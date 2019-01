Liveticker

Nächste Station Adelboden Für die Slalom-Asse geht es am kommenden Sonntag in Adelboden in der Schweiz um die nächsten Weltcuppunkte. Wir sind dann natürlich auch wieder per Live-Ticker dabei. Bis dahin, auf Wiedersehen!

Neureuthers Riesensprung nach vorn Nach einem verkorksten ersten Lauf hat sich Felix Neureuther vom 23. auf den achten Platz nach vorn gekämpft. Wer hätte das gedacht? Ansonsten war die Bilanz der Deutschen ernüchternd. Luitz, der neben Neureuther das Finale erreicht hatte, schied aus. Für die fünf anderen DSV-Athleten war schon nach dem ersten Durchgang Schluss.

Hirschers 30. Weltcupsieg im Slalom Hirscher jagt von Rekord zu Rekord! Sein 30. Weltcupsieg im Slalom steht jetzt in den Geschichtsbüchern. Nur Ingemar Stenmark (40) und Alberto Tomba (35) sind (noch) besser. In Zagreb war es übrigens sein fünfter Sieg. Eine unglaubliche Bilanz.

1. nach 1. Lauf: Marco Schwarz (AUT) Ach, du liebe Zeit! Schwarz - der Führende nach dem ersten Durchgang - fädelt schon nach den ersten Toren ein. Wie bitter. Da haben ihm die Nerven einen Strich durch die Rechnung gemacht.

2. nach 1. Lauf: Marcel Hirscher (AUT) Volle Konzentration jetzt auf Marcel Hirscher. Zuletzt mit Problemen im Slalom - und diesmal? Er fährt ganz dicht an den Toren und baut seinen Vorsprung auf - 0,60 s vorn. Hirscher mindestens Zweiter! Ob es sein 30. Weltcup-Sieg im Slalom wird, entscheidet sich jetzt: Marco Schwarz steht bereit.

3. nach 1. Lauf: Manuel Feller (AUT) Jetzt die Top 3! Feller ist unterwegs und baut den Vorsprung auf den ersten Metern aus. Ein grandioser dynamischer Lauf und dann ein kleiner Fehler, der ihm die Führung kostet. Feller liegt einen Wimpernschlag von 0,02 s hinter Pinturault.

4. nach 1. Lauf: Henrik Kristoffersen (NOR) Kann Kristoffersen diese Zeit toppen? Nein! Der Norweger ist von seiner Bestform etwas entfernt, scheut das ganz große Risiko und fällt auf den dritten Platz zurück. Enttäuscht schüttelt er den Kopf.

5. nach 1. Lauf: Alexis Pinturault (FRA) Und schon ist Noël die Führung wieder los. Pinturault, eigentlich ein Riesenslalom-Spezialist, fährt ein starkes Rennen, schlängelt sich elegant durch die Tore und setzt sich mit mehr als einer halben Sekunde Vorsprung an die Spitze. Das könnte sogar für das Podium reichen.

6. nach 1. Lauf: Clément Noël (FRA) Wir haben einen neuen Spitzenreiter! Der junge Franzose Noël fährt von oben nach unten ein gutes Rennen und schubst Foss-Solevaag vom Platz an der Sonne.

7. nach 1. Lauf: Ramon Zenhäusern (SUI) Es wird immer verrückter. Auch Zenhäusern kommt nach einem Einfädler nicht im Ziel an. Neureuther bleibt auf Rang drei - und es stehen nur noch sechs oben. Der Deutsche war von Rang 23 in den Finallauf gegangen.

8. nach 1. Lauf: Daniel Yule (SUI) Der Sieger des Slaloms in Madonna schlägt den Deutschen nicht. Nach einer ungestümen Fahrt fällt er trotz komfortablen Vorsprungs noch hinter Neureuther zurück.

Kleines Zwischenfazit Die letzten Acht kommen. Neureuther ist im schlechtesten Fall schon mal 11. Was für eine Aufholjagd. "Ich bekomme momentan leider keine zwei guten Läufe ins Ziel. Aber ich arbeite daran und freue mich auf alles, was kommt", sagt er im ZDF.

