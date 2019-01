Liveticker

Zuletzt war sie am Simmering mit hoher Startnummer auf Rang 22 vorgefahren. Ähnliches gelingt ihr hier auch: Rang 13 (+2,42), da fährt sie unter die Top-15.

Die Polin scheidet nach wenigen Toren aus. So kann's also auch gehen.

Der Österreicherin gelingt einer der besten Läufe in diesem Winter. Prima: Platz 13 (+2,78). Da ballt sie im Ziel vor Freunde die Faust!

1. Lauf, 24. Starterin: Mina Fürst Holtmann (NOR)

Die Österreicherin setzt das Rennen fort. Oben zögert sie in zahlreichen Passagen. Und das setzt sich bis ins Ziel fort: Rang 16 mit +3,41.

Vor einer Kante fährt sie ein Tor viel zu direkt an. Und das ist nicht der einzige Fehler, sie muss öfter quer stellen. Rang 15 (+3,24) kommt dabei heraus.

1. Lauf, 22. Starterin: Valerie Grenier (CAN)

1. Lauf, 21. Starterin: Kristine Gjelsten Haugen (NOR)

Die Kanadierin muss viel nachdrücken an den Toren. Dazu verpatzt sie den Steilhang. Sie kommt zwar noch unter die Top-15, aber mit +3,18 Sekunden Rückstand.

1. Lauf, 19. Starterin: Marie-Michele Gagnon (CAN)

1. Lauf, 18. Starterin: Thea Louise Stjernesund (NOR)

Die Österreicherin kommt überhaupt nicht in den Rhythmus, fährt einige Tore komplett falsch an.

Rebensburg im Interview

"Oberer Teil echt ok, unterer Teil nicht so", so lautet der Kommentar Viktoria Rebensburg zu ihrem ersten Lauf. "Shiffrin ist zwar außer Reichweite. Trotzdem ist noch einiges drin", sagte die Kreutherin.