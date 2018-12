Liveticker

Kriechmayr fährt hier ebenfalls weit hinterher. Zu sehen war das auf der Strecke nicht unbedingt! An sich eine ruhige Fahrt ohne große Fehler - möglicherweise war hier wieder der Wind im Spiel oder das Material lief hier nicht so gut wie es sollte.

Bennett verdrängt seinen Landsmann Steve Nyman und übernimmt Rang drei. Seine Fahrt: sehr solide, gute Sprünge und immer auf Zug. So kann das was werden.

Es reicht für Platz drei. Am Ende fehlte es wohl ein bisschen an der Kraft bei Nyman, der aber zufrieden sein kann.

Andreas Sander will versuchen, an seine Leistung von gestern anzuknüpfen. Da wurde er im Super-G Zehnter.

Für Deutschlands besten Abfahrer Thomas Dreßen ist die Saison nach seinem schweren Sturz in Beaver Creek schon zu Ende. Deshalb ruhen die Hoffnungen vor allem auf Josef Ferstl, gestern an gleicher Stelle Sechster im Super-G.

Zwei Rennen - zwei Sieger

In den beiden bisherigen Abfahrts-Rennen gab es zwei unterschiedliche Sieger. In Lake Louise war der Österreicher Max Franz am schnellsten. In Beaver Creek triumphierte dann der Schweizer Beat Feuz, der auch im Abfahrts-Weltcup in Führung liegt, dicht gefolgt von Max Franz und Vincent Kriechmayr.