9. nach 1. Lauf: Julien Lizeroux (FRA) Sebastian Foss-Solevaag sitzt schon seit Minuten in der Leadersbox und dürfte seinen Augen nicht trauen, denn auch Lizeroux kommt nicht vorbei. Nach einem leichten Rutscher zu Beginn, fädelt er am Ende des Steilhangs ein und scheidet aus.

10. nach 1. Lauf: Christian Hirschbühl (AUT) Es geht los mit den Top Ten-Plätzen. Hirschbüchl will es wissen. Die ersten Meter sehen sehr flüssig aus, doch dann nimmt er das Tempo raus. Achter! Neureuther pirscht sich an die Top Ten heran. Das wäre ja ein Ding.

11. nach 1. Lauf: Luca Aerni (SUI) Man könnte fast sagen, Aerni verfährt sich. Ein schlimmer Fehler bringt ihn zum Stehen. Der Schweizer fällt vom 11. auf den 14. Platz und damit ans Ende des Klassements.

12. nach 1. Lauf: Jean-Baptiste Grange (FRA) Mit 34 einer der Oldies im Feld. Anders als Mölgg geht er kein Risiko ein, fährt fast mit angezogener Handbremse und fällt deutlich zurück.

13. nach 1. Lauf: Manfred Mölgg (ITA) Auch er fädelt ein! Was ist denn jetzt los? Im Zielhang erwischt es den Italiener, der zu viel riskiert hat. Neureuther verbessert sich Platz um Platz ... Aktuell immer noch Dritter.

14. nach 1. Lauf: Loic Meillard (SUI) Auch er scheidet aus!

15. nach 1. Lauf: Elias Kolega (CRO) Im Zuschauerraum wird es wieder laut, denn der nächste Kroate steht im Starthaus. Elias Kolega versucht, die Pole zu erobern. Er bringt 0,09 s Vorsprung mit und kennt den Hang aus dem Effeff. Doch das hilft ihm nichts. Mit einer verhaltenen Fahrt büßt er deutlich ein und ordnet sich auf Rang 12 ein.

16. nach 1. Lauf: Marc Digruber (AUT) Der erste der starken Österreicher. Doch Digruber patzt. Bei der Ausfahrt aus dem Steilhang verfährt er sich. Dieser Blackout bedeutet das Aus für ihn.

17. nach 1. Lauf: Riccardo Tonetti (ITA) Riccardo Tonetti kommt nicht so gut zurecht wie im ersten Lauf. Im Flachen verliert er eine halbe Sekunde. Das war nicht mehr aufzuholen. schon jetzt ist klar: Neureuther springt unter die besten 20.

18. nach 1. Lauf: Istok Rodes (CRO) Der Jubel ist riesig - der Kroate Istok Rodes verzückt die Fans mit einer runden Fahrt, die fast zur Führung reicht. Momentan Zweiter - 0,05 s hinter Foss-Solevvag und 0,17 s vor Neureuther.

19. nach 1. Lauf: Sebastian Foss-Solevaag (NOR) Wir sehen einen neuen Spitzenreiter! Der Norweger liebt flache Pisten und zeigt das eindrucksvoll. Er ist 0,23 s schneller als Neureuther.

20. nach 1. Lauf: Giuliano Razzoli (ITA) Was macht der Italiener? Nicht viel. Im Mittelteil leistet er sích einen groben Schnitzer und verliert Tempo. Damit fällt er ans Ende des Feldes zurück.

21. nach 1. Lauf: Mattias Hargin (SWE) Der Schwede kommt auf diesem "runden" Kurs nicht klar. Er macht keine groben Fehler, dafür viele kleinere Patzer und fällt deutlich zurück.

22. nach 1. Lauf: Stefan Luitz (GER) Was ist denn hier los? Auch Luitz kommt nicht im Ziel an. Im Steilhang verhinderte er einen Sturz knapp, bei der Einfahrt in die Zielgerade fädelt er ein und scheidet aus. Der vierte Deutsche, der hier in Zagreb ausscheidet.

23. nach 1. Lauf: David Ryding (GBR) Der Brite lag zeitgleich mit Neureuther auf Rang 23 und er fällt zurück. Bei den ersten beiden Zwischenzeiten war er noch vorn, im Zielhang verliert aber deutlich - 23 Hundertstel hinter dem Deutschen.

