Liveticker

Startnummer 20: Adrian Smiseth Sejersted (NOR) Gute Linie. Die Norweger zeigen einmal mehr, dass sie auch in diesem Winter gut drauf sind. Ein Fehler kurz vor dem Ziel kostet Sejersted eine noch bessere Platzierung. Momentan ist er Siebter.

Startnummer 19: Matthias Mayer (AUT) Gute Fahrt! Mayer ist hier der bisher beste Österreicher! Ferstl bleibt knapp vor ihm, Mayer ist Sechster vor seinem Landsmann Reichelt und Andreas Sander.

Startnummer 18: Peter Fill (ITA) Für den Abfahrtsspezialisten war das heute nur ein besseres Training für die morgige Abfahrt. Platz 15 für ihn. Damit wird er nicht zufrieden sein.

Startnummer 17: Max Franz (AUT) Aber die Führenden kann Franz heute nicht gefährden. Svindal, Innerhofer und Jansrud bleiben vorne - Franz reiht sich auf Rang neun ein. Vor allem im oberen Streckenabschnitt hat der Kärntner zu viel Zeit liegen lassen!

Startnummer 17: Max Franz (AUT) Jetzt könnte die Vorentscheidung fallen. Mit Max Franz ist der Sieger von Beaver Creek auf der Strecke.

Startnummer 16: Andreas Sander (GER) Das sieht vor allem oben sehr gut aus! 1,03 Sekunden Rückstand im Ziel bedeuten Platz sieben im Moment. Damit ist klar: Das wird heute sein bisher bestes Saisonresultat!

Startnummer 16: Andreas Sander (GER) Der zweite Deutsche ist auf der Strecke. Platzt heute der Knoten bei ihm?

Startnummer 15: Vincent Kriechmayr (AUT) Kriechmayr wurden hier bessere Chancen eingeräumt. Nach Platz zwei in Lake Louise wollte er auch hier angreifen. Das gelingt aber nicht ganz. Mehr als eine Sekunde Rückstand auf Svindal bedeutet derzeit nur Rang acht.

Startnummer 14: Christian Walder (AUT) Rang 11 für Walder, der hier nicht gut zurechtkam. Bester Österreicher bleibt Hannes Reichelt auf Rang sechs.

Startnummer 13: Aksel Lund Svindal (NOR) Svindal übernimmt die Führung! Der Norweger ist noch einmal fünf Hunderrtsel schneller als Innerhofer. Die inzwischen gute Sicht im unteren Streckenteil könnte ihm geholfen haben. Stark!

Startnummer 13: Aksel Lund Svindal (NOR) Keiner aus dem Starterfeld hat hier öfter gewonnen als Svindal! Und auch heute fährt er um den Sieg mit. Bestzeit im oberen Teil, zeitgleich mit Innerhofer nach der Hälfte des Rennens ...

Startnummer 12: Bostjan Kline (SLO) Der Slowene landet hier auf Rang acht. Da war zu wenig Kampfgeist, zu wenig Attacke zu sehen. Und das ist notwendig, wenn man hier weit vorne landen will.

Startnummer 11: Aleksander Aamodt Kilde (NOR) Als Drittplatzierter von Beaver Creek gehört Kilde hier ebenfalls zum erweiterten Favoritenkreis. Der Norweger schiebt sich an Ferstl vorbei auf Platz drei.

Startnummer 10: Josef Ferstl (GER) Man sieht, dass sich Ferstl auf dieser Strecke wohlfühlt! Für ganz vorne reicht es diesmal aber nicht. Aber Platz drei mit 0,77 Sekunden Rückstand ist aller Ehren wert für den Deutschen!

Startnummer 10: Josef Ferstl (GER) Jetzt Josef Ferstl, der hier vor einem Jahr seinen ersten und bisher einzigen Weltcupsieg feiern konnte ...

Startnummer 9: Kjetil Jansrud (NOR) Der Sieger von Lake Louise fährt nicht Kampflinie, bewältigt die Strecke auch nicht ganz fehlerfrei. Trotzdem leuchtet im Ziel die "2" für ihn auf. Der Norweger ist hier wieder für einen Podestplatz gut!

Startnummer 8: Dominik Paris (ITA) ... aber dann fährt er an einem Tor vorbei. Auch er unterschätzt eine Welle und scheidet auf Position zwei liegend hier aus.

Startnummer 8: Dominik Paris (ITA) Die Italiener scheinen nicht nur die schnellste Linie, sondern auch die schnellsten Skier zu haben! Paris ist hier gut unterwegs, Platz zwei scheint drin zu sein ...

