauft. Fortan geht er vorsichtiger zu Werke, nimmt zum Ende sogar wieder fahrt auf und schiebt sich an Position vier.

Mathieu Faivre (FRA) Für Frankreich macht sich Mathieu Faivre auf den Weg. Der Dritte von Saalbach vermag das heute nicht umzusetzen. Dann bekommt der 26-Jährige einen heftigen Schlag, gerät aus der Position. Erst ganz unten holt der Franzose noch zwei Zehntel auf - ein Tropfen auf den heißen Stein, denn in der Summe ist der Rückstand bereist groß. Rang sieben!

Ted Ligety (USA) Deutlich agiler wirkt Ted Ligety. Das aber muss nicht schneller sein, wie der US-Amerikaner beweist. Der dreifache Weltmeister trifft die Linie nicht ideal, fährt häufig weite Wege. Das setzt ein wahre Packung - fast zweieinhalb Sekunden Rückstand.

Manfred Mölgg (ITA) Dann schiebt sich Manfred Mölgg in den Hang. Ein wenig fehlt dem Italiener der Biss. Das ist eine brave Fahrt. Zu vorsichtig geht der 36-Jährige zu Werke und sammelt permanent Rückstand ein. Als Quittung setzt es die Rote Laterne.

Marcel Hirscher (AUT) Was vermag Marcel Hirscher zu leisten? Der Führende im Disziplin-Weltcup ist nah dran. Doch ein fehlerfreier Lauf gelingt auch ihm nicht. Doch noch ist alles drin, der Österreicher kann es im letzten Streckenteil noch schaffen. Und in der Tat holt der 29-Jährige auf. Zwölf Hundertstel Rückstand bleiben - Platz zwei!

Zan Kranjec (SLO) Jetzt blicken wir auf den Sieger von Saalbach-Hinterglemm. Zan Kranjec verliert wie seine Kollegen gleich oben eine halbe Sekunde. Danach bemüht sich der Slowene um eine saubere Linie. Vielleicht fehlt eine Spur Aggressivität. So fängt sich Kranjec fast eine Sekunde Rückstand ein.

Alexis Pinturault (FRA) Alexis Pinturault bringt das Zeug mit, diese Piste zu bezwingen. Doch irgendwie scheint die Zeit von Kristoffersen unerreichbar. Der Franzose büßt schnell eine halbe Sekunde ein, doch gibt er längst nicht auf. Der 27-Jährige behält den Biss, hat die Kondition, das nach unten zu ziehen. Und dort legt Pinturault zu, kommt noch bis auf knapp zwei Zehntel an den Spitzenreiter heran.

Manuel Feller (AUT) Keine Angst kennt in der Regel Manuel Feller. Den Österreicher schreckt auch ein solch schwieriger Riesenslalom normalerweise nicht. Doch auch der 26-Jährige liegt zügig zurück, ist an einem Geländeübergang zu spät dran. Kurz darauf hängt die Piste nach links, Feller lehnt sich bei einem Rechtsschwung weit nach innen, gerät auf den Schuhrand und rutscht aus.

Loic Meillard (SUI) Dann jubeln die Zuschauer Loic Meillard zu. Doch was auch immer der Schweizer probiert, er kommt kaum voran. Schnell macht sich im Zielraum Ernüchterung breit. Es ist nicht zu erkennen, warum der Eidgenosse so viel Zeit verliert. Anderthalb Sekunden stellen eine herbe Enttäuschung für Meillard dar.

Matts Olsson (SWE) Nun wird Matts Olsson die Zeit des Norwegers auf die Probe stellen. Doch der Schwede liegt schnell zurück, er findet schon oben nicht die optimale Linie. Doch Kristoffersen hatte unten Probleme, da wäre für Olsson noch etwas drin. Der 30-Jährige holt nur geringfügig auf, liegt letztlich eine Dreiviertelsekunde zurück.

Henrik Kristoffersen (NOR) Auf geht's! Henrik Kristoffersen begibt sich in den prächtig präparierten Hang. Der ganze Neuschnee wurde aus der Piste verbracht, die sich bei Temperaturen um den Gefrierpunkt knallhart und eisig präsentiert. Gleich am Start geht es steil hinab. In der Folge läuft es flüssig. Der Norweger ist dann zu spät dran, es hebt ihn kurz aus und treibt ihn ein wenig vom Kurs ab. Gegen Ende hat Henrik Kristoffersen wirklich zu kämpfen, das geht an die Substanz.

Die Hoffnungsträger der Eidgenossen Von den sieben Schweizern begleiten Loic Meillard (3) die größten Hoffnungen der Gastgeber. Der 22-Jährige stand jüngst in Saalbach zweimal auf dem Podium. Das hatte Thomas Tumler (17) in Beaver Creek geschafft, vermochte daran aber zuletzt nicht anzuknüpfen. Unmittelbar nach Tumler wird Gino Caviezel (18) das Rennen aufnehmen. Später folgen Elia Zurbriggen (26), Marco Odermatt (27), Cédric Noger (45) und Marco Reymond (66), der nach Alta Badia sein zweites Weltcuprennen bestreitet.

Neun Österreicher Mit neun Sportlern gehen die Österreicher ins Rennen. Zu den Top-Favoriten zählt ohne Frage Marcel Hirscher (Startnummer), der bereits sechs Saisonsiege auf dem Konto hat – drei davon im Riesentorlauf. Zuletzt in Saalbach-Hinterglemm musste der Gesamtweltcupführende wegen nicht optimaler Materialabstimmung eine Niederlage einstecken. Beim ersten Rennen des neuen Jahres in Zagreb (Slalom) war Hirscher wieder obenauf. Als Vierter geht Manuel Feller aussichtsreich an den Start, der 26-Jährige ist allerdings im Slalom (also morgen) stärker einzuschätzen. Für die übrigen ÖSV-Athleten um Philipp Schörghofer (21) und Roland Leitinger (28) geht es zuvorderst darum, erst einmal in den zweiten Durchgang zu gelangen.

Deutsches Sextett Zum 75-köpfigen Starterfeld gehören sechs Deutsche – nicht aber Felix Neureuther, der sich vorerst auf den Slalom konzentrieren möchte, um in dieser Disziplin den letzten, noch fehlenden Schritt zurück in die Weltspitze zu machen. Mit dabei ist hingegen Stefan Luitz, der gestern vor dem internationalen Sportgerichtshof CAS seinen ersten Weltcupsieg beim Riesenslalom in Beaver Creek endgültig verlor, aufgrund der eingebüßten Weltcuppunkte nicht mehr zu den Top-7-Startern zählt und heute mit Startnummer 13 vorliebnehmen muss. Alexander Schmid (20) benötigt noch ein Top-15-Resultat für die WM-Qualifikation. Davon ist Fritz Dopfer – genau wie von seiner Bestform – derzeit weit entfernt. Darüber hinaus werden sich heute Benedikt Staubitzer (46), Julian Rauchfuss (54) und Linus Straßer (64) am Chuenisbärgli versuchen.

Die Piste am Chuenisbärgli In Adelboden schwört man darauf, dass der 1.290 Meter lange Riesentorlauf am Chuenisbärgli der schwierigste der Welt und in jedem Fall ein Klassiker ist. Vom Start auf 1.730 Metern weist im ersten Durchgang die Kurssetzung von Alessandro Serra den Weg über die 420 Höhenmeter zu Tal. Der Italiener hat 53 Tore gesteckt.