Liveticker

I-Tüpfelchen bei Traum-Wochenende für Österreich?

Trotzdem: Hirscher ist klarer Favorit. Wenn er gewinnt, wäre das der mindestens vierte Weltcup-Triumph für Austria an diesem Wochenende - nach dem gestrigen Super-G-Sieg von Max Franz und den beiden Abfahrtserfolgen von Nicole Schmidhofer in Lake Louise. Dort findet ja heute auch noch der Super-G der Damen statt, in dem die Österreicherinnen sicher auch eine Rolle spielen werden.