Liveticker

Elia Zurbriggen (SUI) Und auch der nächste Schweizer ballt im Ziel die Fäuste: Auch Elia Zurbriggen zeigt eine Fahrt voll auf Angriff und setzt die Kanten nur kurz ein. Das sieht klasse aus, was der Schweizer hier zeigt und wird mit Platz 13 belohnt. Damit liegen jetzt vier Eidgenossen unter den Top 15 - klasse!

Marco Odermatt (SUI) Der nächste Schweizer beginnt oben extrem angriffslustig und setzt die Kanten ganz stark um. Im Mittelabschnitt kann er sogar eine neue Bestzeit in diesem Abschnitt setzen. Was zeigt denn der Schweizer hier? Das ist eine Wahnsinnsfahrt voll auf Zug! Und Odermatt kann das bis ins Ziel durchziehen, wo er die Arme nach oben reißt - Wahnsinn: Marco Odermatt schiebt sich mit einer Sekunde Rückstand auf Platz drei vor - es geht noch was! Klasse!

Fritz Dopfer (GER) Jetzt gilt's für Fritz Dopfer! Wir wünschen dem DSV-Starter natürlich eine ähnlich klasse Fahrt wie Tumler zuvor, doch auf dem aggressiven Schnee wird es schwierig für Dopfer, der noch immer mit seinem Schien- und Wadenbeinbruch zu kämpfen hat. Im Mittelteil kann er den kurzen Kantendruck nicht ganz umsetzen, fährt zu lange Radien und ist etwas zu vorsichtig unterwegs. Auch unten passt's nicht ganz - Rang 21 könnte aber eine gute Ausgangsposition für Durchgang zwei bedeuten.

Thomas Tumler (SUI) Jetzt sind wir gespannt, was der Überraschungsfahrer von Beaver Creek hier zeigen kann. Der Schweizer beginnt vielversprechend, zeigt eine risikoreiche Fahrt, die vor allem oben blitzschnell ist! Unten geht er dann einmal zu früh auf den Innenski und kann sich nur akrobatisch im Kurs halten. Puh! Glück gehabt! Am Ende reicht's noch zu Platz 13. Da können wir im zweiten Durchgang noch Einiges erwarten!

Filip Zubcic (CRO) Filip Zubcic steht lange auf den Kanten. Dazu wird er immer wieder von den Rippen ausgehoben und kommt abgeschlagen auf Platz 21 ins Ziel.

Erik Read (CAN) Der gefühlvolle Fahrer hat auf dem aggressiven Schnee natürlich etwas Probleme. Der Kanadier kann sich nicht so kämpferisch zeigen wie Caviezel zuvor und hat so im Ziel auch fast vier Sekunden Rückstand zu Buche stehen. Damit liegt er knapp vor Alexander Schmid.

Gino Caviezel (SUI) Gino Caviezel liegt oben im Bereich von Schörghofer - das sieht gut aus! Und der Schweizer zeigt auch im weiteren Verlauf eine kämpferische Leistung, ist früh am Schungansatz und eng an den Stangen dran. Zieh's durch! Jawoll! Am Ende leuchtet ein Top Ten Platz aus. Das war eine klasse Vorstellung von Caviezel!

Philipp Schörghofer (AUT) Der Österreicher kommt als Erster seit Längerem gut in den Kurs und ist ganz eng an den Stangen. Oben liegt damit sein Rückstand weit unter einer Sekunde. Im mittleren Abschnitt geht Schörghofer dann allerdings ein bisschen die Kraft aus. Auf diesem aggressiven Schnee muss man ein bisschen mehr Kampf zeigen - am Ende reicht diese Fahrt für Platz 16.

Alexander Schmid (GER) Alexander Schmid ist eigentlich ein fantastischer Techniker, der die Ski blitzschnell umsetzen kann. Doch heute fährt er einen zu großen Radius und ist zu weit weg von den Torstangen. Auf dieser schwierigen Piste muss man eine engere Linie finden! Am Ende wird's dann ganz bitter - auch bei Schmid leuchten vier Sekunden Rückstand auf.

