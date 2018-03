Liveticker

Die Kür-Fahrt des Super-G-Weltcupsiegers. Nicht so sauber, nicht so souverän, wie man es sonst von ihm kennt. Und trotzdem noch schnell - aber hinter Kriechmayr, Dreßen und Reichelt nur Vierter. Ihm wird's egal sein, die kleine Kristallkugel kriegt er gleich ja trotzdem.

Showdown im ÖSV-Team: Altmeister Reichelt unterwegs zu ... Platz zwei nur! Das heißt auf jeden Fall: Vincent Kriechmayr ist der stärkste Super-G-Läufer in dieser Saison im Team der Alpenrepublik. Der Blick aus Klassement beeindruckend: Kriechmayr, Reichelt, Franz, Mayer - vier auf den ersten vier Plätzen, Are leuchtet rot-weiß-rot.

Schade - das war nichts. Sander im Ziel nur Vierter hinter der österreichischen Alpin-Armada. Guter Lauf, aber gegen starke ÖSV-Läufer an diesem Tag zu wenig.

Auf den Plätzen zwei und drei im Super-G-Weltcup liegen derzeit die Österreicher Hannes Reichelt (222 Punkte) und Vincent Kriechmayr (220). Max Franz (204) ist Fünfter, Matthias Mayer (160) Zehnter. Im starken Männerteam der Alpenrepublik geht's also auf jeden Fall ums Prestige, wer die Super-G-Wertung als Bester abschließt.

Rechnerisch haben die Fahrer bis Platz elf in der Disziplinenwertung noch Chancen auf die Plätze zwei und drei im Disziplinenweltcup. Das heißt: Auch Josef Ferstl (Platz acht, 163 Punkte) und Andreas Sander (elf, 134) könnten sich - zumindest rechnerisch - noch nach vorne schieben.

Weltcup entschieden, trotzdem Spannung

Anders als bei den Frauen ist der Super-G-Weltcup bereits vor dem letzten Rennen entschieden. Der Norweger Kjetil Jansrud hat die kleine Kristallkugel bereits sicher. Dahinter dürfte es trotzdem einen heißen Kampf geben: Den Platz zwei und drei in der Disziplinenwertung machen sich ja ebenfalls nicht so schlecht in der Vita.