Der Südtiroler ist in der zweiten Zwischenzeit schon fast acht Zehntel hinter Ferstl - was ist denn dem für eine Superfahrt gelungen?

Dem Kanadier merkt man ein wenig die fehlende Wettkampfpraxis an. Mit fast einer knappen Sekunde Rückstand reiht er sich auf Platz drei an. Guay hat im Kamelbuckel die Zeit verloren.

Feuz ist unterwegs - am Start muss man richtig Tempo machen. Eine Schlüsselstelle: die Mauer, eine zweite: die Kamelbuckel und die Ciaslat-Wiese. Mit einem dicken Patzer an einer Welle kommt er in 1:35.99 Minuten ins Ziel. Erste Richtzeit.

Ferstl hat ja genau wie Thomas Dreßen und Andreas Sander schon das Ticket für die Olympischen Winterspiele in der Tasche. Zum ersten Mal seit 1992 werden damit drei deutsche Speed-Fahrer bei den Spielen an den Start gehen.

Nach dem Schneefall am Morgen könnte es sein, dass höhere Startnummern durchaus von Vorteil sind. Mittlerweile sind schon die ersten Vorläufer am Start.

Vier Mal im Super-G hat der Norweger Aksel Lund Svindal schon in Gröden gewonnen. Dazu kommt ein Abfahrtssieg. Die letzten fünf Super-Gs von Gröden haben die Norweger gewonnen. Doch das österreichische Team ist in sehr guter Form.

Kriechmayr hat in Beaver Creek sein erstes Weltcup-Rennen gewonnen und zeigt sich in sehr guter Form.

Freude auf die Speed-Rennen in Europa

Bundestrainer Mathias Berthold freut sich auf die ersten Speed-Rennen in Europa:"Wir wollen den positiven Schwung vom letzten Speed-Event in Beaver Creek mitnehmen und vom ersten Training an konzentriert fahren. In der Vergangenheit haben wir schon gute Rennen auf der Saslong zeigen können, und die Vorfreude auf die ersten beiden Speed-Rennen in Europa ist groß."