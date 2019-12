Liveticker

Startnummer 27: Elena Stoffel (SUI) Stoffel scheidet kurz vor dem Ziel aus.

Marlene Schmotz mit Startnummer 33 Wir warten noch auf Marlene Schmotz, die gestern im Riesenslalom Selbstvertrauen getankt haben sollte. Die Deutsche geht gleich mit der Startnummer 33 ins Rennen.

Startnummer 26: Maren Skjöld (NOR) Die Frauen versuchen hier wirklich alles, aber die Piste gibt gerade einfach nicht mehr her. Skjöld bekommt das wie die Fahrerinnen vor ihr zu spüren. Ihr Rückstand: 6,62 Sekunden!

Startnummer 25: Sara Hector (SWE) Kampf und Krampf bei Sara Hector. Auch sie mit einem massiven Rückstand.

Startnummer 24: Marina Wallner (GER) Platz 27 erreichte sie in Levi - heute muss sie hoffen, in den Finaldurchgang zu kommen. Großer Rückstand, aber sie ist im Ziel, was man längst nicht von allen Fahrerinnen behaupten kann.

Startnummer 24: Marina Wallner (GER) Das ist natürlich für Marina Wallner, die als Nächste an der Reihe ist, nun aber warten muss.

Startnummer 23: Paula Moltzan (USA) Nochmal Stimmung im Zielraum. Erst Jubel, dann Entsetzen, denn Moltzan landet im Fangzaun. Die US-Amerikanerin war gut unterwegs, erreicht das Ziel aber leider nicht.

Startnummer 22: Estelle Alphand (SWE) Für Alphand ist schon nach ganz wenigen Toren Schluss. Sie rutscht weg, legt sich fast hin und ist ausgeschieden.

Startnummer 21: Meta Hrovat (SLO) Was geht hier noch? Nach ganz vorne sicher nicht mehr viel. Platz sechs für Christina Ackermann (ehemals: Geiger) scheint sicher zu sein. Auch Hrovat schafft das nicht - sie scheidet als dritte Fahrerin heute aus.

Startnummer 20: Emelie Wikström (SWE) Kein guter Tag für die Schwedinnen bisher! Auch Wikström föhrt hinterher und kann froh sein, wenn sie sich für den zweiten Durchgang qualifiziert.

Startnummer 19: Roni Remme (CAN) Endlich mal wieder eine beherzte, mutige Fahrt! Das reicht für Rang zehn! Die vielen Kanadier im Zielraum jubeln zurecht!

Startnummer 18: Mina Fuerst Holtmann (NOR) Windig und eisig - auch für die Norwegerin keine angenehmen Bedingungen. Fünf Sekunden Rückstand sprechen da eine eindeutige Sprache.

Startnummer 17: Aline Danioth (SUI) Der Wind wird scheinbar stärker. Große Probleme deshalb für die Schweizerin, die sich aber ins Ziel rettet, allerdings zunächst auf dem letzten Platz landet.

Startnummer 16: Erin Mielczynski (CAN) Mielczynski fädelt ein und scheidet aus. Keine Punkte heute für die Kanadierin, die sich ärgert.

Startnummer 15: Michelle Gisin (SUI) Okay, es geht noch was! Die Schweizerin fährt hier auf Rang sieben und zeigt, was noch möglich ist. Mikaela Shiffrin wird heute so oder so nicht zu schlagen sein - es sei denn, sie scheidet im zweiten Durchgang aus.

Startnummer 14: Nina Haver-Loeseth (NOR) Haver-Loeseth kann ihre Leistung hier nicht abrufen und reiht sich am Ende des Feldes ein. Kann gut sein, dass aber auch die Piste schon etwas nachlässt.

Startnummer 13: Laurence St-Germain (CAN) Die Kanadierin zeigt etwas zu viel Respekt vor dem Kurs, den der schwedische Trainer gesteckt hat. Platz elf im Ziel für sie.

Startnummer 12: Katharina Huber (AUT) Gestern im Riesenslalom fuhr sie mit hoher Startnummer in die Punkte. Das hat ihr viel Selbstvertrauen gegeben. Zwar ist auch Huber nicht fehlerfrei unterwegs, Platz sieben ist aber aller Ehren wert.

Startnummer 11: Irene Curtoni (ITA) Die schwächste Zeit bisher für Curtoni, die mit der pickelharten Piste nicht zurechtkommt und gleich mehrere Fehler einbaut.

