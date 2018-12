Liveticker

Eine Deutsche noch oben Mit Patrizia Dorsch steht noch eine Deutsche oben. Mit Startnummer 37 geht sie ins Rennen.

Stuhec: "Ein Superlauf für mich" "Das Rennen ist noch nicht zu Ende, aber es war ein Superlauf für mich. Ich hoffe, es bleibt so", sagt die wahrscheinliche Siegerin Ilka Stuhec.

Startnummer 30: Francesca Marsaglia (ITA) Marsaglia fährt immerhin noch auf Rang 14. Damit ist wohl klar, dass Ilka Stuhec wieder mal eine Weltcupabfahrt gewinnt. Michaela Wenig darf als Fünfte ebenso feiern wie Kira Weidle auf Rang acht.

Startnummer 29: Ricarda Haaser (AUT) Die Top Ten knapp verpasst. Rang 12 ist aber das beste Saisonresultat für die Österreicherin. Wenig bleibt Fünfte, Weidle ist weiterhin Achte.

Startnummer 29: Ricarda Haaser (AUT) Jetzt könnten die Top Ten nochmal durcheinander geraten. Haaser war im Training schnell unterwegs und ist auch oben gut dabei.

Startnummer 28: Laura Gauche (FRA) Die Französin spielt hier keine Rolle, übernimmt Platz 26.

Startnummer 27: Michaela Wenig (GER) Superzwischenzeit auf der Hälfte der Strecke. Dann ein Fehler. Aber sie zieht es durch und darf über Platz fünf jubeln! Das ist ihr bestes Weltcupresultat und wohl die WM-Qualifikation. Glückwunsch!

Startnummer 27: Michaela Wenig (GER) Die dritte Deutsche im Feld peilt einen Top-15-Platz an.

Startnummer 26: Priska Nufer (SUI) Nufer lag lange auf Top-Ten-Kurs. Dann stimmte die Richtung bei einem Sprung überhaupt nicht. Das kostet sofort wertvolle Zehntel. Nufer ist damit 16..

Startnummer 25: Alice Merryweather (USA) Das US-Frauenteam ist ohne die noch verletzte Lindsey Vonn nicht konkurrenzfähig. Platz 18 für Merryweather. Damit ist sie immerhin schneller als ihre Teamkameradin Laurenne Ross.

Startnummer 24: Elena Curtoni (ITA) Mit Nicol Delago liegt eine Italienerin auf Platz zwei. Curtoni reiht sich auf dem 16. Platz ein. Sie sucht noch ihre Form.

Startnummer 23: Meike Pfister (GER) Platz 20 für Pfister. Sie nimmt's äußerlich gelassen, kann aber nicht zufrieden sein. Von oben bis unten hat sie aber kontinuierlich Zeit verloren. Vielleicht läuft's morgen im Super-G besser!

Startnummer 23: Meike Pfister (GER) Was kann Meike Pfister hier erreichen? Leider hat sie schon nach der Gleitpassage fast eine Sekunde Rückstand auf Stuhec.

Startnummer 22: Nina Ortlieb (AUT) Erster Sturz! Aber Nina Ortlieb ist nichts passiert. Sie ärgert sich nur mächtig.

Startnummer 21: Mirjam Puchner (AUT) Riesenjubel bei der Österreicherin! Platz fünf ist nach ihrer schweren Verletzung (Schien- und Wadenbeinbruch) das Erfolgserlebnis, das sie gebraucht hat! Kira Weidle verdrängt sie damit schon auf Rang sieben.

Startnummer 21: Mirjam Puchner (AUT) Damit ist die zweite Startgruppe durch. Mirjam Puchner war aber schon einmal bei den Besten und zeigt auch heute, was sie kann!

Startnummer 20: Jasmine Flury (SUI) Flury zeigt ebenfalls eine gute Fahrt und übernimmt nun als beste Schweizerin Platz vier. Hätte sie im oberen Abschnitt nicht so viel Rückstand gehabt, wäre hier für sie sogar noch mehr drin gewesen.

Startnummer 19: Stephanie Venier (AUT) Die Abstände werden jetzt größer, da die Favoritinnen im Ziel sind. Venier überrascht hier aber mit einem guten vierten Rang! Da hat sie im unteren Abschnitt eine richtig gute Linie erwischt! Kira Weidle verdrängt sie damit auf Rang fünf.

Startnummer 18: Joana Haehlen (SUI) Joana Haehlen kommt erwartungsgemäß nicht an die Schnellsten heran. Beste Schweizerin bleibt Corinne Suter auf Rang zehn. Haehlen belegt zunächst Platz 13.

