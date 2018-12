Liveticker

Gestern Dritte will Ramona Siebenhofer heute nachlegen.

Aufgepasst jetzt auf die Abfahrtssiegerin von gestern hier an gleicher Stelle: Ilka Stuhec. Die Slowenin wird mit viel Selbstvertrauen auf diese Strecke gehen, die ihr offensichtlich liegt.

Suters Fahrt sieht nicht ganz so perfekt aus wie der von Tina Weirather. Bis unten verliert sie kontinuierlich Zeit. Mit Rang acht wird sie nicht zufrieden sein.

Tolle Fahrt! Auch wenn sie unten noch etwas verliert, ist sie nun zeitgleich mit Schmidhofer in Führung!

Schon am Start lässt Fanchini viel liegen. Da war sie zu passiv. Wo andere mit Schlittschuhschritten anschieben, hat die Italienerin schon vier Zehntel liegenlassen. Zu viel, um hier eine Rolle zu spielen!

Auch für Gisin läuft es in der Abfahrt besser. Vorsichtige Linie, teilweise aufrecht unterwegs - das kostet Zeit! Im Ziel ist sie Sechste.

Startnummer 6: Joana Hählen (NOR)

Schmidhofer ist vor allem in der Abfahrt zuhause. Gestern war sie nicht vorne dabei, das gleicht sie heute aus.

Und auch sie kommt nicht an Rebensburg vorbei. 0,33 Sekunden fehlen - damit ist schon klar, dass die Deutsche einen sehr ordentlichen Lauf hingelegt hat!

Die Olympiasiegerin liegt zunächst gut im Rennen. Auch sie verliert jedoch bei der Einfahrt in die Ciaslat-Wiese.

Gestern in der Abfahrt war Curtoni noch enttäuscht. Läuft es heute besser für die Italienerin?

Die beiden bisherigen Super-Gs der Saison hat Mikaela Shiffrin gewonnen. Die US-Amerikanerin pausiert aber in Gröden. Das ist die Chance für Lara Gut-Behrami, Tina Weirather, aber auch Viktoria Rebensburg!

Willkommen zurück in Gröden!

Willkommen zurück in Gröden, wo heute auf der "Saslong" der Super-G der Frauen ausgetragen wird. Viktoria Rebensburg, die gestern in der Abfahrt noch pausiert hatte, wird das Rennen gleich eröffnen. Außerdem sind weitere fünf Deutsche am Start!