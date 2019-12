Liveticker

Rennpause Die Verantwortlichen sagen "Stop": Das Rennen wird erstmal unterbrochen, um 12.30 Uhr wird es die nächste Entscheidung geben. Das heißt: Frühester Start wäre dann um 12.45 Uhr. Denkbar ist aber auch, dass die Organisatoren nur kurz warten und eventuell auch die Komplettabsage im Blick haben. Wir melden uns um 12.30 Uhr wieder, sobald es ein Update der Jury gibt.

Caviezel über seine Fahrt "Die Bodensicht ist nicht gut", sagt jetzt der Schweizer Caviezel im Ziel, auch bei ihm war's schon anstrengend. Aber er sagt auch ganz pragmatisch: "Gröden ist immer anspruchsvoll." So sind's, die Alpinskifahrer. Da wird einfach nicht übers Wetter lamentiert.

Die Stimmung ist gut Schaut man in die Gesichter der wartenden Läufer am Start, flackert doch immer wieder ein Lächeln auf. Noch ist die Laune gut, die Alpinprofis sind Unterbrechungen und Wartezeiten gewohnt.

Christof Innerhofer ist zurück Der Italiener Christof Innerhofer ist wieder zurück - zumindest teilweise. In der vergangenen Saison hatte er sich böse am Knie verletzt und pausieren müssen. Heute hat er sich als Vorläufer wieder herangetastet. Er bestätigt, dass bei der Passage neben den Kamelbuckeln ein anspruchsvoller Buckel ist. Das mussten ja schon Sander und Walder erleben.

Lesestoff für die Rennpause Ein Tipp für die Wartezeit: Wir haben mal zurückgeblickt auf ein paar Highlights aus 50 Jahren Speedrennen auf der "Saslong". Einfach mal reinklicken unter sportschau.de/wintersport. Den Sieglauf von Max Rauffer 2004 und eine kuriose Begegnung mit einem Reh gibt's als Video dazu.

Feucht und neblig Der Österreicher Christian Walder bestätigt im Ziel, dass bei seinem Lauf doch schon echt stark Nebel über der Ciaslat-Wiese hing. Die Sicht war aber trotzdem noch ok. Alpinskifahrer sind wechselnde Wetterbedingungen ja gewohnt und jammern da nicht so schnell.

Wann wird gewertet? Wir wollen noch nicht mit einem Abbruch rechnen, aber eine kurze Regelinfo: Mindestens 30 Fahrer müssten im Ziel sein, damit der Super-G auch gewertet werden kann.

Rennunterbrechung Es könnte eine Hängepartie werden: Dichter Nebel hat sich über der Ciaslat-Wiese, aber auch weiter oben breitgemacht - das Rennen wird unterbrochen.

Startnummer 4: Christian Walder (AUT) Nie war der Kosename "österreichische Armada" so treffend wie heute: Neun Fahrer vom Österreichischen Skiverband sind heute dabei, Walder ist der erste. Ihn hebt's wie Sander oben aus, nur: Er verliert dadurch doch viel Zeit. Im Ziel ist er vorerst Dritter hinter Sander und vor Ferstl.

Startnummer 3: Mauro Caviezel (SUI) Dritter und Fünfter in den ersten beiden Super-G der Saison, auch heute wieder stark unterwegs. Im Ziel 27 Hundertstel vor Sander auf Platz eins. Caviezel auch heute wieder ein Podestkandidat.

Startnummer 2: Andreas Sander (GER) Gleich der nächste deutsche Starter. Ihn hat's neben den Kamelbuckeln etwas ausgehoben, aber trotzdem schneller als Ferstl, deutlich sogar! Auf der Ciaslat-Wiese baut er den Vorsprung aus, er kommt als Erster ins Ziel 57 Hundertstel vor Ferstl. Klasse Fahrt von Sander!

Startnummer 1: Josef Ferstl (GER) Ferstl ist im Ziel nach 1:15,03 Minuten. Der Super-G ist wie erwartet kurz. Ferstl etwas unschlüssig im Ziel: Was ist seine Zeit wert? Offensichtliche Fehler konnte man nicht sehen.

Startnummer 1: Josef Ferstl (GER) Mit einigen Minuten Verspätung hat der Super-G in Gröden begonnen. Josef Ferstl ist unterwegs. Die "Kamelbuckel", spektakuläre Passage in der Abfahrt, wird heute umfahren im Super-G. Andere "Klassiker" wie die Ciaslat-Wiese sind dabei.

Jetzt geht's los Sagen zumindest die Veranstalter. Josef Ferstl bekommt die Info, dass er in einer Minute randarf.

Warten auf den Start Josef Ferstl muss noch Warten. Durch die Startverlegung arbeiten die Veranstalter noch an der Zeitmessung am Start. Mit Klebeband wird da noch was fixiert. Unkonventionell, aber hoffentlich effektiv.

Mehr "Sprint" als Super-G Es wird wohl sehr kurze Startintervalle geben, weil wieder Regen angekündigt ist. Deshalb will man die 64 Starter rasch ins Ziel bringen.

Leicht Verzögerungen Der erste Vorläufer ist im Ziel. Da werden jetzt noch erste Infos nach oben an den Start durchgegeben, wie der Pistenzustand ist. Es dauert noch wenige Minuten. Josef Ferstl dehnt sich erst nochmal.

Das Wetter Die Bedingungen anspruchsvoll: Weil's oben windig ist, wurde der Start etwas nach unten verlegt. Auf der verbliebenen Strecke ist es konstant etwas bewölkt, vier Grad zeigt das Thermometer im Ziel auf 1.410 Metern, null Grad am Start auf 2.010 Metern.

Countdown Der erste Vorläufer ist am Start, es wird voraussichtlich pünktlich um 11.45 Uhr losgehen.

Die Favoriten Natürlich zählen die bisherigen Saisonsiger Mayer und Odermatt zu den Mitfavoriten. Vorjahressieger Aksel Lund Svindal ist nicht mehr dabei, vor zwei Jahren gab's den Sensationssieg des Traunsteiners Josef Ferstl. Der eröffnet heute mit Startnummer eins das Rennen.

Schneller Schnee Mal Schnee, mal Regen - die Präparation der Piste war alles andere als leicht. Die Strecke wurde leicht verkürzt, es dürfte durch den grobkörnigen Schnee trotzdem schnell zugehen heute auf der "Saslong".

Dritter Super-G des Winters Es ist erst der dritte Super-G in dieser Weltcupsaison, der erste in Europa. Die bisherigen Sieger: Der Österreicher Matthias Mayer in Lake Louise, der Schweizer Marco Odermatt in Beaver Creek.

50 Jahre "Saslong" Seit 1969 sind die Rennen in Gröden fester Bestanteil des Weltcupkalenders. Die Strecke "Saslong" wurde damals neu gebaut für die Ski-Weltmeisterschaften 1970. Seit 50 Jahren gibt's also den Abfahrtsklassiker, der Super-G ist etwas jünger: Nach einem ersten Versuch 1983 wanderte der Super-G erst 2002 fest in den Weltcupkalender.

Willkommen in Gröden Hallo aus dem Grödner Tal: Wir melden uns vom ersten von zwei Speedrennen der Alpinherren. Heute steht ein Super-G auf dem Programm, morgen gibt's die Abfahrt auf der "Saslong".