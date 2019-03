Liveticker

Luca De Aliprandini (ITA) Die Sportler müssen sich bei den Franzosen etwas abschauen, die fanden bisher die beste Einstellung zu den Bedingungen. Luca De Aliprandini findet sich besser zurecht als die Schweizer zuletzt. Der Italiener baut dann aber einen groben Fehler ein, büßt mehr als eine Sekunde ein, ist angesichts der großen Abstände damit aber immerhin Vierter.

Gino Caviezel (SUI) Ähnlich verbissen wir der Landsmann eben ist Gino Caviezel unterwegs. Zudem treibt es ihn bei einer Bodenwelle ab. Somit erklärt sich der gewaltige Zeitrückstand auch optisch. Der Eidgenosse bekommt sogar satte zweieinhalb Sekunden aufgebrummt. Welch eine Packung!

Loïc Meillard (SUI) Loïc Meillard probiert dann wieder die enge Linie, setzt den Ski sehr hart. Das jedoch zahlt sich nicht aus. Diese aggressive Fahrweise scheint nicht zu funktionieren. Der Schweizer fällt um mehr als zwei Sekunden zurück.

Alexis Pinturault (FRA) Die Franzosen finden sich heute glänzend zurecht. Auch Alexis Pinturault tritt enorm aufs Gas. Wo holt der 27-Jährige all diese Zeit heraus. Das ist eine glänzende Fahrt. Mehr als sechs Zehntel gibt Pinturault der Konkurrenz mit und setzt sich klar an die Spitze.

Henrik Kristoffersen (NOR) Eine enge Linie sucht sich anschließend Henrik Kristoffersen. Früh ist der Norweger mit den Schwüngen fertig. Knapp fährt der 24-Jährige der Musik hinterher. Eventuell gibt er die Ski nicht genug frei. Und so kommt der Weltmeister bei Weitem nicht an die Spitze heran. Fast neun Zehntel fehlen.

Matts Olsson (SWE) Nun schiebt sich Matts Olsson in den Hang. Der absolute Riesenslalomspezialist bemüht sich um eine saubere Linie. Und das scheint sich auszuzahlen. So schnell wie Fanara ist der Schwede zwar nicht, doch der Maßstab ist derzeit ja Kranjec. Kontinuierlich baut der 30-Jährige seinen kleinen Vorsprung aus. 35 Hundertstel sind es am Ende - Führung!

Thomas Fanara (FRA) Auf Abschiedstour befindet sich Thomas Fanara. Kurz vor dem Karriereende will es der Franzose noch einmal wissen. Unglaublich schnell ist der 37-Jährige unterwegs, hat mehr als sieben Zehntel Vorsprung. Doch dann ist er bei einem Rechtsschwung zu spät dran, bekommt die Kurve nicht mehr und scheidet aus. Welch unglücklicher Abschluss der Laufbahn!

Marcel Hirscher (AUT) Dann schon ist Marcel Hirscher an der Reihe, rutscht da einen Schwung an. Dennoch ist der Olympiasieger zügig unterwegs. Auch im weiteren Verlauf erwischt es der Salzburger nicht ideal, trifft die Linie nicht perfekt. Mit knapp vier Zehnteln Rückstand kommt Hirscher unten an und wirkt enttäuscht.

Žan Kranjec (SLO) Auf geht's! Žan Kranjec eröffnet den letzten Riesentorlauf der Saison. Der Sieger von Saalbach-Hinterglemm macht sich auf den Weg. Auf der eisigen Piste kommt der WM-Fünfte gut durch. Optisch schaut das gut aus. Der Slowene erreicht das Ziel und setzt die erste Zeit.

Bedingungen Beste Bedingungen herrschen in den Pyrenäen. Die Sonne strahlt vom blauen Himmel. Bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt ist die Piste hart präpariert. Alles ist angerichtet.

Reglement Neben Luitz und Tumler kann auch Ricardo Tonetti sein Startrecht nicht wahrnehmen. Den Italiener plagt eine Handverletzung. Somit bleiben 22 Athleten aus den Top 25 des Disziplin-Weltcups. Darüber hinaus darf der frischgebackene Juniorenweltmeister mitmischen. Das ist River Radamus. Von den Sportlern, die im Gesamtweltcup 500 und mehr Punkte aufweisen, stellen sich heute Aleksander Aamodt Kilde und Christof Innerhofer dem Wettkampf, womit wir auf insgesamt 25 Starter kommen. Alle, die im erste Lauf ordnungsgemäß das Ziel erreichen, dürfen im zweiten Durchgang noch einmal ran. Weltcup-Punkte jedoch gibt es am Ende nur für die Top 15.