23. nach 1. Lauf: Felix Neureuther (GER) Geht doch, Felix Neureuther! Im oberen Teil wieder mit Problemen, dafür im Flachstück wie am Schnürchen und im Zielhang baut er seinen Vorsprung dann aus. Erster mit 0,12 s Vorsprung. Damit hat er sein Minimalziel erreicht.

25. nach dem 1. Lauf: Leif Christian Haugen (NOR) Raus ohne Applaus! Der Norweger fädelt früh im oberen Teil des Steilhangs ein.

26. nach 1. Lauf: Matej Vidovic (CRO) Lokalmatador Vidovic steht am Start. Der Beifall ist großartig - die Fahrt leider nicht. Im Zielhang verschenkt der Kroate einiges und fällt hinter Gross und Nef zurück.

27. nach 1. Lauf: Victor Muffat-Jeandet (FRA) Auch Muffat-Jeandet kann die Gross-Zeit nicht knacken. Ein Patzer am Ende des Steilhangs warf ihn deutlich zurück.

28. nach 1. Lauf: Tanguy Nef (SUI) Der Schweizer fällt hinter Gross zurück. Er verliert im oberen Bereich deutlich, dann lief es flüssiger. Im Ziel sind es 0,18 s Rückstand.

29. nach 1. Lauf: Stefano Gross (ITA) Gross ist der Erste, der das Ziel erreicht und natürlich - zumindest kurz - Erster ist. Seine Gesamtlaufzeit: 1:50,61 Minuten. Er war vier Sekunden langsamer als im ersten Lauf. Das zeigt: Der Kurs ist deutlich kurviger gesteckt.

30. nach 1. Lauf: Marc Rochat (SUI) Der Schweizer hat es geradeso noch in den Finallauf geschafft. 2,24 s Rückstand sind es auf den ersten Platz. Mal sehen, ob er da noch Plätze gut machen kann. Nein! Rochat beendet das Rennen nicht. Gleich als erster Starter scheidet er aus.

Gleich geht es los... ... der erste Vorläufer ist schon unterwegs. Gleich startet das große Finale von Zagreb, das an der Spitze einen österreichischen Dreikampf bereithält.

Der Kurs Der zweite Lauf ähnelt wieder eher einem Slalom – mit deutlich mehr Kurven. Der erste, obere Teil ist dabei ähnlich gesteckt wie im ersten Durchgang. Ab dem Steilhang muss dann eine neue Linie gefahren werden, die nicht mehr so geradlinig ist.

Deutsche Starter Leider sehen wir nur zwei Deutsche. Lediglich Stefan Luitz und Felix Neureuther haben das Finale der besten 30 erreicht. Allerdings liegen die beiden schon deutlich zurück und haben kaum noch eine Chance auf einen Top-Ten-Platz. Dominik Stehle verpasste als 34., Linus Straßer wurde 47. Sebastian Holzmann, David Kletterer und Fritz Dopfer schieden aus.

Wer führt? An der Spitze stehen drei Österreicher! Ganz vorn rangiert aber nicht Marcel Hirscher, sondern der "Mann der Stunde" Marco Schwarz. Auf Podestplatz liegt momentan auch Manuel Feller. Der Viertplatziere Henrik Kristoffersen hat bereits 0,70 Sekunden Rückstand - auf Feller fehlen dem Norweger 0,28 Sekunden.

Willkommen zurück! Willkommen zurück im Slalom-Finale! Ab 15.30 Uhr geht es in Zagreb um den Sieg. Die besten 30 Herren trennen nur gute zwei Sekunden.

Deutsches Dilemma Der erste Durchgang in Zagreb war aus deutscher Sicht eine Enttäuschung. Nur zwei der sieben DSV-Athleten schaffen es nur in den Finaldurchgang. Wir melden uns pünktlich um 15.30 Uhr zurück!

Startnummer 49/50: Stefan Luitz / David Ketterer Luitz holt im unteren Teil noch einmal kräftig auf und reiht sich auf Rang 21 ein. Ketterer leistete sich schon zu Beginn einige Fehler und scheidet aus.

Startnummer 48: Sebastian Holzmann Holzmann fädelt schon am dritten Tor ein. Das darf doch nicht wahr sein.

Deutsches Trio steht bereit Wir sehen jetzt nacheinander gleich Sebastian Holzmann, Stefan Luitz und David Ketterer. Können sie das magere deutsche Ergebnis aufpolieren?

