Liveticker

Das war's erst einmal aus Bansko Um 13 Uhr geht es mit dem Kombinationsslalom weiter. Dann melden wir uns erneut. Bis dahin!

Zwischenstand nach 30 Fahrern 1. Mauro Caviezel (1:09,08 Minuten), 2. Vincent Kriechmayer (+0,06 Sekunden), 3. Alexis Pinturault (+0,16), 4. Romed Baumann (+0,85), 5. Riccardo Tonetti (+0,88), ..., 22. Linus Strasser (+2,36).

30. Starter: Ryan Cochran-Siegle (USA) Gute Fahrt des US-Amerikaners, der seinen Rückstand in Grenzen hält. Er beendet den guten Lauf mit +0.99 Sekunden. Damit sind die Top-30 unten.

29. Starter: Nils Allegre (FRA) Allegre verhaut schon oben einen Schwungansatz, bleibt aber im Rennen. Seine Fahrt ist auf Messers Schneide, aber er bringt sie nach unten. Immerhin erreicht er damit einen Platz unter den besten 15.

28. Starter: Daniel Danklmaier (AUT) Danklmaier hält nicht ganz mit Monsen mit, bleibt aber dennoch unter zwei Sekunden Rückstand. Das ist respektabel.

27. Starter: Felix Monsen (SWE) Der ruhige Fahrtbeginn des Schweden wird schnell ruppig. Er verhindert knapp den Ausfall und bringt die wilde Hatz nach unten. Der Rückstand von 1,36 Sekunden ist für seine Verhältnisse ganz stark. Jubelschreie im Zielraum bestätigen das.

26. Starter: Niels Hintermann (SUI) Bei Hintermann fehlt die Aggressivität auf der Strecke. Hintermann reiht sich am Ende des Feldes ein.

25. Starter: Klemen Kosi (SLO) Seit dem Sturz in Bormeo fährt Kosi seiner Form hinterher. Er kommt im oberen Teil eigentlich gut zurecht, fährt dann aber sehr unsicher. Der Rückstand wächst immer weiter an. Am Ende dieser "Kampf-Fahrt" stehen mehr als drei Sekunden Rückstand zu Buche. Da fehlt eindeutig noch das Selbstvertrauen, aber den inneren Schweinehund hat er immerhin überwunden.

24. Starter: Carlo Janka (SUI) Große Probleme bei Janka auf der Strecke und das schlägt sich auf die Zeit nieder. Mehr als drei Sekunden Rückstand im Ziel. Letzter Platz für den Schweizer.

23. Starter: Stefan Rogentin (SUI) Rogentin lässt mit der besten ersten Zwischenzeit aufhorchen, kann den Speed aber nicht aufrechterhalten. Dennoch bleibt er bei knapp einer Sekunde Rückstand, womit er sicher nicht unzufrieden ist. Respektable Fahrt des Schweizers.

22. Starter: Filip Zubcic (CRO) Mutig Fahrt von Zubcic, der das Rennen im mittleren Teil des Klassements beendet. Platz 13 aktuell für den jungen Kroaten.

21. Starter: Rasmus Windingstad (NOR) Wilde Fahrt von Windingstad, der aber nicht allzu viel Zeit verliert. Die Geschwindigkeit stimmt und das zeigt sich auch auf der Anzeigetafel. Platz sechs mit weniger als eine Sekunde Rückstand.

20. Starter: Linus Strasser (GER) Der Knoten von Linus Strasser platzt nicht. Oben ist der Rückstand schon knapp eine halbe Sekunde. Auch im weiteren Streckenverlauf wählt er nicht die aggressivste Linie und verliert weiter. Ein Patzer kurz vor dem Zielsprung lässt den Rückstand auf 2,36 Sekunden anwachsen. Damit wird Strasser nicht zufrieden sein.

19. Starter: Pawel Trichitschew (RUS) Der Russe fährt dem Feld hinterher. Aber der Rückstand vom Nicht-Speed-Spezialisten ist auch nicht dramatisch: +2,47 Sekunden.

18. Starter: Marcel Hirscher (AUT) Das letzte Kombinationsrennen von Hirscher war bei den Olympischen Spielen. Im Kombinations-Super-G hält er heute nicht vorn mit. Der Rückstand baut sich kontinuierlich auf. Im Ziel trennen ihn 1,83 Sekunden vom Führenden Caviezel.

