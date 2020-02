Liveticker

Für Sara hector wird es eng mit dem zweiten Durchgang. Kein guter Rhythmus bei der Schwedin vom ersten Tor weg, am Ende sind es 3,93 Sekunden - so langsam war bisher noch keine.

Startnummer 20: Magdalena Fjällström (SWE)

Fjällström hat schon vor der Einfahrt in den Steilhang 1,07 Sekunden Rückstand, kann also auch nicht so viel Tempo mitnehmen. Unten verliert sie aber nicht ganz so stark wie die beiden Kanadierinnen: Rang 12 mit 2,3 Sekunden zur Spitze.