Liveticker

Die Französin kann in diesem Lauf nicht mit den Topfahrerin mithalten. Beinahe vier Sekunden Rückstand besitzt Sombet im Ziel.

Marie-Michèle Gagnon (CAN)

Die Schweizerin offenbart große Probleme, bereits nach der ersten Zwischenzeit liegt sie über sieben Zehntel hinter der Erstplatzierten zurück. Im Anschluss will Gut-Behrami ebenfalls nicht mehr sonderlich viel gelingen, sodass sie im Ziel einen Rückstand von 4,45 Sekunden aufweist.

Die Schwedin ist lange gut unterwegs, dann unterläuft ihr am Zielhang aber ein Innenskifehler und sie stürzt. Zum Glück scheint sie sich nicht ernster wehgetan zu haben. Das Rennen ist für Sara Hector nun aber vorbei.

Auch die zweite Österreicherin, Katharina Liensberger, zeigt in diesem ersten Durchgang nicht ihre beste Fahrt. Oben sieht es für die ÖSV-Athletin noch ordentlich aus, doch dann purzeln für sie die Rückstände. Aus 2,61 Sekunden Rückstand leitet sich derzeit Platz elf ab.

Kristin Lysdahl (NOR)

Die erste Österreicherin stürzt sich den Hang hinunter. Haaser scheint mit der Strecke nicht ganz warm zu werden und hat insbesondere in der steileren Passage Probleme. Nur Platz elf für Haaser.

Auch die Schwedin Hansdotter kann in diesem ersten Durchgang nicht mit den absoluten Top-Zeiten der Erstplatzierten mithalten. Beinahe zwei Sekunden Rückstand sind es im Ziel.

2,52 Sekunden Rückstand hat Stjernesund im Ziel auf die nachwievor Führende Vlhova, was Rang neun bedeutet.

Thea Louise Stjernesund (NOR)

Direkt hinter Hrovat reiht sich Bassino im Klassement ein und belegt somit derzeit Rang sieben. Insbesondere unten verliert die Italienerin an Boden und verpasst so eine bessere Ausgangsposition für den zweiten Durchgang.

Ragnhild Mowinckel (NOR)

Die Topfavoritin Mikaela Shiffrin ist nun an der Reihe. Die US-Amerikanerin offenbart Probleme, ihre Fahrt ist nicht so griffig wie gewohnt. Da die Gewinnerin des Gesamtweltcups auch weiter unten nicht mehr aufholen kann, steht im Ziel für sie Rang vier und 1,33 Sekunden Rückstand auf die Führende Vlhova zur Buche.

Die Slowakin zeigt eine ganz starke Fahrt! Lange liegt sie in den Zwischenzeiten hinter Rebensburg zurück, doch unten nimmt sie der Deutschen dann reichlich Zeit ab und schiebt sich noch an Rebensburg vorbei auf Platz eins. Fast eine halbe Sekunde ist Vlhova im Ziel schneller als die DSV-Athletin.

Die Schweizerin erwischt keine gute Fahrt. Holdener verliert in jedem Rennabschnitt an Boden, im Ziel liegt sie fast zwei Sekunden hinter Rebensburg zurück.

Mit Viktoria Rebensburg ist früh im Rennen die erste Deutsche an der Reihe. Rebensburgs Fahrt wirkt sehr flüssig, vorallem im oberen Streckenabschnitt stimmt fast alles bei der Deutschen! Mit etwas über sechs Zehntel Vorsprung auf Brignone schiebt sich die Deutsche an die Spitze des Tableaus!

Los geht's! Die Italienerin Federica Brignone eröffnet bei guten, trockenen Bedingungen das Rennen. Sie gibt eine gute Visitenkarte ab und fährt nach 1:13,68 Minuten über die Ziellinie. Gleich wissen wir, was diese Zeit wert ist.

Haaser eröffnet aus ÖSV-Sicht

Zehn Österreicherinnen gehen heute in Spindleruv Mlyn an den Start. Ricarda Haaser ist als Erste aus dem ÖSV-Aufgebot an der Reihe, sie trägt die Startnummer zwölf. Es folgt Katharina Liensberger (Startnummer 14), Bernadette Schild (18), Katharina Truppe (22), Eva-Maria Brehm (25), Franziska Gritsch (34), Julia Scheib (39), Stephanie Resch (40), Nadine Fest (46) und Rosina Schneeberger (58).