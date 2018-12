Liveticker

Favoriten

Schauen wir mal auf die Favoriten. Die letzten vier Super-G in Beaver Creek hat ein Österreicher gewonnen. Vorjahressieger Kriechmayr, der gesternb bei der Abfahrt Zweiter wurde, wird heute Ambitionen anmelden. Auch Hannes Reichelt, der 2017 Dritter wurde und u.a. 2014 gewann, zählt zu den Mitfavoriten. Reichelt hat die Startnummer 15. Zudem sind die Schweizer Mauro Cavierzel (Nr. 14) und Beat Feuz (Nr. 11) sowie die Norweger wie Kjetil Jansrud (Nr. 9) oder der Franzose Alexis Pinturault (Nr. 12) immer für einen Sieg gut. Pinturault schonte sich gestern, geht also heute mit vollen Kräften an den Start.