Startnummer 7: Hannes Reichelt (AUT) Der 38-jährige Routinier übernimmt hier zunächst Platz zwei. Allerdings fehlen 0,87 Sekunden auf Innerhofer, der hier schwer zu schlagen sein wird. Für Reichelt ist dies ein echter Achtungserfolg!

Startnummer 6: Christof Innerhofer (ITA) Was für eine Bestzeit! Eine Sekunde fährt Innerhofer gegenüber Caviezel heraus - das ist eine echte Hausnummer. Innerhofer hat hier die schnellste Linie gefunden. Ihn gilt es jetzt zu schlagen!

Startnummer 6: Christof Innerhofer (ITA) Der erste Italiener zeigt hier vor heimischem Publikum, dass mit ihm noch zu rechnen ist!

Startnummer 5: Beat Feuz (SUI) Doppelführung für die Schweiz! Feuz kommt nicht ganz an Caviezel heran. 0,12 Sekunden sein Rückstand nach einer guten Fahrt ohne größere Fehler.

Startnummer 4: Dustin Cook (CAN) Fast ein Sturz des Kanadiers, der im unteren Teil eine Welle übersehen hat und viel Zeit verliert. Das Wichtigste: Er ist gesund im Ziel. Die Zeit? Nebensächlich. Platz vier für ihn.

Startnummer 3: Mauro Caviezel (SUI) Eine sehr solide Fahrt des Schweizers, der hier erstmal die Führung übernimmt. Sein Vorsprung auf Theaux: 0,39 Sekunden.

Startnummer 3: Mauro Caviezel (SUI) Der im Super-G-Weltcup führende Caviezel stand bei beiden Rennen in dieser Disziplin auf dem Treppchen. Und heute?

Startnummer 2: Blaise Giezendanner (FRA) Giezendanner kommt nicht an die Zeit seines Landsmanns heran. Von oben bis unten summiert sich sein Rückstand auf 0,51 Sekunden. Platz zwei.

Startnummer 1: Adrien Theaux (FRA) Oben scheint die Sonne, dann geht's in den Schatten - keine einfachen Bedingungen für die Fahrer! Theaux zeigt zwar keine optimale Fahrt, kommt aber ohne ganz große Fehler ins Ziel. Seine Richtzeit: 1:30,09 Minuten.

Startnummer 1: Adrien Theaux (FRA) Adrien Theaux ist gestartet.

Vier Deutsche dabei - Ferstl mit Startnummer 10 Die deutschen Starter heißen Josef Ferstl (Startnummer 10), Andreas Sander (16), Klaus Brandner (36) und Dominik Schwaiger (62).

Adrien Theaux eröffnet das Rennen Eröffnen wird das Rennen gleich der Franzose Adrien Theaux. Dann kommen Schlag auf Schlag die Topfavoriten: Mauro Caviezel (Startnummer 3), Kjetil Jansrud (9), Aleksander Aamodt Kilde (11), Aksel Lund Svindal (13), Vincent Kriechmayr (15) und Max Franz (17).

Josef Ferstl: Kann er seinen Vorjahressieg wiederholen? Die deutschen Hoffnungen ruhen daher vor allem auf Josef Ferstl, für den es bei den Überseerennen zwar noch gar nicht lief, der hier aber letztes Jahr überraschend gewinnen konnte. Ferstl wurde 29. und 30. - zu wenig für seine Ansprüche. Alle im DSV hoffen heute auf eine deutliche Leistungssteigerung des 29-Jährigen.

Dreßen sorgte für beste DSV-Saisonplatzierung Aus deutscher Sicht lief es im Super-G in diesem Winter bisher noch nicht so toll. Für die beste Platzierung sorgte Thomas Dreßen in Lake Louise mit einem neunten Platz. Dreßen hat sich aber bekanntlich schwer verletzt und ist in Gröden nicht am Start.

Caviezel führt im Super-G-Weltcup Die Führung im Super-G-Weltcup hat allerdings keiner der beiden inne. Hier liegt Mauro Caviezel aus der Schweiz vorne. Mit einem zweiten und einem dritten Rang war er bisher der konstanteste Fahrer in dieser Disziplin. Heute geht er mit der Startnummer 3 ins Rennen.

Jansrud und Franz heißen die zwei Super-G-Sieger dieses Winters In den zwei bisherigen Rennen in den USA gab es zwei verschiedene Sieger. Während in Lake Louise der Norweger Kjetil Jansrud der schnellste war, stand in Beaver Creek der Österreicher Max Franz ganz oben auf dem Treppchen.

Herzlich Willkommen zum Liveticker aus Gröden! Herzlich Willkommen zum dritten Super-G der Männer in diesem Winter aus Gröden! Während die Rennen der Frauen in Val d'Isère dem Wetter zum Opfer fielen, wird hier in Italien gefahren.