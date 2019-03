Liveticker

Der zweite Durchgang des letzten Slaloms in dieser Saison steht vor der Tür. Um 13:15 Uhr wird Elias Kolega als erster Fahrer seinen zweiten Lauf in Soldeu absolvieren.

Der vorletzte Slalom-Lauf der Saison ist nun Geschichte und an der Spitze thront Clement Noel. Der junge Franzose setzte ein Ausrufezeichen und führt deutlich vor den beiden Schweizern Ramon Zenhäusern und Daniel Yule. Marcel Hirscher landet nur auf der Sechs, Felix Neureuther in seinem letzten Rennen auf der Acht. Ab 13:15 Uhr sehen wir, wie weit es für die beiden Routiniers noch gehen kann und ob jemand Noel noch von der Eins verdrängt. Bis später!

Der Bulgare kann nicht an seine guten Leistungen des Winters anknüpfen und landet am Ende des Tableaus.

Der Deutsche denkt nicht daran, sich hier heute in Lederhosen oder dergleichen zu verabschieden. Der Deutsche will Ski fahren und sich mit einer guten Platzierung verabschieden. Ganz optimal ist Platz Acht im Ziel nicht, aber im zweiten Abschnitt kann es durchaus noch ein paar Plätze nach vorne gehen

Unterdessen konnten sich auch die Schweizer in dieser Saison zeigen. Mit Daniel Yule (Platz 2) und Ramon Zenhäusern (Rang Vier) hat man gleich zwei Fahrer in der Top Fünf des Weltcups platzieren können. Was den beiden noch fehlt, ist der ganz große Wurf. Vielleicht gelingt dieser ja heute.

Ein letztes Rodeo für Neureuther!

Seit gestern steht fest, was viele schon vermutet hatten. Felix Neureuther beendet seine Karriere und steht heute das letzte Mal im Weltcup auf den Brettern. In seiner Paradedisziplin will der Deutsche sich mit zwei starken Läufen gebührend verabschieden. Bei allem, was der Partenkirchener für den Deutschen Skisport getan hat, wäre es ihm mehr als zu wünschen.