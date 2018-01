Nina Haver-Løseth (NOR) - Maren Skjøld (NOR)

Nachzutragen haben wir noch die Läufe von Nina Haver-Løseth (NOR) gegen Maren Skjøld (NOR) und Melanie Meillard (SUI) gegen Ana Bucik (SLO), deren Ergebnisse aufgrund technischer Probleme jetzt erst vorliegen: Skjøld (0,20 Sekunden Vorsprung) und Meillard (0,25) hießen dort die Siegerinnen.

Auch Wendy Holdener liegen Parallelslaloms, was sie in diesem ersten Durchgang beweist: Katharina Truppe kann nicht mithalten und kommt mit dem Maximalrückstand von 0,50 Sekunden auf die Schweizerin ins Ziel.

Die Schwedin Hansdotter präsentiert sich in Parallelrennen regelmäßig stark, wird in diesem ersten Durchgang ihrer Favoritenstellung allerdings nicht gerecht: 0,18 Sekunden ist sie langsamer als Irene Curtoni.

Die Achtelfinals

Folgende Paarungen gibt es gleich in den Achtelfinals: Mikaela Shiffrin (USA) - Anna Swenn-Larsson (SWE), Lena Dürr (GER) - Denise Feierabend (SUI), Bernadette Schild (AUT) - Chiara Costazza (ITA), Frida Hansdotter (SWE) - Irene Curtoni (ITA), Wendy Holdener (SUI) - Katharina Truppe (AUT), Nina Haver-Løseth (NOR) - Maren Skjøld (NOR), Melanie Meillard (SUI) - Ana Bucik (SLO) sowie Petra Vlhova (SVK) - Marina Wallner (GER). Die Läuferinnen, die in Addition zweier Läufer am schnellsten im Ziel ist, kommt eine Runde weiter.