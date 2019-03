Liveticker

Der erste Durchgang ist beendet! Der vorletzte Lauf dieses Winters ist für die Damen vorbei. An der Spitze thront, wie so oft, Mikaela Shiffrin. Die US-Amerikanerin stellt die Konkurrenz einmal mehr in den Schatten und verweist Viktoria Rebensburg und auch Alice Robinson auf die Plätze. Hinter Shiffrin dürfte im zweiten Lauf ein spannender Kampf um das Podest toben, der ab 12:15 Uhr beginnt. Bis dahin!

Alice Robinson (NZL) Den Abschluss des ersten Durchganges macht die Junioren-Weltmeisterin, die hier richtig abliefert! Bei der zweiten Zwischenzeit lag die Neuseeländerin sogar vor Shiffrin, am Ende landet sie auf einem tollen dritten Platz. Wahnsinn!

Coralie Frasse Sombet (FRA) Deutlich schlechter läuft es für die Französin, die massive Probleme am Start und auch unten hat. Nur Rang 17 für Frasse Sombet.

Mina Fuerst Holtmann (NOR) Gute Fahrt der jungen Norwegerin! Der Rückstand im Ziel beträgt knapp über zwei Sekunden, bis auf den Schlussabschnitt war Fuerst Holtmann aber gut unterwegs.

Bernadette Schild (AUT) Der sechste Platz im gestrigen Slalom hat der Österreicherin ein gutes Gefühl bereitet. Heute reicht es vorerst nur zu Rang Elf.

Marie-Michèle Gagnon (CAN) Deutlich weiter hinten landet die Kanadierin, die große Probleme hat und nur auf der 14 landet.

Eva-Maria Brem (AUT) Die wiedererstarkte Österreicherin ist eine der wenigen Fahrerinnen, die nun noch unter zwei Sekunden Rückstand ins Ziel kommen. Ordentliche Leistung also von Brem!

Frida Hansdotter (SWE) Frida Hansdotter geht zum letzten Mal in ihrer Karriere auf die Piste. Die Schwedin ist in einem Kleid unterwegs und hat auch einen Korb mit Zimtschnecken dabei, die sie an die Helfer am Rand verteilt. Tolle Bilder!

Katharina Liensberger (AUT) Gerade im mittleren und unteren Abschnitt haben die Läuferinnen aktuell viel Probleme. Liensberger macht ihre Sache zunächst gut, muss unten aber viel Zeit einbüßen.

Ricarda Haaser (AUT) Mittlerweile wird die Piste natürlich etwas schwieriger. Das bekommt auch Ricarda Haaser zu spüren, die sich ebenfalls hinten im Feld einordnen muss.

Thea Louise Stjernesund (NOR) Die junge Norwegerin muss, ebenso wie ihre Vorläuferinnen, im mittleren und unteren Abschnitt viel Zeitverlust hinnehmen. Sie reiht sich auf der Elf ein.

Sara Hector (SWE) Der Riesenslalom ist nicht das Metier der Sara Hector. Gerade im unteren Abschnitt verliert die Schwedin viel Zeit und muss sich mit Platz Sieben begnügen.

Katharina Truppe (AUT) Aktuell läuft wenig zusammen bei den Fahrerinnen. Auch Katharina Truppe hat massive Probleme und reiht sich auf der Elf ein.

Meta Hrovat (SLO) Nicht viel besser läuft es für die Sloweninen, die ebenfalls mit mehr als zwei Sekunden Rückstand ins Ziel kommt.

Kristin Lysdahl (NOR) Das war nichts! Wie so oft hat Lysdahl Probleme im ersten Lauf und reiht sich mit über zwei Sekunden Rückstand am Ende des Feldes ein.

Tessa Worley (FRA) Die Saison, die so gut angefangen hatte, nahm auf Grund von Verletzungen einen schlechten Verlauf für Worley, die auch jetzt nur auf der Vier landet.

Viktoria Rebensburg (GER) Auch Viktoria Rebensburg macht ihre Sache sehr gut. Gegen die Fabelzeit von Shiffrin hat die Deutsche zwar keine Chance, aber Rebensburg setzt sich mit deutlichem Vorsprung auf die Zwei.

Mikaela Shiffrin (USA) Ist das stark! Shiffrin darf eigentlich nur nicht verlieren, fährt aber voll auf Sieg und nimmt der Konkurrenz im Ziel eine ganze Sekunde ab. Wahnsinn!

Federica Brignone (ITA) Genau andersherum läuft es für Federica Brignone. Die Italienerin startet gut, fällt dann aber weit zurück. Erst im Schlussspurt kann sie etwas aufholen, landet aber auf der Zwei.

Petra Vlhova (SVK) Die Weltmeisterin startet nicht optimal, kann sich das aber fangen und die Zeit von Wendy Holdener um eine gute halbe Sekunde schlagen. Ob das jedoch reicht, um Shiffrin zu schlagen, wird sich zeigen.

Marta Bassino (ITA) Bassino macht früh einen Fehler und fährt der Zeit fortan hinterher. Lange ist ihr Rennen jedoch nicht, sie ist zu direkt dran und verpasst ein Tor.

Wendy Holdener (SUI) Die Schweizerin setzt die erste Zeit des Tages. Holdener fühlt sich auf dem drehenden Kurs nicht unwohl und macht ihre Sache ordentlich. Was die Zeit wert ist, werden die nächsten Läuferinnen zeigen.

In der Breite gut aufgestellt Das größte Team stellt heute einmal mehr der ÖSV. Für die Österreicher qualifizierten sich gleich sieben Fahrerinnen, von denen fünf heute mit dabei sind. Stephanie Brunner und Anna Veith müssen leider passen. Allerdings steht somit keine der heute startenden Österreicherinnen in den Top Ten des Weltcups, wirkliche Siegchancen hat dementsprechend eher nicht.

Holdener muss es richten Tatsächlich hat es für die Schweiz, ebenso wie für den DSV, nur eine Läuferin in dieses Weltcupfinale geschafft. Zwar konnte sich Lara Gut-Behrami als 25. des Klassements auch gerade so qualifizieren, doch eine Verletzung stoppte sie. So ist es an Wendy Holdener, heute die Eidgenossinnen zu vertreten.

Rebensburg in Top-Form Die Form stimmt, die Piste liegt ihr. Viktoria Rebensburg fühlt sich aktuell pudelwohl. Die Deutsche kommt nach Platz Zwei in der Abfahrt und dem Sieg im Super G mit viel Selbstvertrauen daher. Ein weiterer Sieg würde ihr sicherlich gut zu Gesicht stehen.

Shiffrin vor nächstem Coup Mikaela Shiffrin steht kurz vor ihrer dritten Kristallkugel in diesem Winter. Die US-Amerikanerin liegt vor dem Rennen 97 Punkte vor Petra Vlhova. Die Rechnung ist damit einfach: Vlhova muss das Rennen gewinnen, während Shiffrin außerhalb der Top 15 und damit der Punkte ist. Ansonsten geht der Titel an die 24-Jährige.