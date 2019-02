Liveticker

Andre Myhrer (SWE) - Marco Schwarz (AUT) Im zweiten Halbfinale wird es wieder extrem laut, denn der Olympiasieger aus Schweden steht am Start. Er tritt gegen den letzten verbliebenen Österreicher an und setzt sich gleich oben ein Stück ab. Doch Marco Schwarz ist im blauen Kurs und zieht am Ende voll durch: Zwei Hundertstel kann liegt er im Ziel vorn. Schwarz macht es einmal mehr extrem spannend!

Ramon Zenhäusern (SUI) - Daniel Yule (SUI) Auch für die Herren geht es jetzt um den Einzug ins Finale: Hier wird auf jeden Fall ein Schweizer vertreten sein. Die beiden Eidgenossen müssen im direkten Duell gegeneinander antreten. Dabei ist der groß gewachsene Zenhäusern zunächst im Vorteil. Der "Slalom-Turm" hat eine klasse Technik und siegt auf dem roten Kurs mit 0.14 Sekunden Vorsprung.

Marco Schwarz (AUT) - Sebastian Foss-Solevaag (NOR) Dieses Duell ist extrem spannend: Nur vier Hundertstel trennen die beiden starken Parallel-Fahrer. Am Start kommt Foss-Solevaag schon wieder besser zurecht, doch jetzt kommt die Phase von Marco Schwarz. Der Österreicher setzt die Ski unten extrem schnell um und sichert sich den Platz im Halbfinale gegen Andre Myhrer!

Andre Myhrer (SWE) - Manfred Mölgg (ITA) Der Olympiasieger hat enorme Unterstützung des Publikums auf seiner Seite und lässt hier rein gar nichts anbrennen. Das ist ein ganz eindeutiger Sieg für den Schweden! Manfred Mölgg hatte nicht den Hauch einer Chance...

Alexis Pinturault (FRA) - Daniel Yule (SUI) Auch der nächste Schweizer hat eine halbe Sekunde Vorsprung und leistet sich hier keinen Fehler. Dabei kommt Pinturault noch einmal gefährlich nah heran, kann das Schweizer Duell im Halbfinale aber nicht mehr verhindern.

Marcel Hirscher (AUT) - Ramon Zenhäusern (SUI) Das erste Herren-Duell scheint fast schon entschieden. Ramon Zenhäusern geht mit einer halben Sekunde Vorsprung auf die Piste und lässt sich diesen auch von einem Weltmeister nicht mehr nehmen. Hirscher kommt zwar extrem explosiv heraus, kämpft, muss sich am Ende aber doch gegen einen souveränen Gegner geschlagen geben.

Sebastian Foss-Solevaag (NOR) - Marco Schwarz (AUT) Bisher sind alle Duelle klar ausgegangen. Im letzten Duell geht es allerdings deutlich knapper zu: Beide liegen lang gleich auf - am Ende kann der Norweger einen Tick flüssiger durchziehen. Nur vier Hundertstel Vorsprung versprechen aber Vollspannung für den zweiten Lauf!

Andre Myhrer (SWE) - Manfred Mölgg (ITA) Der Olympiasieger ist der klare Favorit in diesem Duell und kommt gleich beim Start besser heraus: Diesen Vorsprung baut der Schwede souverän aus und siegt ebenfalls mit einer halben Sekunde Vorsprung.

Alexis Pinturault (FRA) - Daniel Yule (SUI) In diesem Duell kommt der erfahrene Franzose deutlich besser aus dem Starthaus, dann allerdings kommt Yule so richtig in Fahrt und kocht den Franzosen bis ins Ziel ab. Das war ein ganz starker Lauf! Pinturault hat nebenbei auch noch eingefädelt. Damit gibt's den nächsten Vorsprung von einer halben Sekunde.

Marcel Hirscher (AUT) - Ramon Zenhäusern (SUI) Die Herren starten gleich mit einem ganz heißen Duell. Der Slalom-Weltmeister muss gegen den Vorjahressieger ran. Die beiden Schnellsten bisher liefern sich einen wilden Kampf, wobei Hirscher zunächst explosiver startet. Unten leistet sich Hirscher dann einen Fehler, da er in die Flagge hineinfährt und nichts mehr sieht. Damit liegt der Vorteil jetzt klar bei Zenhäusern!

