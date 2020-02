Liveticker

Der erste von drei Slowenen, die jetzt nacheinander kommen, kann hier nichts ausrichten. Keine gute Linie, am Schluss noch ein Verschneider - das reicht nur zu Platz 20.

Startnummer 25: James Crawford (CAN)

Alle Fahrer haben jetzt so um die eineinhalb Sekunde Rückstand oder mehr, auch der Schweizer. Das reicht nicht für die Top Ten, dafür müsste der Rückstand unter eine Minute betragen.

Nyman fährt nach dem besagten Sprung am Tor vorbei und scheidet aus.

Einer hat etwas dagegen! Dreßen zeigt hier wirklich eine fehlerfreie Fahrt und übernimmt Rang drei! Mehr ist hier nicht mehr drin, der Mittenwalder hat wirklich alles herausgeholt, was hier noch herauszuholen war. Das nächste Podest? Noch müssen wir etwas abwarten.

Auch Tumler ist chancenlos. Immer mehr Schläge, dazu eine schlechte Bodensicht sorgen dafür, dass hier nicht mehr viel nach vorne geht. Kann sich Kilde über seinen ersten Super-G-Erfolg in diesem Winter freuen?

Oben verlieren jetzt alle viel, viel Zeit, auch Marco Odermatt. Möglicherweise lässt die Piste hier schon nach. Und so muss der Schweizer mit Rang elf zufrieden sein.

Schon nach der Hälfte der Strecke hat Ferstl über eine Sekunde verloren. Unten baut er noch einen dicken Schnitzer ein - für Josef Ferstl sind die Tage in Saalbach-Hinterglemm sehr frustrierend.

Der Topfavorit ist ausgeschieden. Auch für ihn ist die Fahrt nach dem Sprung im Mittelteil zu Ende. Kaum einer kam an dieser Schlüsselstelle bisher ohne Probleme durch. Kilde bleibt vorne und könnte in der Super-G-Wertung die Konkurrenten abhängen.

Allegre ist chancenlos. Mit 1,36 Sekunden Rückstand reiht er sich am Ende des Klassements ein.

Die Strecke ist doch viel schwieriger als es schien. Das merkt auch Kriechmayr, der das Podest weit verfehlt. Schon am Start hatte er Probleme. Und auch die Ideallinie hat er nie gefunden.

Startnummer 9: Kjetil Jansrud (NOR)

Was macht der derzeit beste deutsche Super-G-Fahrer? Sander gibt alles, erwischt aber ein paarmal nicht die Ideallinie. Zu direkt ist er unterwegs. Schade, damit ist er nur Sechster im Moment.

Kilde mit neuer Bestzeit. Eine Risikofahrt des Norwegers, der im Super G schon zweimal in diesem Winter auf dem Podest stand. Auch heute wieder?

Startnummer 7: Aleksander Aamodt Kilde (NOR)

Platz drei in der Abfahrt gestern hat Caviezel Auftrieb gegeben. Trotz kleiner Fehler unterbietet er die Bestzeit abermals. Für ganz vorne wird das aber wohl auch nicht reichen.

Clarey mit einem verkorksten Lauf. Bei einem Sprung verliert er komplett die Richtung, fährt einen großen Umweg und kann so Mattia nicht von Platz eins verdrängen.

Der US-Amerikaner ist langsamer unterwegs als der Italiener vor ihm. Und wenn die km/h fehlen, dann fehlen auch ein paar Zehntel im Ziel, in diesem Fall sind es 0,55 Sekunden.

Casse fährt einmal zu direkt an ein Tor heran, das er fast verpasst. Nach 58,91 Sekunden ist er im Ziel. Erster Eindruck: das geht schneller.

Renndirektor Markus Waldner erklärt die erneute kleine Verzögerung mit frischem Neuschnee in einem Teil der Strecke. Dieser Schnee wird jetzt weggeschaufelt, dann starten erneut drei Vorläufer und dann - hoffentlich - die Rennläufer.

Los geht's wie gesagt vom Reservestart. So gesehen wird es hier zu einer Art "Super-G-Sprint" kommen mit etwa 55 Sekunden Laufzeit. Große Tücken gibt es nicht. Für die Läufer heißt das: Sie können riskieren und voll auf Angriff fahren.

Bester Deutscher im Super-G war in diesem Winter bislang Andreas Sander. Vielleixcht geht bei ihm heute endgültig der Knopf auf. Er kommt mit der Startnummer 8. Aber natürlich auch der Abfahrtssieger Thomas Dreßen (19), Josef Ferstl (16), Dominik Schwaiger (31), Romed Baumann (44) und Manuel Schmid (50) wollen hier Akzente setzen und sind nicht chancenlos.

Außerdem konnten die beiden Norweger Aleksander Aamodt Kilde und Kjetil Jansrud je einen Super-G gewinnen. Im Super-G-Weltcup sind die beiden Norweger gemeinsam mit Kriechmayr punktgleich auf Platz zwei. Mayer führt diese Wertung an, nachdem er in drei der vier Rennen auf dem Podest stand.

Matthias Mayer und Vincent Kriechmayr, die beiden Österreicher, die bisher einen Super-G gewinnen konnten, gehen bei ihrem Heimrennen als leichte Favoriten an den Start. Kriechmayr kam schon gestern in der Abfahrt hier gut zurecht, als er Sechster wurde. Mayer fremdelte als Elfter noch etwas mit der Strecke.

Kriechmayr und Mayer in der Favoritenrolle

Vier Rennen, vier Sieger

Der Italiener Mattia Casse wird den fünften Super-G in diesem Winter eröffnen. In den bisherigen vier Rennen gab es vier Sieger. Das zeigt, wie eng die Weltspitze in dieser Disziplin beieinander ist.