Liveticker

Das letzte Viertelfinale bestreitet Kristoffersen gegen Favrot. Der Franzose startet gut, liegt deutlich vorn. Diesmal regelt das der Norweger nicht in den letzten Toren, macht zuvor einen Fehler und scheitert. Favrot steht im Halbfinale!

Kristoffersen (NOR) - Favrot (FRA)

Olsson (SWE) – Kilde (NOR)

Weiter geht es mit den Viertelfinales. Erneut startet Stefan Luitz stark, setzt Hirscher gleich unter Druck. Doch der Österreicher wird nicht nervös, forciert unten raus und erreicht knappe acht Hundertstel vor Luitz das Ziel, der in der Platzierungsrunde weiter fahren wird.

Ein Eisen haben die Italiener noch im Feuer. Und Luca De Aliprandini hält gewaltig dagegen, fordert dem Norweger alles ab. Und wie in der ersten Runde geht es ganz knapp zugunsten von Kristoffersen aus, jetzt sind es zwei Hundertstel. Feierabend für die Fahrer des Gastgebers.

Kristoffersen (NOR) – De Aliprandini (ITA)

Nun stehen sich zwei Franzosen gegenüber. Und die beiden schenken sich überhaupt nichts. Am Ende ist Thibaut Favrot eine Zehntel vorn.

Ford oder Franz - die Organisatoren sind etwas durcheinander, Was zu einer Unterbrechung führt. Keiner weiß Bescheid. In jedem Fall fährt der Amerikaner gegen Olsson und verliert klar gegen den Schweden.

Zwei Norweger treten gegeneinander an. Anfangs liegt Kilde zurück. Doch der Speedfahrer kauft dem Techniker doch noch den Schneid ab. Kilde erreicht das Viertelfinale.

Kilde (NOR) – Nestvold-Haugen (NOR)

Stefan Luitz kommt oben hervorragend weg und nimmt einen Vorsprung mit in den Hang. Und den behauptet der Deutsche souverän. Thomas Tumler streckt sich vergeblich. Im Viertelfinale trifft Luitz auf Marcel Hirscher. Das wird eine Aufgabe!

Ab sofort werden die Duelle in nur einem Lauf entschieden. Wer vorn ist, erreicht sofort das Viertelfinale. Zwischen Hirscher und Jansrud entwickelt sich ein enges Rennen. Der Österreicher wird enorm gefordert. In den letzten Tore forciert Hirscher noch einmal und gewinnt.

Hirscher (AUT) – Jansrud (NOR)

Es folgt der letzte Lauf im Sechzehntelfinale. Und dabei bekommt Henrik Kristoffersen Probleme. Die eine Zehntel Vorsprung ist schnell weg. Der Norweger muss sich gewaltig strecken, um am Ende ganz knapp mit zwei Hundertsteln vorn zu sein.

Kristoffersen (NOR) – Schörghofer (AUT)

Mathieu Faivre gelingt ein Blitzstart, was eine zusätzlich Hypothek für Elia Zurbriggen bedeutet. Der Schweizer kämpft vergeblich, kommt an den Kontrahenten einfach nicht mehr ran.

Ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern sich Meillard und Favrot. Am Ende hat der Franzose ganz knapp die Nase vorn. Für den Schweizer ist schon Feierabend.

Dann begibt sich Gino Caviezel in die Aufholjagd, ist schnell dran und eliminiert Thomas Fanara, den Zweiten von gestern.

Max Franz schiebt sich ebenfalls auf den letzten Drücker am patzenden Tommy Ford vorbei und freut sich sichtlich übers Weiterkommen.

Nestvold-Haugen (NOR) – Odermatt (SUI)

Feller (AUT) – Kilde (NOR)

Für Stefan Luitz schaut es zwischenzeitlich nicht so gut aus. Mit einem weiten Satz nimmt der Deutsche nochmals Fahrt auf, zieht praktisch auf der Ziellinie vier Hundertstel an Marco Schwarz vorbei.