Sebastian Foss-Solevaag (NOR) - Henrik Kristoffersen (NOR) Wow! Sebastian Foss-Solevaag legt los wie die Feuerwehr und lässt seinem Teamkollegen keine Chance. Für den ist bei diesen City-Events irgendwie der Wurm drin: Noch nie kam Kristoffersen über Runde eins hinaus.

Marco Schwarz (AUT) - Dave Ryding (GBR) Die Wiederholung des Finales von Oslo geht wieder extrem eng zu: Aber wie in Oslo muss sich der Brite geschlagen geben. Schwarz macht sich am Ende ganz lang und zieht knapp in Runde zwei ein.

Michael Matt (AUT) - Andre Myhrer (SWE) Schade! Michael Matt leistet sich gleich zu Beginn einen Patzer und muss Myhrer den Sieg überlassen. Der starke Schwede ist gegen Mölgg gleich der klare Favorit!

Noel Clement (FRA) - Manuel Mölgg (ITA) Das nächste enge Duell steht an: 24 Hundertstel Vorsprung für den Franzosen sind für Mölgg aber trotz eines kleinen Rutschers von Noel nicht mehr aufzuholen. Der Italiener ist einfach nicht spritzig genug und kommt gegen den wilden Ritt des Youngsters nicht mehr heran. Am Ende wird das Ganze korrigiert: Clement Noel hatte eingefädelt...

Daniel Yule (SUI) - Loic Meillard (SUI) Im Schweizer Duell hat Yule die besseren Karten. Und der Eidgenosse zieht klar in Runde zwei ein: Meillard riskiert zu viel und scheidet im Mittelteil aus.

Alexis Pinturault (FRA) - Christian Hirschbühel (AUT) Das nächste Duell wird spannend: Hirschbühel und Pinturault trennen nur fünf Hundertstel. Im zweiten Lauf kommt Hirschbühel zunächst gut raus, dann allerdings gibt Pinturault Gas: Der Franzose ist ganz eng an den Stangen und siegt mit fünf Hundertsteln Vorsprung.

Ramon Zenhäusern (SUI) - Manuel Feller (AUT) Im nächsten Duell läuft es für den ÖSV-Starter nicht ganz so rund: Gegen den Vorjahressieger aus der Schweiz hat Feller keine Chance: Eine halbe Sekunde kann er dem Riesen nicht abnehmen. Zwar riskiert er alles, doch Zenhäusern ist zu stark.

Marcel Hirscher (AUT) - Victor Muffat-Jeandet (FRA) Die Herren sind wieder an der Reihe: Im ersten Duell setzt sich der Weltmeister klar durch. Marcel Hirscher bringt zum ersten Mal eine erste Runde durch und holt sich damit auch die Slalom-Kugel. Das war stark!

Sebastian Foss-Solevaag (NOR) - Henrik Krsitoffersen (NOR) Das nächste Duell der Landsmänner geht an Foss Soleaag: Ohne Fehler kämpft er sich klasse durch und distanziert den Riesenslalom-Weltmeister, der im City-Event noch nie eine erste Runde überstehen konnte...

Marco Schwarz (AUT) - Dave Ryding (GBR) Dave Ryding stand in Oslo bereits auf dem Treppchen, damals verlor er das Finale gegen seinen heutigen Gegner. Heute ist es allerdings knapp: Nachdem sich Schwarz einen Vorsprung herausgearbeitet hatte, holt Ryding am Ende noch gewaltig auf und liegt nur eine Hundertstel hinter dem Österreicher. Wir sind gespannt auf das nächste Duell!

Michael Matt (AUT) - Andre Myhrer (SWE) Der Slalom-Olympiasieger ist eine ganz harte Nuss für Michael Matt, der hier nicht gut aus dem Starthaus kommt. Gegen den starken Schweden kann er diesen Nachteil nicht mehr gutmachen. Die Cross-Blocking-Technik von Myhrer ist zu stark!