Startnummer 10: Katharina Gallhuber (AUT) Die Österreicherin verdrängt Ackermann zunächst mal von Rang fünf. Sieht nicht immer spritzig aus, aber auch für sie war es ein solider Lauf mit Luft nach oben.

Startnummer 9: Christina Ackermann (GER) Die zweite Deutsche zeigt eine solide Fahrt, die sie auf Rang fünf bringt. Großer Rückstand auch für sie. Aber mit dieser Zeit hat sie alle Möglichkeiten, ihren ersten Top-Ten-Platz des Winters zu erreichen.

Startnummer 8: Lena Dürr (GER) Keine gute Zeit für die Deutsche, deren Fahrstil mit den betonten Hoch-Tief-Bewegungen ein bisschen antiquiert wirkt. Aber sie ist im Ziel, wenn auch mit 3,72 Sekunden Rückstand auf Shiffrin. Hoffen wir, dass das fürs Finale reicht!

Startnummer 7: Katharina Truppe (AUT) Die Drittplatzierte von Levi scheidet hier nach wenigen Toren aus. Sie rutscht weg und kommt einfach nicht mehr ins Gleichgewicht.

Startnummer 6: Wendy Holdener (SUI) < 2. Levi Holdener war Zweite in Levi. Heute könnte sie das wiederholen. Momentan übernimmt sie nach einem wie immer bei ihr kämpferischen Lauf Platz drei.

Startnummer 5: Anna Swenn Larsson (SWE) Auch Larsson hat keine Chance, auch nur in die Nähe der Bestzeit zu kommen. Rang vier mit fast drei Sekunden Verspätung für sie.

Startnummer 4: Katharina Liensberger (AUT) Was hat die Shiffrin da gerade gezeigt! Liensberger ist 2,03 Sekunden langsamer als die Amerikanerin. Dabei sah der Lauf wirklich gut aus. Ein paar Rutschphasen, okay. Aber zwei Sekunden Rückstand? So isses.

Startnummer 3: Mikaela Shiffrin (USA) Shiffrin zeigt einen superrhythmischen Lauf und macht klar, dass sie hier bheute zum vierten Mal in Folge gewinnen will. Irre Zeit! Die US-Amerikanerin ist noch einmal über eine Sekunde schneller als Vlhova.

Startnummer 2: Kristin Lysdahl (NOR) Der Wind weht hier ganz schön über die Piste. Lysdahl hat da trotz eines eher breitbeinigen Fahrstils so ihre Probleme. Im Ziel liegt sie 2,57 Sekunden hinter Vlhova - das sind Welten im Slalom!

Startnummer 1: Petra Vlhova (SVK) Vlhova kommt durch, zeigt aber keine fehlerfreie Fahrt. 53,11 Sekunden legt sie vor und muss nun hoffen, dass das für eine Topplatzierung reicht.

Startnummer 1: Petra Vlhova (SVK) Petra Vlhova eröffnet das Rennen.

Wallner und Schmotz wollen Weltcuppunkte Mit Marina Wallner (Startnummer 24) und Marlene Schmotz (33) sind noch zwei weitere Deutsche am Start. Sie hoffen auf Weltcuppunkte, so wie sie es in Levi schon gezeigt haben.

DSV hofft auf Dürr und Ackermann Aus deutscher Sicht ruhen die Hoffnungen wie gewohnt auf Christina Ackermann und Lena Dürr. Dürr zeigte mit ihrem zehnten Platz in Levi, dass sie zur erweiterten Topgruppe gehört. Ackermann wurde beim Saisonauftakt 16. und hofft auf eine Steigerung.Die beiden gehen gleich hintereinander mit den Startnummern acht und neun ins Rennen.

Vlhova will's besser machen als in Levi Heute ist auch mit Petra Vlhova aus der Slowakei, ihrer größten Konkurrentin in der vergangenen Saison zu rechnen. Vlhova war in Levi ausgeschieden und konnte nicht in den Kampf um einen Podiumsplatz eingreifen.

Shiffrin in gewohnter Favoritenrolle Wie gesagt: Mikaela Shiffrin, die schon den ersten Slalom in Levi gewonnen hat, geht als Topfavoritin ins Rennen. Zu deutlich war ihr Vorsprung in Levi als sie der zweitplatzierten Schweizerin Wendy Holdener fast zwei Sekunden abnahm.