Thomas Tumler begibt sich in die Aufholjagd gegen Victor Muffat-Jeandet. Und der Schweizer schafft das im letzten Moment.

Tonetti (ITA) – Jansrud (NOR)

Nun geht es in die zweite Runde, die Kurse werden getaucht. Sicher bringt Marcel Hirscher seinen Vorsprung ins Ziel und erreicht das Achtelfinale.

Schörghofer (AUT) – Kristoffersen (NOR)

Stefan Brennsteiner hat am Spring die Richtung nicht, versucht, das zu korrigieren. Mit verdrehtem Oberkörper zeiht es ihn zu Boden. Unterdessen ist der Slowene Kranjec auf und davon.

Keine Vorentscheidung fällt im Duell zwischen dem Schweizer und dem Franzosen. Letzterer fährt fünf Hundertstel raus - also praktisch nichts.

Über den Sprung kommt Tommy Ford bedeutend besser, liegt knapp vorn. Dann verfehlt Max Franz auch noch ein Tor, was ihm eine halbe Sekunde Rückstand für den zweiten lauf beschert.

Sehr engagiert legt Marco Odermatt los. Doch Leif Kristian Nestvold-Haugen holt gewaltig auf, zieht noch knapp am Schweizer vorbei.

Odermatt (SUI) – Nestvold-Haugen (NOR)

Kilde (NOR) – Feller (AUT)

Und schon sind die nächsten beiden an der Reihe. Kjetil Jansrud hat durchaus bereist bewiesen, dass er diese Wettkampfform beherrscht. Anfangs sieht es gut aus für den Norweger, doch Riccardo Tonetti holt auf und zieht vorbei.

Jansrud (NOR) – Tonetti (ITA)

Mit einer Armada von neun Läufern ist Österreich mit von der Partie. Zu den Favoriten gehört natürlich Marcel Hirscher, der den Wettkampf gegen Landsmann Roland Leitinger eröffnen wird. Der Gesamtweltcupsieger gewann heuer bereits drei Rennen – so auch den normalen Riesentorlauf gestern. Für die Schweiz stellt sich als einer von fünf Sportlern Loic Meillard dem Wettbewerb mit den vermutlich besten Aussichten. Der Eidgenosse wird auf den Franzosen Thibaut Favrot treffen.

Einziger deutscher Starter ist Stefan Luitz. Der 26-Jährige zeigte sich zuletzt beeindruckt von der Sauerstoff-Affäre von Beaver Creek und der drohenden Aberkennung seines Sieges. Heute muss sich der DSV-Fahrer zunächst mit dem Österreicher Marco Schwarz messen. Felix Neureuther wird nach einer leichten Gehirnerschütterung erst am Donnerstag beim Slalom in Saalbach-Hinterglemm wieder mitmischen.

Insgesamt 32 Sportler nehmen an diesem Wettkampf teil. Anders als bei sonstigen Rennen, haben alle Weltcuppunkte sicher – auch die Athleten, die am Ende als 31. und 32. geführt werden. Begonnen wird mit dem Sechzehntelfinale. Über das Achtel- gelangt man zum Viertelfinale. Für die hier unterlegenen wird nicht Schluss sein, auch die tragen untereinander Halbfinales aus, damit letztlich der ersten acht Plätze sauber ausgefahren werden können.

Parallel-Riesenslalom

Zum vierten Man findet dieses Parallel-Rennen in Alta Badia statt. Die Spannungsmomente ergeben sich natürlich aus der direkten Konkurrenzsituation. Diesem Zweck muss die Piste dienen, die daher kurz und wenig anspruchsvoll ist. Auf der etwa 350 Meter langen Wettkampfstrecke wurden zwei möglichst identische Kurse mit jeweils 15 Toren gesetzt. Es ist ein Höhenunterschied von 100 Metern zu überwinden. Um eventuelle Unterschiede der Kurse zu kompensieren, gibt es pro Duell zwei Läufe – mit Seitenwechsel also. Das gilt allerdings nur in der ersten Runde.