Clement Noel (FRA) - Manuel Mölgg (ITA) Dieses Duell ist schnell entschieden: Der Franzose geht gleich nach den Start in Führung und baut diesen Vorsprung kontinuierlich aus. Fast drei Zehntel beträgt sein Vorsprung im Ziel.

Daniel Yule (SUI) - Loic Meillard (SUI) Das rein Schweizer Duell ist ein Kopf-an-Kopf-Renen. Die beiden Teamkollegen schenken sich hier nichts und liegen im Ziel nur 0.18 Sekunden auseinander - Vorteil: Yule!

Alexis Pinturault (FRA) - Christian Hirschbühel (AUT) Der erfahrene Franzose geht im roten Kurs an den Start: Alexis Pinturault liegt schnell leicht vorn, in den letzten Toren wird es dann allerdings noch einmal ganz eng: Hirschbühel kommt bis auf fünf Hundertstel heran. Das wird ein spannendes Duell gleich!

Ramon Zenhäusern (SUI) - Manuel Feller (AUT) Der Vorjahressieger steht am Start: Und der Schweizer zieht hier voll durch. Wieder sehen wir einen klaren Sieg, da Feller wegrutscht und Zenhäusern sich keinen Patzer erlaubt.

Marcel Hirscher (AUT) - Victor Muffat-Jeandet (FRA) Nicht einmal 20 Sekunden dauert dieser Kurs - da darf man sich keinen Fehler erlauben! Bei den ersten beiden Herren gelingt das gut. Hirscher geht voll aggressiv in den Kurs und baut sich einen gewaltigen Vorsprung ein. Das war klasse!

Kein DSV-Starter Nach der enttäuschenden WM ohne Medaille für die deutschen Herren, ist auch heute nichts zu holen für die DSV-Techniker. Felix Neureuther lässt den heutigen Wettbewerb aus. Leider konnte sich kein weiterer deutscher Starter für das City-Event qualifizieren.

Mission Titelverteidigung Auch die drei Schweizer Starter machen sich Hoffnungen auf einen der begehrten Plätze auf dem Podium: Im Vorjahr siegte Ramon Zenhäusern überraschend in der schwedischen Hauptstadt. Der Riese im Starterfeld beginnt heute gegen Manuel Feller. Die Teamkollegen Yule und Meillard müssen gar im reinen Schweizer Duell gegeneinander ran.

Bärenstarkes ÖSV-Team Das größte Team stellt einmal mehr der ÖSV: Dabei können sich alle fünf Österreicher Hoffnungen auf den Tagessieg machen - allen voran natürlich Slalom-Weltemeister Marcel Hirscher. Beim letzten Parallel-Event musste der allerdings Teamkollege Marco Schwarz den Sieg überlassen, schied gar gleich in der ersten Runde aus.

Die Teilnehmer Marcel Hirscher (AUT), Henrik Kristoffersen (NOR), Daniel Yule (SUI), Clement Noel (FRA), Alexis Pinturault (FRA), Michael Matt (AUT), Marco Schwarz (AUT), Ramon Zenhaeusern (SUI), Manuel Feller (AUT), André Myhrer (SWE), Dave Ryding (GBR), Manfred Moelgg (ITA), Christian Hirschbühl (AUT), Loïc Meillard (SUI), Victor Muffat-Jeandet (FRA) und Sebastian Foss-Solevaag (NOR) werden gleich im K.O.-Modus an den Start gehen.

Der Modus Qualifiziert sind die zwölf Besten der Slalom-Weltrangliste (WCSL) sowie die Top Vier der Gesamtweltrangliste. Sobald ein Läufer auf sein Startrecht verzichtet, kann ein anderer Athlet nachrücken. Der Parallel-Torlauf in der schwedischen Hauptstadt wird im K.o.-Modus ausgetragen. Pro Runde treten die Rennläufer in zwei Läufen an. Nach dem 1. Lauf wird der Kurs gewechselt und das Starttor des Langsameren öffnet sich entsprechend später. Gestartet wird mit dem Achtelfinale.