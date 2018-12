Liveticker

Dann schiebt sich der Olympiasieger in den Hang. Andre Myhrer legt sofort richtig gut los. Gefühlvoll tastet sich der Schwede zu Tal, fährt dennoch auf Zug. Kontinuierlich wächst der Vorsprung. Doch was ist dann? Geht dem 35-Jährigen da etwa der Strom aus? Unten raus verliert Myhrer, wird nur Vierter.

Nach einem Trainingssturz gestern schmerzt Michael Matt der Rücken. Was ist unter diesen Umständen möglich? So richtig frei wirkt der Österreicher anfangs nicht, da hakelt es einmal kurz. Dann aber nimmt Matt Fahrt auf. Die Österreicher im Zielraum tragen ihren Landsmann ins Ziel, wo sieben Hundertstel für ihn sprechen.

Henrik Kristoffersen (NOR)

Dann gibt Felix Neureuther sein Slalom-Comeback. Wunderdinge sind natürlich nicht zu erwarten, bei all den Verletzungen der letzten Zeit. Der Deutsche wirkt sehr konzentriert, bemüht sich um technisch sauberes Fahren. Zwischenzeitlich liegt der 34-Jährige mehr als eine Sekunde vorn. Dann büßt er ein wenig ein, der Lauf ist sehr lang. Eine halbe Sekunde bleibt - Führung!

Auf geht's! Daniel Yule eröffnet das Rennen am Zwölferkogel. Der Walliser stellt uns den Kur vor. Der Lauf wirkt rhythmisch. Yule braucht ein wenig, um den Rhythmus zu finden. Grobe Fehler sind nicht zu sehen. Dennoch zeigt sich der Schweizer im Ziel unzufrieden, schüttelt mit dem Kopf.

Die Bedingungen

Bei Temperaturen knapp unter dem Gefrierpunkt schneit es ein wenig in Saalbach-Hinterglemm. Dennoch scheint der Himmel ein wenig auflockern. In jedem Fall sind die Bedingungen für diesen Slalom in Ordnung.