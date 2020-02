Liveticker

Startnummer 26: Ana Bucik (SLO) Gleich wieder Big Party hier, man merkt, dass es eine Slowenin die Strecke herunterheizt. Etwas verhalten am Geländeübergang, aber trotzdem hält sie da sehr gut die Linie. Sie reiht sich auf Platz 17 ein - unten hat sie etwas verloren.

Startnummer 25: Kristina Riis-Johannessen (NOR) Kurz vor dem Aus stand Kristina Riis Johannessen da im oberen Teil, da war sie mit der Schulter am Tor höängengeblieben. Davon hat sie sich den ganzen Lauf nicht mehr erholt, unten sind es dann 2,43 Sekunden Rückstand.

Startnummer 24: Nina Haver-Löseth (NOR) Toller Beginn der Norwegerin, oben ist sie bei den Besten! Sie hatte sich ja im Vorjahr die Kniescheibe gebrochen, hat sich aber klasse zurückgekämpft. Und sie fährt hier mit knapp 1,3 Sekunden Rückstand auf Platz zehn - sehr gut mit dieser Startnummer.

Startnummer 23: Alexandra Tilley (GBR) Ganz wild haut sich da Alex Tilley in die ersten Tore, das geht allerdings deutlich sichtbar zu Lasten einer engen Linie. Sie schimpft da sogar während ihres eigenen Laufs mit sich - knapp zwei Sekunden Rückstand nimmt sie mit in den zweiten Durchgang.

Zwischenstand Vorne ist immer noch souverän Petra Vlhová, aber die beste Fahrt hat eigentlich vom Speed her Alice Robinson hingelegt. Dass die Neuseeländerin auf Platz liegt, trotz ihres Riesen-Patzers, sagt alles.

Startnummer 22: Franziska Gritsch (AUT) Franzi Gritsch hat einen stressigen Winter, fährt neben den Weltcup-Alpinrennen auch noch alles im Eurocup. Dafür sind hier die anderthalb Sekunden Rückstand ordentlich, die Top Ten sind auch für sie immer noch absolut in Reichweite.

Startnummer 21: Andrea Ellenberger (SUI) Andrea Ellenberger geht die Stangen schön eng an, aber es fehlt so der letzte Punch. 1,58 Sekunden Rückstand hat sie unten - der Sprung sah aber auch nicht wirklich gut aus. Da musste sie mit den Armen in der Luft rudern, um das auszubalancieren.

Startnummer 20: Kristin Lysdahl (NOR) Zweimal ist Kristin Lysdahl in dieser Saison schon ausgeschieden - aber oben hat sie richtig Zug auf dem Ski. Sehr elegante Fahrt, gute Mischung aus Aggressivität und Rhythmus. 1,23 Sekunden Rückstand - da ist sie absolut mit dabei.

Startnummer 19: Estelle Alphand (SWE) Frühes Aus für Alphand! Sie hat viel riskiert, liegt dann so tief im Schnee, dass sie richtig ausgehoben wird. Schade für die Französin, es ist nicht ihre Saison bisher.

Startnummer 18: Katharina Truppe (AUT) Aber beim Geländeübergang bleibt Truppe etwas hängen, ist dann bei zwei, drei Toren zu weit weg und hat am Ende gut 1,3 Sekunden Rückstand. Aber die Top Ten sind allemal drin.

Startnummer 18: Katharina Truppe (AUT) Da leuchtet doch tatsächlich mal wieder "grün" auf - Katharina Truppe führt bei der ersten Zwischenzeit!

Startnummer 17: Tina Robnik (SLO) Toller Auftakt von der Slowenin, die natürlich auch extrem vom Publikum gepusht wird. Tina Robnik fährt richtig mutig, bleibt unter einer Sekunde Rückstand, ist fast genauso schnell wie Brignone - Kompliment!

Startnummer 16: Eva-Maria Brem (AUT) Auch Eva-Maria Brem ist Teil des sportlich gebeutelten Austria-Teams - und auch hier hat sie wieder keinen guten Flow. Drei Sekunden Rückstand hat sie am Ende, das ist schon Wahnsinn. Letzter Platz im Moment, zwei Fahrerinnen sind ja bereits ausgeschieden.

Brignone in der ARD Federica Brignone sagt gerade, dass sie tatsächlich nicht ganz fit ist, das Rennen aber unbedingt fahren wollte. Sie glaubt nicht so recht, dass sie hier gleich noch um den Sieg mitfahren kann, sagt aber lachend: "Ich versuch's!"

Startnummer 15: Meta Hrovat (SLO) Riesenstimmung hier beim Lauf Hrovat - und sie lässt sich ganz gut davon tragen. Die Slowenin ist voll mit dabei und jubelt über 77 Hundertstel Rückstand, Rang drei im Moment!

Zwischenstand Vorne liegt immer noch Petra Vlhová vor Alice Robinson und Wendy Holdener.

Startnummer 14: Maria Therese Tviberg (NOR) Maria Therese Tviberg beginnt ganz ordentlich - aber dann bleibt sie zu lange auf dem Innenski, kommt voll aus dem Gleichgewicht und packt das nächste Tor nicht. Das Aus!

Startnummer 13: Michelle Gisin (SUI) Guter Auftakt von Michelle Gisin, die Schweizerin hat oben nur ein Zehntel Rückstand. Beim Übergang in den Steilhang verliert sie aber ein bisschen en Rhythmus - aber trotzdem: Platz sechs mit 0,96 Sekunden Rückstand stimmen sie durchaus zufrieden.

