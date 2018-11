Liveticker

Weltcup-Auftakt 2018/19

Herzlich willkommen aus Levi! Witterungsbedingt musste der Riesenslalom der Herren Ende Oktober in Sölden abgesagt werden. Entsprechend feiert der Herren-Weltcup heute seinen Auftakt. Nachgeholt wird der Riesentorlauf von Sölden am 20. Dezember in Saalbach-Hinterglemm (Österreich).