Favoritenkreis Neben Marcel Hirscher müssen wir heute insbesondere den Weltmeister auf der Rechnung haben. Henrik Kristoffersen (Startnummer 5) befindet sich in einer richtig guten Form, gewann nach der WM auch noch den Riesenslalom von Kranjska Gora. Fürs Podium ist darüber hinaus in jedem Fall auch der WM-Dritte Alexis Pinturault (6) gut. Zu beachten sind sicherlich Žan Kranjec (1), Sieger in Saalbach, und Thomas Fanara (3), der in diesem Winter bereits dreimal auf dem Stockerl stand. Und Raum für Überraschungen bietet sich gewiss auch heute wieder.

Schweizerisches Quartett Breiter sind die Eidgenossen aufgestellt. Und dabei hätte mit Thomas Tumler sogar noch ein fünfter Athlet starten dürfen, doch der musste zu Monatsbeginn eine Fraktur an der linken Hand operativ versorgen lassen. So bleiben Loïc Meillard (Startnummer 7), Zweiter in Saalbach-Hinterglemm, Gino Caviezel (8), Marco Odermatt (11), der in Bansko jüngst erstmals auf einem Weltcup-Podium stand, und Cedric Noger (20), der zuletzt in Kranjska Gora als Vierter sein bestes Weltcup-Resultat erreichte und so im letzten Moment den Sprung zum Weltcup-Finale schaffte.

Österreichisches Duo Die Farben des ÖSV vertreten auch nur zwei Athleten. Neben dem bereits gewürdigten Marcel Hirscher (Startnummer 2) schaffte einzig Manuel Feller (16) den Sprung in diesen finalen Riesentorlauf der Saison. Beim 26-jährigen Tiroler jedoch kam in dieser Disziplin nach dem vierten Platz von Alta Badia im Dezember gar nichts mehr nach.

Nur ein Deutscher dabei Nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Stefan Luitz, dessen Startrecht bei diesem Weltcup-Finale damit verfällt, bleibt mit Alexander Schmid (Startnummer 21) ein Deutscher im heutigen Teilnehmerfeld. Der 24-Jährige qualifizierte sich als 24. des Riesenslalomweltcups und fuhr als WM-Achter sein bestes Saisonergebnis ein.

Weltcup Zurück zum aktuellen Geschehen: Es geht bei den Herren an diesem Wochenende im Großen und Ganzen nur noch um die Tageswertungen, denn die Kristallkugeln sind alle vergeben. Die große geht zum achten Mal in Folge an Marcel Hirscher, der überdies die Slalom- und Riesentorlaufweltcups vorzeitig für sich entschied. Die acht Gesamtweltcupsiege bedeuten den alleinigen Rekord. Zudem darf der Salzburger inzwischen 20 Kugeln sein Eigen nennen, was sonst nur Lindsey Vonn schaffte. Die Abfahrtskugel machte am Mittwoch Beat Feuz klar, im Super G setzte sich vorgestern Dominik Paris durch. Die Alpine Kombination wurde bereits in Bansko Beute von Alexis Pinturault.

Luitz erhält seinen Sieg zurück An dieser Stelle sei erwähnt, dass Stefan Luitz mit seiner Berufung gegen die Aberkennung des Sieges von Beaver Creek Erfolg hatte. Gestern wurde seinem Einspruch vor den Internationalen Sportgerichtshof CAS stattgegeben. Der DSV-Sportler, der die Saison wegen einer Knieverletzung und einer Schulteroperation bereits beenden musste, rückt damit wieder an die Spitze des Klassement in diesem Riesentorlauf und erhält seinen ersten Weltcupsieg zurück. Der 26-Jährige hatte Anfang Dezember zwischen den beiden Läufen über eine Maske Sauerstoff eingeatmet und damit Differenzen zwischen FIS- und WADA-Richtlinien aufgedeckt. Mit der Entscheidung des CAS werden die Probleme um diese Lücken im Reglement nun nicht mehr auf dem Rücken des Athleten ausgetragen.

Die Tagesaufgabe Dabei werden sich die Sportler auf der Piste "Avet" betätigen. Vom Start auf 2.237 Metern geht es über 400 Höhenmeter zu Tal. Den Weg weist die Kurssetzung von Andreas Puelacher. Der Österreicher hat 50 Tore gesetzt.