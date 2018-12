Liveticker

Walder geht die Sache deutlich aggressiver an als Reichelt vor ihm. Mal sehen, ob sich das für ihn auszahlt.

Auch Ferstls sechster Platz ist nicht in Gefahr - Cook ist Letzter im Ziel.

Startnummer 10: Dustin Cook (CAN)

Cook spuckt den Österreichern schon mal nicht in die Suppe ...

Startnummer 10: Dustin Cook (CAN)

Platz zwei für Kriechmayr. Ganz nach vorne hat es nicht gereicht. Aber passt für ihn! Jetzt also drei Österreicher in Führung. Da wern's ganz narrisch bei unseren Nachbarn ...

Mayer legt oben richtig gut los. Das könnte was werden ...

Platz 12 gestern in der Abfahrt war etwas enttäuschend für ihn. Heute geht er zumindest mal in Führung. 12 Hundertstel holt er auf Sejersted heraus - erst gegen Ende des Rennens machte er Zeit gut.

Eine Darmgrippe schwächt Christoph Krenn, der hier ebenfalls nicht an die Bestzeit herankommt.

Caviezel investiert viel in eine gute Linie. Er fährt auch sehr eng an die Tore heran.

Startnummer 3: Mauro Caviezel (SUI)

Weiter geht's mit Mauro Caviezel, der schon zweimal in den Top Drei war. Zweiter in Beaver Creek, Dritter in Lake Louise - das sind seine Ergebnisse. Wenn alles normal läuft, wird er gleich die Führung übernehmen.