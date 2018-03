Liveticker

Thalmann ist sehr schnell unterwegs oben, fährt super und hat in der zweiten Zwischenzeit nur 0,49 Sekunden Rückstand - sie ist sehr engagiert, doch im steilen Hang kommt der dicke Fehler - und sie liegt mit 3,30 Sekunden Rückstand nur auf dem derzeit letzten Rang.

Die Slowenin war schon dreimal hier am Start - aber nie unter den ersten Zwanzig. Auch Bucik verliert im mittleren Teil und mit 2,49 Sekunden liegt sie nun auf Platz 16, Lena Dürr ist direkt vor ihr im Moment.

Die französische Schwedin attackiert wieder. Sehr eng geht sie die Stangen an, bei der Einfahrt in den Steilhang macht sie einen Fehler - 1,87 Sekunden Rückstand, im Moment Rang 13.

18. Starterin: Maren Skjoeld (NOR)

Die Norwegerin kommt schon nicht so gut ins Rennen im oberen Teil und hat schon in der zweiten Zwischenzeit über 1,4 Sekunden Rückstand, sie setzt zu spät den Schwung an - mit 2,85 Sekunden Rückstand liegt sie einen Platz hinter Lena Dürr auf Platz 15.