Luca de Alipandrini (ITA) Die Sicht wird immer schlechter, da die Wolkendecke über der Gran Risa zuzieht. Und so beträgt auch der Rückstand von Luca de Aliprandini schon bei der zweiten Zwischenzeit über zwei Sekunden. Das ist nicht der Tag des italienischen Teams!

Riccardo Tonetti (ITA) Auch Riccardo Tonetti beginnt gleich oben mit gewaltigem Rückstand und kann nicht an seinen klasse zweiten Durchgang von Val d'Isère anschließen. Auch im weiteren Verlauf leistet er sich viele Fehler. Das ist bitter vor heimischer Kulisse!

Aleksander Aamodt Kilde (NOR) Der Abfahrtssieger steht im Starthaus. Aleksander Aamodt Kilde wird allerdings gleich oben etwas ausgehoben, da sein Körperschwerpunkt zu weit hinten liegt. Auch im weiteren Verlauf staubt der Schnee gewaltig auf. In diesem drehenden Riesenslalom hat der Abfahrtsspezialist keine Chance auf eine Top-Platzierung. Im Ziel beträgt sein Rückstand 2.68 Sekunden.

Matthieu Faivre (FRA) Die Fahrer gehen jetzt aggressiver in die Tore - das hat man nach dem Lauf von Hirscher wohl zum Start gefunkt. Doch Faivre kommt überhaupt nicht in den Kurs und steht viel zu lange auf den Kanten. So verliert er von Schwung zu Schwung viel Zeit und kommt auf dem letzten Platz ins Ziel.

Ted Ligety (USA) Der US-amerikaner hat hier in Alta Badia einst mit einem Vorsprung von über zwei Sekunden gewonnen. Doch hier rutscht Ligety gleich oben weg und fährt sich mit einem Bremsschwung aus dem Kurs. Zwar läuft er noch einmal zurück und fährt den Lauf zu Ende, doch damit wird er den zweiten Durchgang wohl nicht erreichen. Kurz vor dem Ziel muss er den Lauf sogar mit Rückenschmerzen beenden - das ist nicht der Tag von Ted Ligety!

Thomas Fanara (FRA) Der nächste Franzose geht leicht angeschlagen auf die Piste, zeigt oben aber eine ganz enge Linie, mit der er zunächst auf einem tollen dritten Platz liegt. Das ist ja fast die Hirscher-Linie! Trotz der Erkältung zeigt Fanara oben eine klasse Fahrt, setzt dann aber die Kanten zu hart ein und muss Federn lassen. Bis ins Ziel rutscht er noch auf Platz elf ab.

Tommy Ford (USA) Tommy Ford geht sehr angriffslustig in die ersten Tore. Der Mann mit dem Vollbart hat allerdings auch bereits bei der ersten Zwischenzeit einen Rückstand von fast einer Sekunde zu Buche stehen. Bei dunkler werdenden Verhältnissen wird es für die Fahrer nicht einfacher, auch wenn Ford im unteren Teil gut unterwegs ist. Am Ende schiebt er sich mit Bestzeit im letzten Abschnitt noch vor Luitz - es geht noch was!

Loic Meillard (SUI) Die Zeitabstände werden jetzt deutlich größer - was kann Loic Meillard mit seinem kurzen Radius noch herausholen? Der gefühlvolle Fahrer rutscht kurz vor der Zwischenzeit kurz auf einer Rille weg, ist dann aber wieder im Rhythmus. Und so hat er weniger Rückstand als die Fahrer zuvor, liegt aber auch deutlich hinter der Bestzeit. Der erste von neun Schweizern landet auf Rang neun.

Leif Kristian Nestvold-Haugen (NOR) Der nächste Norweger lässt den Schnee oben gewaltig aufstauben, zeigt aber eine deutlich weichere Fahrt mit weniger Druck als der Italiener zuvor. Immer mal wieder sitzt Nestvold-Haugen zu weit hinten ab, dennoch: Mit einem soliden Lauf schiebt er sich zwischen Luitz und Mölgg.

