Liveticker

Leitinger zeigt, dass hier noch was geht. Mit unter zwei Sekunden Rückstand ist er 14. im Ziel - vor Neureuther, der auf Platz 17 durchgereicht wird.

Letzter Platz für Dopfer - trotz allem erneut eine kleine Enttäuschung. Der Garmischer wird sich steigern müssen, wenn er in diesem Winter wieder annähernd an frühere Leistungen und Resultate anknüpfen will.