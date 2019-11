Liveticker

Startnummer 16: Michelle Gisin (SUI) Michelle Gisin setzt hier noch ein Ausrufezeichen! Drittbeste Zeit für die Schweizerin nach der kurzen Unterbrechung. Die Piste gibt also doch noch schnelle Läufe her.

Startnummer 15: Alice Robinson (NZL) Offenbar hat sie eine Welle übersehen und ist heute nicht in der Wertung. Es wird im zweiten Riesenslalom des Winters also auf jeden Fall eine neue Siegerin geben.

Startnummer 15: Alice Robinson (NZL) Was macht die Sölden-Siegerin? Sie hatte nur zwei Trainingstage und legt gut los. Dann aber stürzt sie und scheidet aus.

Startnummer 14: Mina Fuerst Holtmann (NOR) Die Überraschungsvierte vom Weltcupauftakt in Sölden kann diese Leistung ebenfalls nicht bestätigen. Immerhin hält sich der Rückstand noch im Rahmen.

Startnummer 13: Sara Hector (SWE) Die Schwedin kämpft und verliert auf der verkürzten Strecke mehr als zwei Sekunden auf die Schnellsten. Vielleicht haben ja auch die Windböen wieder zugenommen, wegen denen es zur Verkürzung der Strecke kam. Schwer zu beurteilen.

Startnummer 12: Meta Hrovat (SLO) Die Piste wird tatsächlich etwas ruppiger. Das bekommt auch Hrovat zu spüren, die sich ein bisschen durch die Tore kämpft und am Ende auf Rang acht landet.

Startnummer 11: Eva-Maria Brem (AUT) Die ehemalige Siegfahrerin sucht weiter ihre Form früherer Jahre. Platz acht - damit wird die Österreicherin sicher nicht zufrieden sein.

Startnummer 10: Thea Louise Stjernesund (NOR) Auch die Norwegerin kann mit den Schnellsten nicht mithalten. Nur Platz acht für die Norwegerin, die in Sölden erstmals bei einem Riesenslalom in die Top 10 gefahren war.

Startnummer 9: Katharina Liensberger (AUT) Liensberger mit großem Rückstand. Irgendwas hat bei ihr gar nicht gestimmt. Eine sehr unsicher wirkende Fahrt der Österreicherin, die sich ganz hinten einreiht.

Startnummer 9: Katharina Liensberger (AUT) Liensberger muss einen Moment warten, weil ein Tor neu gesteckt werden muss. Derweil können wir Ihnen sagen, dass noch zwei weitere Deutsche heute an den Start gehen. Mit Startnummer 36 kommt Marlene Schmotz, mit Startnummer 38 geht Lena Dürr ins Rennen.

Startnummer 8: Ricarda Haaser (AUT) Die Österreicherin rutscht bereits nach wenigen Sekunden weg. Der erste Ausfall in diesem Rennen. Schade, denn im Training war sie hier gut zurechtgekommen.

Startnummer 7: Petra Vlhova (SVK) Die Slowakin schiebt sich auf den zweiten Rang! Auch bei Vlhova waren noch ein paar Fehler zu sehen, teilweise hatte sie zu lange Rutschphasen. Aber es reicht zu einer Topplatzierung.

Startnummer 6: Marta Bassino (ITA) Ja, was ist das denn?! Bassino fährt hier eine starke neue Bestzeit! Dabei sah die Fahrt gar nicht mal so schnell aus. Aber da kann man sehen, was in diesem Hang drinsteckt. Bassino in Führung - eine echte Überraschung!

Startnummer 5: Federica Brignone (ITA) Top-Bedingungen hier in Killington! Brignone kann das nicht hundertprozentig nutzen. Ein paar Probleme hatte sie, undd as hat Zeit gekostet. Platz 4 momentan für die Italienerin!

Startnummer 4: Tessa Worley (FRA) Nach Platz drei in Sölden zeigt die Französin auch hier ein starkes Rennen. Und das ist tatsächlich Bestzeit, noch einmal sechs Hundertstel schneller als die große Favoritin Mikaela Shiffrin!

Startnummer 3: Mikaela Shiffrin (USA) "Nur" Zweite in Sölden - das möchte die US-Amerikanerin heute gerne korrigieren. Die Einfahrt in den Steilhang war nicht ideal. Trotzdem neue Bestzeit für Shiffrin, die vier Hundertstel schneller ist als Rebensburg.

Startnummer 2: Wendy Holdener (SUI) Wendy Holdener kann Rebensburg schon mal nicht schlagen. Die Schweizer Allrounderin kommt mit einem Rückstand von 0,23 Sekunden ins Ziel.

Startnummer 1: Viktoria Rebensburg (GER) Und schon geht's los mit Viktoria Rebensburg, die das Rennen hier eröffnet. Auf verkürzter Strecke setzt sie mit 49,50 Sekunden die erste Richtzeit. Das war ein guter Lauf der Deutschen, die auf jeden Fall eine Top-10-Platzierung avisiert.

Kann Robinson ihren Coup von Sölden wiederholen? Siegerin in Sölden wurde Alice Robinson. Die junge Neuseeländerin, die sich Lindsey Vonn zum Vorbild genommen hat, überraschte die Konkurrenz mit zwei starken Durchgängen.

Rebensburg will's wissen Für Viktoria Rebensburg geht die Saison ja heute erst so richtig los. Beim Auftakt in Sölden kam sie nur auf einen enttäuschenden 13. Platz und kündigte an, das Training noch einmal anziehen zu wollen. Wir sind gespannt, ob die 30-Jährige an den richtigen Stellschrauben gedreht hat.



Los geht's in Killington Nach dem Auftakt in Sölden vor wenigen Wochen macht der Weltcup an diesem Wochenende Station in Vermont im Osten der USA.