Startnummer 38: Dominik Stehle Jetzt gilt's für Stehle! Doch auch er findet die Ideallinie nicht und muss als aktuell 27. um den Finallauf bangen.

Kleines Zwischenfazit Die Piste ist in einem ausgesprochen gutem Zustand. Da könnte auch für die Läufer mit den hohen Startnummern noch etwas gehen. Wir beobachten das Rennen und melden uns, wenn noch einer vorn reinfährt. Bis gleich!

Kleines Zwischenfazit Nach den ersten 30 Läufern führt ein österreichisches Trio. Schwarz vor Hirscher und Feller. Bei den Deutschen klappte bisher nichts. Neureuther hofft zumindest auf die Final-Quali, Dopfer ist ausgeschieden und Strasser derzeit Letzter. Dominik Stehle (38), Sebastian Holzmann (48.), Stefan Luitz (49) und David Ketterer (50) kommen aber noch.

Startnummer 30: Sandro Simonet (SUI) Für Sandro Simonet ist der Lauf vorbei, bevor er überhaupt richtig begonnen hat. Der Schweizer fädelt im Steilhang ein und scheidet als dritter Athlet in diesem Slalom aus.

Startnummer 29: Matej Vidovic (CRO) Der erste Rennläufer aus dem Gastgeberland steht im Starthäuschen bereit. Er beginnt verhalten, steigert sich dann aber und darf mit 1,98 Sekunden Rückstand auf den Finaldurchgang hoffen.

Startnummer 28: Linus Straßer (GER) Es ist nicht der Tag der Deutschen. Auch Straßer erwischt die Welle am Ende des Steilhangs nicht. Er steigt zurück und fährt weiter. Aber der Rückstand viel zu groß. Mit mehr als sechs Sekunden Rückstand übernimmt Strasser die rote Laterne. Das Finale der besten 30 wird er verpassen.

Startnummer 27: Stefan Hadalin (SLO) Der Slowene quält sich vom ersten Tor an, hat im Ziel fast drei Sekunden Rückstand und ist Letzter!

Startnummer 26: Fritz Dopfer (GER) Ohje! Ausfall! Dopfer scheidet gleich zu Beginn aus. Er rutscht beim Übergang auf einer Stange weg und fädelt ein. Wie bitter.

Startnummer 25: Marc Digruber (AUT) Der Österreicher verliert nach einem guten Start deutlich, schiebt sich aber vor Neureuther. Jetzt gleich mit Dopfer der zweite Deutsche.

Startnummer 24: Jonathan Nordbotten (NOR) Der zweite Läufer, der ausscheidet. Nordbotten hatte vom ersten Tor an Probleme, kämpfte und rutschte den Hang hinab - bis am Ende des Steilhangs das Aus kam.

Startnummer 23: Leif Kristian Haugen (NOR) Der Norweger mit einem krassen Schnitzer im ersten Steilhang und auch danach verliert er deutlich. Mit 1,94 Sekunden Rückstand auf Rang 19.

Neureuther im Interview "Es war streckenweise nicht schlecht, aber mich ärgern die zwei großen Fehler. Es sind noch ein paar Unsicherheiten dabei. Jetzt hoffe ich, dass ich mich für den zweiten Durchgang qualifiziere."

Startnummer 22: Julien Lizeroux (FRA) Die hohen Startnummern sind heute kein Nachteil. Die Piste ist nach wie vor schnell. Der routinierte Franzose macht das richtig gut, büßt aber im Flachen deutlich ein. 1,17 s zurück.

Startnummer 21: Christian Hirschbühl (AUT) Die Österreicher fast durchweg mit guten Leistungen. Auch Hirschbüchl lässt den Ski gut laufen und hat oben die viertbeste Zwischenzeit. Mit 1,18 Sekunden Rückstand auf Rang 9.

Startnummer 20: Mattias Hargin (SWE) Neureuther verliert Platz um Platz, auch Hargin schiebt sich knapp vor den Deutschen. Hargin war gut ins Rennen gekommen, ein Fehler im Flachen kostete ihm aber viel Zeit.