Manfred Mölgg (ITA) Der nächste Erfahrene steht am Start: Manfred Mölgg geht mit 36 Jahren auf seine heimische Piste. Doch Mölgg steht zu lange auf den Kanten - das kostet viel Zeit von Schwung zu Schwung. Und so kommt Manfred Mölgg mit gewaltigem Rückstand ins Ziel und übernimmt die rote Laterne von Stefan Luitz. Das ist eine herbe Enttäuschung für den Südtiroler!

Victor Muffat-Jeandet (FRA) Der erfahrene Franzose ist in dieser Saison noch nicht voll da. Das zeigt sich auch hier. Gleich oben liegt Muffat-Jeandet sieben Zehntel hinter der Zeit von Hirscher und ist auch im weiteren Verlauf zu weit von den Torstangen entfernt. Das ist zu brav, was der Franzose hier zeigt und so bekommt er bis ins Ziel eine ordentliche Packung aufgebrummt und schiebt sich knapp vor Stefan Luitz.

Marcel Hirscher (AUT) Sehen wir jetzt die nächste Fabelzeit? Fünf Mal in Serie stand Marcel Hirscher hier bereits ganz oben und auch jetzt ist der Österreicher schon wieder voll im Rhythmus. Ohne Fehler setzt er enorm früh den Schwung an und kann dann den Ski freigeben. Besser geht es nicht! Und das zeigt sich auch in der Zwischenzeit: Marcel Hirscher deklassiert die Konkurrenz und kommt mit fast einer Sekunde Vorsprung über die Ziellinie - was für eine Fahrt! Wir ziehen einmal mehr den Hut vor Mr. Riesenslalom!

Manuel Feller (AUT) Manuel Feller ist oben wieder wild unterwegs und beginnt mit einer starken Zwischenzeit im Bereich von Kristoffersen. Das ist klasse, was Feller hier zeigt! Bei diesem Schnee ist seine Fahrweise genau die Richtige - er muss sich nur im Kurs halten! Doch unten ist Olsson klasse gefahren. Da kann Feller nicht ganz mithalten. Dennoch: Er liegt nur 0.09 Sekunden hinter der Bestzeit! Na bitte!

Matts Olsson (SWE) Der Schwede zeigt einen enorm aggressiven Beginn und liegt oben schon zwei Zehntel vor der Bestzeit. Im Mittelteil staubt der Schnee dann allerdings ein, zwei Mal gewaltig auf - diese Rutschphasen haben Zeit gekostet! Unten findet Olsson dann aber eine klasse Linie: Im unteren Abschnitt holt der Schwede sechs(!) Zehntel heraus und schiebt sich nach vorn! Klasse! Hier ist noch Einiges drin!

Alexis Pinturault (FRA) Die Piste ist hier in einem fantastischen Zustand. Der Schnee präsentiert sich griffig hart. Und Pinturault liegt oben im Bereich der Bestzeit! Das sind genau die Verhältnisse des erfahrenen Franzosen! Pinturault fährt eine enorm enge Linie und schiebt sich, auch wenn unten die Fahrt nicht mehr ganz stimmt, knapp auf den dritten Platz.

Zan Kranjec (SLO) Der Slowene kommt immer besser in Fahrt und ist mittlerweile in der Weltspitze angekommen. Oben liegt er im Bereich der Zeit von Kristoffersen. Im mittleren Abschnitt steht er dann etwas zu lange auf den Kanten und lässt Zeit liegen. Doch unten ist noch was drin und so liegt er genau zwischen Kristoffersen und Luitz.