Startnummer 12: Thea Louise Stjernesund (NOR) Thea Louise Stjernesund bleibt da voll am Tor hängen - das hat richtig wehgetan. Auweia, dann knickt sie richtig weg, scheidet aus und schreit vor Schmerzen. Sie greift sich ans Knie - da kann man nur die Daumen drücken.

Startnummer 11: Sara Hector (SWE) Die Piste ist auf jeden Fall noch in gutem Zustand, Sara Hector hat im oberen Teil mit der Spitze gut mitgehalten. Aber dann nach dem Sprung greift sie richtig tief in den Schnee, hat Mühe, das nächste Tor zu treffen - 1,40 Sekunden ist sie hinten dran.

Startnummer 10: Katharina Liensberger (AUT) Die Österreicherinnen haben ja ähnlich wie die Deutschen eine schwierige Saison - Katharina Liensberger fährt hier auch nicht wirklich frei auf. Die Piste spielt da ganz schön mit ihr, kein guter Rhythmus - und 2,02 Sekunden Rückstand auf die Spitze.

Startnummer 9: Clara Direz (FRA) Ganz tief geht Clara Direz immer runter, greift fast in den Schnee. Das war leider gar kein guter Lauf, die Französin handelt sich über zwei Sekunden Rückstand ein und liegt im Moment ganz hinten. Das wird eng mit dem zweiten Durchgang, ganz eng.

Startnummer 8: Lara Gut-Behrami (SUI) Lara Gut-Behrami ist an fast allen Toren einen Tick zu spät dran, irgendwie fehlt da die letzte Körperspannung. 1,56 Sekunden Rückstand sind die Quittung für einen unruhigen Lauf.

Startnummer 7: Wendy Holdener (SUI) Wendy Holdener geht richtig aggressiv in die ersten Tore, kommt auch nach dem Sprung im Mittelteil wieder schnell in den Rhythmus. Erst unten beim Eingang in den Steilhang patzt die Schweizerin - und fängt sich noch 86 Hundertstel Rückstand ein.

Startnummer 6: Petra Vlhová (SVK) Petra Vlhová hat hier richtig viele Fans - und sie macht das klasse. Leichte Probleme noch im oberen Teil, aber dann findet sie eine ganz enge Linie und fährt auf Platz eins! 24 Hundertstel hat sie rausgefahren.

Startnummer 5: Marta Bassino (ITA) Bassino geht als Dritte im Riesenslalom-Weltcup ins Rennen - hat oben ein bisschen Verspätung. Sie wirkt etwas verhalten, fast gehemmt. Aber im unteren Abschnitt findet sie dann den Rhythmus und fährt mit 0,65 Sekunden Rückstand erstmal auf Rang zwei.

Startnummer 4: Alice Robinson (NZL) Oben gleich mal 43 Hundertsteln Vorsprung, ein furioser Auftakt. Aber dann wird sie viel zu weit rausgetragen, verliert richtig Zeit - trotzdem fährt sie sieben Zehntel Vorsprung heraus. Stark!

Startnummer 3: Tessa Worley (FRA) Worley ist nach ihrer Verletzung gut erholt: Oben zweimal mit bester Zwischenzeit, dann bleibt sie aber ordentlich an einem Tor hängen und verliert entscheidende Zehntel. Am Ende ist sie eine gute halbe Sekunde hinter Brignone - sie wirkt aber nicht unzufrieden.

Startnummer 2: Federica Brignone (ITA) Erstaunlich, bei den oberen Zwischenzeiten liegt Brignone noch zurück - dann gibt sie aber richtig Gas und fährt noch 1:07 Sekunden Vorsprung heraus.

Startnummer 2: Federica Brignone (ITA) Brignone geht nicht ganz fit ins Rennen, sie leidet an einer Magenschleimhautentzündung.

Startnummer 1: Mina Fuerst Holtmann (NOR) Die Piste ist ordentlich vereist - der Lauf von Mina Fuerst Holtmann sieht nicht sehr flüssig aus. Sie bleibt knapp unter einer Minute - mal sehen, wofür das am Ende reichen wird.

Startnummer 1: Mina Fuerst Holtmann (NOR) Auf geht's hier bei bestem Wetter - Mina Fuerst Holtmann hat das Rennen eröffnet.

Favoritin startet früh Die mit Abstand Führende im Riesenslalom-Weltcup der Damen ist die Italienerin Federica Brignone - sie geht hier gleich mit der Startnummer zwei ins Rennen.

Shiffrin-Rückkehr ungewiss Mikaela Shiffrin fehlt im Weltcup weiterhin wegen des Trauerfalls in ihrer Familie: Ihr Vater war überraschend verstorben. Laut amerikanischer Medien ist fraglich, ob Shiffrin in diesem Winter überhaupt noch einmal in den Weltcup zurückkehrt.

Warten auf die erste Deutsche Das deutsche Damen-Team besteht deshalb heute nur aus genau einer Fahrerin: Lena Dürr geht mit Startnummer 29 ins Rennen.

Ohne Viktoria Rebensburg Wir müssen leider mit zwei schlechten Nachrichten beginnen, die die Ski-Fans aber natürlich schon kennen: Viktoria Rebensburg fehlt hier ebenso wie Marlene Schmotz wegen ihrer schweren Knieverletzungen. Auch Superstar Mikaela Shiffrin ist nicht am Start.

Verlegung des Rennens Ursprünglich sollte dieses Rennen in Maribor stattfinden, die Wetterverhältnisse haben aber die Verlegung nach Kranjska Gora notwendig gemacht. Hier scheint die Sonne, aber es sollten reguläre Bedingungen herrschen, die Piste sieht top präpariert aus.