Die Achtelfinals

Die Herren starten gleich im Achtelfinale wie folgt: Marcel Hirscher (AUT) - Kjetil Jansrud (NOR), Alexander Khoroschilov (RUS) - Dave Ryding (GBR), Stefano Gross (ITA) - Luca Aerni (SUI), Michael Matt (AUT) - Alexis Pinturault (FRA), Manfred Mölgg (ITA) - Sebastian Foss-Solevaag (NOR), Andre Myhrer (SWE) - Mattias Hargin (SWE), Fritz Dopfer (GER) - Daniel Yule (SUI) sowie Henrik Kristoffersen (NOR) - Linus Straßer (GER). Der Läufer, der in Addition zweier Läufer am schnellsten im Ziel ist, kommt eine Runde weiter.