Startnummer 19: Jean-Baptiste Grange (FRA) Auch er ist schneller als Neureuther, der immer weiter zurückfällt. Grange im Bereich seiner Möglichkeiten. Eng an den Stangen und mit präzisen Schwüngen, aber im flachen Teil verliert er Zeit.

Startnummer 18: Clement Noel (FRA) Wow! Noel fährt mit einer sauberen Fahrt - fast ohne Fehler auf den sechsten Platz. Die Piste ist hart und scheint sehr gut zu halten. Das ist im Blick auf die sechs Deutschen, die mit hohen Startnummern kommen, hoffen.

Startnummer 17: Luca Aerni (SUI) Gute Leistung für den Schweizer, der im Ziel die Faust ballt. Er liegt 1,28 s hinter Schwarz. Da könnte im zweiten Durchgang durchaus noch etwas gehen.

Startnummer 16: Stefano Gross (ITA) Nach einer kleinen Pause ist der Italiener Gross unterwegs. Der Italiener zunächst mit einem sauberen Lauf, im Zielhang aber unrund und mit einem deutlichen Rückstand von 2,19 s auf Schwarz am Ende des Feldes.

Kristoffersen im Interview "Es war eine unglaubliche schnelle Kurssetzung, fühlte sich wie eine Abfahr an. Die Bedingungen wechseln zwischen eisig und nicht eisig. Aber so ist das. Alles okay, es macht Spaß", schätzt der Norweger Kristoffersen im ZDF ein.

Startnummer 15: David Ryding (GBR) Auch der Brite muss viel arbeiten und korrigieren. Er verliert von Zwischenzeit zu Zwischenzeit deutlich und ist zeitgleich mit Neureuther. Beide nicht mehr in den Top Ten.

Startnummer 14: Manuel Feller (AUT) Die Österreicher feiern in Zagreb. Feller schiebt sich mit einem starken Auftritt auf den dritten Platz. Damit drei Österreicher vorn. Das war eine Top-fahrt - von oben bis unten.

Startnummer 13: Loic Meillard (SUI) Auch Meillard kann die Zeit von Schwarz nicht annährend attackieren. Mit einigen Unsicherheiten kämpft er sich ins Ziel und ist aktuell Achter.

Startnummer 12: Manfred Mölgg (ITA) Mölgg gelingt auch keine perfekte Fahrt, aber er ist schneller als Neureuther, weil er im Zielhang sauber durchkam. Mölgg verdrängt den Deutschen auf Rang neun.

Startnummer 11: Felix Neureuther (Partenkirchen) Neureuther geht aggressiv ins Rennen, patzt aber gleich beim Übergang in den Steilhang schwer und verliert so an Tempo. Nach einem weiteren Fehler bei der Welle ins Flache liegt der Bayer 1,89 s zurück. Ärgerlich!

Startnummer 11: Felix Neureuther (Partenkirchen) Jetzt also der erste Deutsche. Für den 34-jährigen Partenkirchener ist es erst der dritte Slalom nach seiner Verletzungspause.

Startnummer 10: Sebastian Johan Foss Soleväg (NOR) Nach dem Norweger ist Felix Neureuther dran. Jetzt aber erst einmal volle Konzentration auf Sebastian Johan Foss Soleväg. Auch er mit kleinen Fehlern und keinen schnellen Linie. 1,73 s zurück.

Startnummer 9: Victor Muffat-Jeandet (FRA) Er muss gleich zu Beginn ordentlich korrigieren. Das kostet Zeit. Fast eine Sekunde zurück. Am Ende sind es mehr als zwei Sekunden, die Muffat-Jeandet langsamer ist, als der Führende Marco Schwarz. Verkorkste Fahrt des Franzosen.

Startnummer 8: Alexis Pinturault (FRA) Jetzt der erste Franzose. Pinturault mit einer technisch sauberen Fahrt, im Mittelteil verliert er aber deutlich. Pinturault liegt als Vierter 0,77 s zurück und damit noch in Lauerstellung.

Startnummer 7: Michael Matt (AUT) Der Erste, der ausscheidet. Matt kommt bei einem Schwung in Rücklage und scheidet aus.

Startnummer 6: Daniel Yule (SUI) Jetzt der nächste Top-Favorit. Yule wird seinen Ansprüchen aber nicht gerecht, mit einem unrunden Ritt liegt er nur auf dem 5. Platz nach sechs gestarteten Läufern.