Henrik Kristoffersen (NOR) Jetzt werden wir gleich sehen, was Luitz' Zeit wert ist. Oben ist der Norweger schon gleich einmal technisch feiner und ruhiger unterwegs und beginnt so schon bei der ersten Zwischenzeit mit vier Zehnteln Vorsprung. Wow! Oben ist das eine sehr flüssige Fahrt von Kristoffersen! Und auch unten sieht das technisch sauber aus, auch wenn er hier leicht verliert - im Ziel liegt er 0.42 Sekunden vor dem Deutschen.

Stefan Luitz (GER) Noch immer ist der Ärger um Stefan Luitz' Disqualifikation im ersten Rennen nich geklärt, das alles sollte ihn jetzt allerdings nicht interessieren! Mit Startnummer eins macht sich Stefan Luitz als Erster auf die Gran Risa, auf die der österreichische Techniktrainer einen echten Angriffslauf gesteckt hat. 51 Tore hat der DSV-Starter auf der Piste zu bewältigen, auf der er sich letztes Jahr seinen Kreuzbandriss zuzog. An dieser Stelle ist er jetzt bereits vorbei und zeigt einen ordentlichen Lauf auf der brettharten Piste. Wir sind gespannt, was diese Zeit am Ende wert ist!

Meillard schielt auf's Podest Im Schweizer Team stehen alle noch unter dem Eindruck des schweren Sturzes von Teamkollege Marc Gisin gestern auf der Saslong. Auch wir wünschen dem jungen Schweizer alles Gute! Für die Technik-Spezialisten ist das Rennen heute natürlich keine leichte Aufgabe. Dabei fährt Loic Meillard mit seinem technischen Potenzial auch auf der schwierigen Gran Risa um das Podest mit. Neben dem 22-Jährigen gehen Gino Caviezel und der Überraschungsmann des ersten Weltcups, Thomas Tumler, mit guten Chancen ins Rennen.

Revanche für Luitz? Es wäre das Comeback des Jahres gewesen: Stefan Luitz holt sich im ersten Rennen nach dem Kreuzbandriss den ersten Weltcupsieg seiner Karriere - was eine Geschichte! Doch aufgrund der "Sauerstoff-Affäre" sieht es aktuell danach aus, als müsste er den Sieg an Hirscher abgeben. Da fährt der DSV-Techniker heute mit viel Ärger im Bauch - vielleicht kann er ja auch Hirscher noch einmal ärgern! Heute geht Luitz mit Startnummer eins auf eine jungfräuliche Gran Risa! Außerdem wollen Alexander Schmid und Fritz Dopfer in die Top 15. Felix Neureuther ist auf der schwierigen südtiroler Piste nicht am Start.

Hirschers Jäger Vor allem dem Norweger Henrik Kristoffersen traut man zu, dass er Hirscher mit zwei guten Durchgängen angreifen kann. Aber auch Matts Olsson (SWE), Alexis Pinturault (FRA) und Zan Kranjec (SLO) haben einen Podestplatz ins Visier genommen. Dazu kann der Österreicher, wenn alles passt, auch Konkurrenz aus dem eigenen Lager bekommen: Manuel Feller müsste seine starken Trainingsleistungen nur auch einmal auf die Piste bekommen!

Mr. Riesenslalom ist zurück! Am Sonntag steht im Südtiroler Gadertal mit dem dritten Riesentorlauf der WM-Saison 2018/19 ein echter Klassiker im Herren Skiweltcup auf dem Programm. Dabei geht Marcel Hirscher als klarer Top-Favorit ins Rennen. Nach dem überraschenden - vermeintlichen - Sieg von Stefan Luitz im ersten Rennen, ist Hirscher in Val d'Isère wieder allen davon gefahren. Aufgrund der "Sauerstoff-Affäre" um Luitz wird ihm jetzt wahrscheinlich auch den ersten Riesenslalom-Weltcup-Sieg der Saison zugesprochen - damit führt er die Disziplinwertung klar an! Außerdem hat der 29-Jährige in Alta Badia die letzten fünf Riesentorlauf-Rennen in Folge für sich entscheiden können, und darf sich ohne Frage als „König der Dolomiten“ bezeichnen lassen.