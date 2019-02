Liveticker

26. nach 1. Lauf, 2. Durchgang: Leif Kristian Nestvold-Haugen (NOR)

Neteland verliert oben seinen Vorsprung. Im Mittelteil und unten macht er es wesentlich besser. Am Ende fehlen ihm nur vier Hundertstel zur Bestzeit.

29. nach 1. Lauf, 2. Durchgang: Bjoernar Neteland (NOR)

30. nach 1. Lauf, 2. Durchgang: Erik Read (CAN)

Es herrscht super Bodensicht, die Torabstände sind wesentlich weiter. Nur die Einfahrt in den Steilhang und eine hängende Stelle sind die großen Herausforderungen.

Für Hirscher geht es am Ende gleich um zwei Siege: Neben Platz eins im Lauf kann er sich durch mindestens einen zweiten Platz die kleine Kristallkugel in der Riesenslalomwertung sichern.

Von den deutschen Startern hat es nur Alexander Schmid ins Finale geschafft. Der Läufer vom SC Fischen geht als 17. nach dem ersten Lauf in den zweiten Durchgang.

Um 12.30 Uhr geht es weiter in Bansko mit dem zweiten Durchgang im Riesenslalom.

Finale in Bansko

1. Marcel Hirscher (AUT), 2. Henrik Kristoffersen (NOR, +0,22), 3. Alexis Pinturault (FRA, +0,68), ... 17. Alexander Schmid (SC Fischen, +2,42), 37. Fritz Dopfer (SC Garmisch, +3,95), 44. Frederik Norys (SC Garmisch, + 4,41), 48. Benedikt Staubitzer (SC Mittenwald +4,70). Linus Straßer (TSV 1860 München) ist ausgeschieden.

25. Starter, 1. Lauf: Eric Read (CAN)

1. Marcel Hirscher (AUT), 2. Henrik Kristoffersen (NOR, +0,22), 3. Alexis Pinturault (FRA, +0,68), ... 16. Alexander Schmid (SC Fischen, +2,42).

22. Starter, 1. Lauf: Rasmus Windingstad (NOR)

Schmid kommt hier nicht so gut wie bei der WM zurecht. Mit +2,42 erreicht er Platz 15. Da muss er im zweiten Durchgang noch mehr Gas geben.

Odermatt zeigt oben tolle Zwischenzeiten. Dann verpatzt er aber die Einfahrt in den Steilhang. Mit +1,87 erreicht er aber momentan Rang zehn, ein tolles Ergebnis.

16. Starter, 1. Lauf: Alekander Aamodt Kilde (NOR)

1. Marcel Hirscher (AUT), 2. Henrik Kristoffersen (NOR, +0,22), 3. Alexis Pinturault (FRA, +0,68).

Moelgg drückt immer wieder nach, er ist an vielen Toren zu spät dran. Der Italiener kämpft sich durch den Kurs. Mit fast drei Sekunden Rückstand kommt er erst einmal auf Platz 14.

Ford wählt eine etwas zu weite Linie. So summiert sich sein Rückstand bis ins Ziel auf +1,62.

Oben hatte er die Schwünge prima erwischt. Danach rutscht er an einigen Toren regelrecht aus. Da verliert er mehr als drei Sekunden und wird ans Ende des Feldes durchgereicht.

9. Starter, 1. Lauf: Leif Kristian Nestvold-Haugen (NOR)

8. Starter, 1. Lauf: Manuel Feller (AUT)

Der Österreicher driftet immer wieder an, am Geländeübergang springt er sogar. Dann bleibt er an einem Tor hängen und die Zeit ist endgültig weg. Mehr als zwei Sekunden Rückstand ist eine dicke Packung für ihn.