Startnummer 17: Tina Weirather (LIE) Aber auch Weirather bleibt hinter Weidle, wenn auch nur knapp. Vieles deutet damit auf den ersten Saisonsieg von Ilka Stuhec hin!

Startnummer 17: Tina Weirather (LIE) Noch eine Mitfavoritin. Tina Weirather ist immer für eine Topplatzierung gut.

Startnummer 16: Romane Miradoli (FRA) Immerhin Rang sieben für die Französin, die zumindest keine groben Fehler eingebaut hat.

Startnummer 16: Romane Miradoli (FRA) Kira Weidle hält einen sehr guten vierten Platz. Daran wird auch Miradoli nichts ändern.

Startnummer 15: Nicole Schmidhofer (AUT) Sie hält den Abstand, kann aber keine Zeit mehr gutmachen. Ihre Siegesserie reißt heute! Auch für einen Platz auf dem Treppchen reicht es diesmal nicht. Platz sechs!

Startnummer 15: Nicole Schmidhofer (AUT) Wahrscheinlich fällt jetzt schon die Entscheidung. Nicole Schmidhofer ist auf der Strecke, liegt im oberen Abschnitt aber zurück.

Startnummer 14: Nicol Delago (ITA) Stuhec muss zittern, aber es reicht! Delago bleibt 0,14 Sekunden über ihrer Zeit. Trotzdem ein Tiopresultat für die Italienerin bei ihrem Heimrennen.

Startnummer 14: Nicol Delago (ITA) Delago jagt die Zeit von Stuhec! Wer hätte das gedacht?

Startnummer 13: Ilka Stuhec (SLO) Das reicht für die Führung! Stuhec bleibt noch einmal eine halbe Sekunde unter der Zeit von Siebenhofer. Eine Klassefahrt!

Startnummer 13: Ilka Stuhec (SLO) Jetzt werden wir sehen, was die Zeit von Ramona Siebenhofer wirklich wert war! Ilka Stuhec nimmt ihr oben schon ein paar Zehntel ab. Jetzt keinen Fehler machen!

Startnummer 12: Laurenne Ross (USA) Dann sieht Ross auch noch eine Welle und wird hier ordentlich durchgeschüttelt. Im Ziel ist es der letzte Platz.

Startnummer 12: Laurenne Ross (USA) Ross drückt von Beginn ans auf Tempo und versucht immer lange in der Hocke zu bleiben. Das zahlt sich aber nicht aus.

Startnummer 11: Ragnhild Mowinckel (NOR) Die Norwegerin kämpft mit der Saslong, bleibt aber ohne große Fehler. Zeitgleich mit Michelle Gisin belegt sie Rang sechs.

Startnummer 10: Lara Gut-Behrami (SUI) Lara Gut-Behrami ist zeitgleich mit Kira Weidle auf Platz zwei! Auch wenn die letzte Aggressivität noch fehlte, war das eine ordentliche Fahrt für die Schweizerin, die inzwischen vor allem im Super-G glänzt.

Startnummer 10: Lara Gut-Behrami (SUI) In der Abfahrt wartet die Schweizerin noch auf eine Topplatzierung in diesem Winter. Vielleicht ja heute ...

Startnummer 9: Michelle Gisin (SUI) Die Stelle, an der ihr Bruder hier am Samstag stürzte, hat sie passiert. Mit einem Fehler auf der Ciaslat-Wiese hat sie mit dem Ausgang hier aber nichts mehr zu tun. Nur Rang fünf für die Schweizerin.

Startnummer 9: Michelle Gisin (SUI) Gisin hat kommt mit der Empfehlung von zwei Podestplätzen.

Startnummer 8: Ester Ledecka (CZE) Nein. Unten hat Ledecka noch zwei Fehler eingebaut. Die kosten sie eine Topplatzierung. Im Moment belegt die Tschechin nur Rang sechs.

Startnummer 8: Ester Ledecka (CZE) Auch Ledecka hat sich in den Trainings stark präsentiert. An Siebenhofer kommt sie aber wohl nicht heran. Oder?

Startnummer 7: Ramona Siebenhofer (AUT) Eine technisch sehr saubere Fahrt bringt Siebenhofer in Führung! Und zwar deutlich! Gegen Weidle holt sie noch einmal 0,67 Sekunden heraus. Das könnte heute für einen Podestplatz reichen!

Startnummer 7: Ramona Siebenhofer (AUT) Siebenhofer überzeugte hier im Training. Aber jetzt zählt es für sie.

Startnummer 6: Tiffany Gauthier (FRA) Bei der Französin stimmt die Linie nicht immer. Und so summiert sich ihr Rückstand bis ins Ziel auf 0,80 Sekunden. Kira Weidle bleibt also in Führung!

