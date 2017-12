Bei der ersten Zwischenzeit liegt er noch knapp vorn. Er kämpft sich gut durch und am Ende steht die Vier. Vierter Platz für den Deutschen.

Jetzt der Norweger. Mal sehen, wie er sich schlägt im ungewohnten Terrain. Sehr gut, nur 0,2 Sekunden liegt er hinter der Bestzeit. Was für ein Slalom von Jansrud und er ist zweiter. Er ballt die faust.

25. Starter: Kjetil Jansrud (NOR)

Jetzt könnte es um das Podest gehen. Baumann verliert auch nicht viel Zeit im oberen Teil. Aber er verliert auch und muss am Ende mit Platz fünf zufrieden sein. War nicht der erhofft lauf des Österreichers.

Oben hat er Probleme, in den Rhythmus zu kommen. Es bleibt aber eine unruhige Fahrt und am Ende Platz zwölf. Stark: Der Slowene Martin Cater hinter Pinturault immer noch Zweiter.

14. Starter: Aleksander Aamodt Kilde (NOR)

Oben kann er die Bestzeit noch knapp behaupten, dann steht er beim Übergang zum Flachteil fast. Das kostet Zeit und Geschwindigkeit. Aber der Rückstand ist nicht so groß. Platz drei.

Auch er absolviert den Mittelteil sehenswert, verlor aber schon oben mehr als eine halbe Sekunde. Platz vier, eine knappe Sekunde. Immer noch ist Martin Cater aus Slowenien in Führung.

Auch der große Schweizer kommt nur schwer in den Rhythmus. Doch im Mittelteil sieht es besser aus. Insgesamt aber brav und dann wird es der sechste Platz.

Gleich oben kommt der Italiener nicht in den Rhythmus und verliert Zeit. Dann hat er aber die Linie gefunden und holt auch Zeit auf. Dann der Fehler auf dem Innenski, das kostet ihn fast zwei Sekunden. Er fällt weit zurück.

8. Starter: Broderick Thompson (CAN)

0,15 Sekunden Vorsprung bringt er mit. Der ist aber schnell aufgebraucht. Platz drei, 1,13 Sekunden hinter Cater. Weiter also zwei Slowenen in Führung.

Der Franzose hatte in der Abfahrt genau die selbe Zeit wie Kline. Er ist deutlich unrunder unterwegs und verliert schnell eine Sekunde. Und das bleibt auch so im Ziel. Kline bliebt vorn.

wird ab 15.00 Uhr im Slalom fallen. Die besten Chancen hat Alexis Pinturault. Der Franzose liegt 1,65 Sekunden hinter Abfahrtssieger Dominik Paris und ist wohl der Favorit auf den Sieg. Nach dem Rennen am Mittag sprach er von "der wohl besten Abfahrt".

Die Entscheidung in der Kombination

liegt nach der Abfahrt in Führung. Beste Chancen auf das Podest hat der zweitplatzierte Matthias Mayer aus der Schweiz. Und Thomas Dreßen wird als Fünfter sein Glück versuchen. Der Slalom startet dann ab 15.00 Uhr. Wir sind rechtzeitig zurück.

Der Italiener will es wissen, macht aber gerade deshalb einige Fehler, die Zeit kosten. Zehnter Platz und mehr als eine Sekunde zurück.

Thomas Dreßen

"Ich habe an einer blöden Stelle einen Fehler gemacht. Ich war ein bisschen zu weit unten. Da habe ich einen Schlag bekommen. Aber so schlecht kann es nicht gewesen sein. Es war wieder eine Steigerung zu gestern. Mal sehen, was beim Slalom rauskommt."