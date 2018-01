Nach ihrer Knieverletzung steht das Comeback an - und Kirchgasser geht sofort aggressiv in die Tore.

Klasse-Fahrt im unteren Teil, wo mehr die Technik gefragt ist. Da zieht Bassino dann doch um knapp drei zehntel vorbei und geht in Führung.

Ein runder, aber nicht allzu aggressiver Lauf der Schweizerin, sie lässt viel Abstand zu den Toren. Mal sehen, was ihre 1:12,83 gleich bedeuten werden. Sie ist auf jeden Fall zufrieden.

Mikaela Shiffrin, die Weltcupführende, ist hier auch nicht dabei - aber wie gesagt: Mit Laura Gut, Lindsey Vonn und Co. sind jede Menge Top-Athletinnen hier in Lenzerheide am Start.