Startnummer 5: Anna Veith (AUT) Einen dicken Fehler hat sie eingebaut. Und der wirft sie weit zurück. Nur Rang fünf im Moment für Veith.

Startnummer 5: Anna Veith (AUT) Anna Veith ist ungefähr so schnell unterwegs wie die Deutsche. Noch wartet die Österreicherin nach ihrer Verletzung ja darauf, dass der Knoten wieder platzt.

Startnummer 4: Kira Weidle (GER) Ein toller Lauf! Der kann sie heute weit nach vorne bringen. Im Moment übernimmt sie klar die Führung, 0,27 Sekunden hat sie Vorsprung auf Tippler.

Startnummer 4: Kira Weidle (GER) Jetzt Kira Weidle! Bisher läuft es in diesem Winter richtig gut für sie. Und auch heute ist sie gut dabei. Oben hat sie Zwischenbestzeit!

Startnummer 3: Corinne Suter (SUI) Im technisch anspruchsvolleren Abschnitt fällt Suter aber zurück. Knapp aber geschlagen auf Platz zwei.

Startnummer 3: Corinne Suter (SUI) Suter versucht am Start mit Schlittschuhschritten schon ein par Zehntel herauszuholen. Das gelingt!

Startnummer 2: Tamara Tippler (AUT) Bis ins Ziel holt Tippler 0,48 Sekunden raus. Auch im technischen Teil hat es also gut geklappt für sie. Das ist die Führung.

Startnummer 2: Tamara Tippler (AUT) Am Start ist es sehr flach. Im oberen Abschnitt sind also die Gleiterinnen gefragt. Tippler ist hier schon mal schneller unterwegs als Fanchini vor ihr.

Startnummer 1: Nadia Fanchini (ITA) Fanchini macht das ordentlich, zeigte einen guten Lauf und sorgt mit 1:24,74 Minuten für die erste Richtzeit.

Nadia Fanchini eröffnet das Rennen Los geht's gleich mit der Italienerin Nadia Fanchini, die das Rennen eröffnet.

"Weltpremiere" ohne Kamelbuckel Die Strecke bei dieser "Weltpremiere" für die Frauen unterscheidet sich von der bei den Männern deutlich. Die berühmt-berüchtigten "Kamelbuckel" lassen die Frauen aus. Dafür geht es auch für die Damen über die wellige Ciaslat-Wiese.

Insgesamt vier deutsche Starterinnen Die weiteren Deutschen kommen etwas später: Meike Pfister geht mit der Nummer 23 ins Rennen, Michaela Wenig hat die Nummer 27 und Patrizia Dorsch die Nummer 37.

Kira Weidle will vorne mitfahren Aus deutscher Sicht wird es schon sehr früh spannend: Mit Startnummer 4 kommt Kira Weidle (Starnberg), die bei den bisherigen Abfahrten überzeugte: Erst Platz drei, dann Rang elf - das verspricht doch einiges für heute!

Training dominieren andere In den Trainings überzeugten hier auch die Österreicherinnen Ramona Siebenhofer und Tamara Tippler sowie die Tschechin Ester Ledecka. Inwieweit sich Nicole Schmidhofer da noch zurückgehalten hat, werden wir erst heute sehen.

Alle Augen auf Michelle Gisin Zu beachten ist sicherlich auch Michelle Gisin (Schweiz), die in Lake Louise einmal Zweite und einmal Dritte war. Nach dem schweren Sturz ihres Bruders hier am Samstag ist allerdings abzuwarten, ob sie das ausblenden kann und wie sie das Rennen angeht.

Nicole Schmidhofer peilt dritten Sieg im dritten Abfahrtsrennen an Bisher gab es zwei Abfahrtsrennen in Lake Louise. Beide Mal siegte die Österreicherin Nicole Schmidhofer, die auch heute die Favoritin ist und mit der Startnummer 15 ins Rennen geht.

Shiffrin, Hütter und Rebensburg fehlen Das Starterfeld ist heute etwas reduziert. Die im Gesamtweltcup führende Mikaela Shiffrin (USA) legt in Gröden eine Pause ein, Cornelia Hütter aus Österreich hat sich eine Knorpelfraktur an der rechten Oberschenkelrolle zugezogen und fällt noch länger aus. Und auch Viktoria Rebensburg wird sich heute nicht die Saslong hinabstürzen. Deutschlands beste Rennläuferin will sich auf den morgigen Super-G und den Riesenslalom in Courchevel am Donnerstag konzentrieren.

Herzlich Willkommen in Gröden! Herzlich Willkommen in Gröden, wo gleich die dritte Weltcup-Abfahrt der Frauen dieses Winters gestartet wird. Auch vier deutsche Läuferinnen sind am Start.