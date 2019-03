Liveticker

Punkte sind Nebensache

Ebenfalls mit vier Fahrerinnen am Start ist die Schweiz. Namentlich sind das Lara Gut-Behrami, Wendy Holdener, Jasmine Flury und Joana Hählen. Für alle geht es im Weltcup um nichts mehr und so können die vier befreit fahren und so vielleicht gute Platzierungen eintüten.