Startnummer 5: Marco Schwarz (AUT) Der Österreicher hat sich in die absolute Topgruppe der Startliste vorgearbeitet und dürfte mit viel Selbstvertrauen ins Rennen gehen. Und das zeigt er! Nach der ersten Zwischenzeit 0,20 s schneller als Hirscher und im Flachteil baut er seine Führung aus. Erster! Wow! Schwarz verdrängt Hirscher vom Thron.

Startnummer 4: Marcel Hirscher (AUT) Jetzt schon der Dominator Hirscher. Wie hat er die beiden Niederlagen zuletzt verkraftet? Offenbar glänzend! Hirscher ist bei allen Zwischenzeiten vorn und setzt sich an die Spitze - Kristoffersen ist 0,33 s zurück.

Startnummer 3: Andre Myhrer (SWE) Puh! Myhrer, dessen Trainer den Kurs gesteckt hat, gleich zu Beginn mit Problemen und einem deutlichen Rückstand (+0,52 s). Unten fehlt im flachen Teil die Geschwindigkeit. Mehr als 2 Sekunden Rückstand. Das wird keine gute Platzierung für den Schweden.

Startnummer 2: Ramon Zenhäusern (SUI) Zenhäusern kann die Zeit von Kristoffersen nicht schlagen, liegt aber nur 0,11 s zurück. Damit ist der Schweizer, der ohne groben Schnitzer durchkam, gut im Rennen.

Startnummer 1: Henrik Kristoffersen (NOR) Kristoffersen muss nach dem Steilhang stark abbremsen, kommt im flachen Teil aber sehr flüssig durch und setzt mit 52,50 s die erste Zeit. Gleich wissen wir, was diese Wert sein wird.

Startnummer 1: Henrik Kristoffersen (NOR) Kristoffersen ist unterwegs. Der junge Norweger wird hier vor 20.000 Fans die erste Richtzeit vorlegen.

Die Bedingungen Noch schnell ein Blick auf die Piste. Es ist sehr eisig, aber auch griffig. Der Kurs ist eher gerade gesteckt. Mal schauen, wer damit am besten zurecht kommt.

Kristoffersen eröffnet das Rennen Gleich geht es hier los. Kristoffersen, der so oft gegen Hirscher das Nachsehen hatte, wird vorlegen. Aktuell ist ein Vorläufer auf der Strecke.

Wetter Während die Alpen im Schnee versinken, herrschen in Kroatien gute Bedingungen. Vor Rennstart hat leichter Schneefall eingesetzt - dieser sollte aber kein Problem sein.

Gemeinsame Sache Die Deutschen haben sich übrigens gemeinsam mit den Österreichern in dem kleinen Skigebiet Weissensee auf den Zagreb-Einsatz vorbereitet.

Rekordhalter… … in Zagreb ist Marcel Hirscher. Er hat hier schon vier Mal gewonnen und geht als Titelverteidiger ins Rennen. Der überragende Slalom-Fahrer könnte in Zagreb seinen 30. Weltcup-Sieg im Slalom eintüten. Nur Ingemar Stenmark (40) und Alberto Tomba (35) haben öfter in dieser Disziplin gewonnen.

Die Favoriten... ... … kommen wie so oft in der ersten Startgruppe. Die erste Richtzeit legt Kristoffersen vor, der das Rennen gleich eröffnen wird. Marcel Hirscher muss man immer auf der Rechnung haben. Wir sind auch gespannt auf Marco Schwarz, den Mann der Stunde im Slalom. Nach seinem zweiten Platz im Madonna di Campiglio, feierte er beim City-Event in Oslo seinen ersten Saisonsieg.

Deutsche Starter Wir dürfen uns auf sieben deutsche Slalom-Asse freuen. Als erster DSV-Mann wird Felix Neureuther – Startnummer 11 – ins Rennen gehen. Es folgen Fritz Dopfer (26), Linus Strasser (28), Dominik Stehle (38), Sebastian Holzmann (48.), Stefan Luitz (49) und David Ketterer (50).

Voller Rennkalender Es ist der Auftakt eines picke packe vollen Slalom-Monats Januar. Bis zur WM stehen noch vier Rennen auf dem Programm.