17. Starter: Romed Baumann (AUT) Baumann beginnt stark mit einer engen Linie, verkantet dann aber leicht, was sofort einen Rückstand bedeutet. Im Mittelteil kann er seine gute Linie nicht mehr halten, dennoch wird er mit +0,85 Sekunden nicht unzufrieden sein. "Jawoll" ruft er im Ziel.

16. Starter: Vincent Kriechmayr (AUT) Toller Auftakt von Kriechmayr, der vorn angreift. Minimaler Rückstand im Mittelteil. Dann liegt er sogar knapp vor Caviezel, fährt aber nicht die Ideallinie ins Ziel und verliert wieder knapp. Im Ziel sind es 0,06 Sekunden Rückstand.

15. Starter: Kjetil Jansrud (NOR) Jansrud ist der nächste Speed-Fahrer, der hier abgewatscht wird. Keine Chance für ihn und ein großer Rückstand im Ziel: +2.62. Damit ist er aktuell Vorletzter.

14. Starter: Bryce Bennett (USA) Der Speed-Fahrer hat auch Probleme mit der Strecke. Er bringt seine unruhige Fahrt zwar ins Ziel, liegt aber mehr als zwei Sekunden hinter Caviezel.

13. Starter: Mauro Caviezel (SUI) Caviezel kann technisch anspruchsvolle Strecken fahren und das beweist er. Auf Anhieb ist er an der Zeit von Pinturault dran und schafft es sogar, mit einer idealen Linie beim Zielsprung, sich am bisher Führenden vorbeizuschieben. Platz eins für Caviezel.

12. Starter: Dominik Paris (ITA) Es sieht nicht so elegant aus, wie bei Tonetti zuvor. Paris kommt eher über die Kraft. Auch er, als Speed-Spezialist, hält heute auf der technisch anspruchsvollen Strecke nicht mit Pinturault mit. Platz fünf für Paris.

11. Starter: Riccardo Tonetti (ITA) Der Italiener zieht seine Fahrt im oberen Teil mit viel Schwung durch und verliert auch im unteren Teil nur leicht. Mit 0,72 Sekunden Rückstand ist er aktuell Zweiter. Starkes Rennen von Tonetti!

10. Starter: Aleksander Aamodt Kilde (NOR) Der Norweger ist oben in Sachen Speed vorn mit dabei, verliert im technisch anspruchsvolleren Mittelteil aber Zeit. Bis ins Ziel kann der Speed-Spezialist keine Zeit mehr aufholen und reiht sich mit +1,33 Sekunden auf Platz vier ein.

9. Starter: Marco Schwarz (AUT) Marco Schwarz enttäuscht. Er ist eigentlich gut drauf, hält hier aber nicht mit den besten mit. Sein Rückstand beträgt im Ziel mehr als eine Sekunde.

8. Starter: Thomas Mermillod Blondin (FRA) Pinturaults Landsmann hält zunächst gut mit (+0,08 sek), kann den guten Auftakt aber nicht bis unten durchziehen. Im Ziel sind es fast zwei Sekunden Rückstand, was aktuell Platz vier bedeutet. Im Ziel sind sechs Fahrer.

7. Starter: Alexis Pinturault (FRA) Pinturault mit einer astreinen Fahrt schon oben. Er greift die Zeit von Hadalin direkt an und schiebt sich bei jeder Zwischenzeit weiter nach vorn. Der Franzose zeigt, was möglich ist und geht im Ziel ganz klar in Führung: -0,84 Sekunden.

6. Starter: Ted Ligety (USA) Ligety kommt eigentlich gut ins Rennen, hat dann aber Mühe, die Linie zu halten. Er kommt fast bei jedem Tor zu spät in die Kurven, sodass sein Rückstand von wenigen Hundertsteln schließlich auf satte 1,32 Sekunden anwächst.

5. Starter: Victor Muffat-Jeandet (FRA) Der Franzose ist auch oben schon weit weg von Hadalin. Die Form stimmt nicht mehr Muffat-Jeandet. Der Rückstand im Ziel ist gigantisch: +1,79 Sekunden.

4. Starter: Christof Innerhofer (ITA) Der Italiener kommt bei weitem nicht an Hadalins Zeit heran. Im Ziel hat er knapp eine halbe Sekunde Rückstand, den er sich schon am Anfang der Strecke aufgehalst hat.

3. Starter: Stefan Hadalin (SLO) Auch Hadalin hat Probleme, schafft es aber immerhin, im Rennen zu bleiben. Mit 1:10,08 Minuten setzt er die erste Richtzeit. Wir werden sehen, wofür das am Ende gut ist.

2. Starter: Matthias Mayer (AUT) Der Olympiasieger mit einer aggressiven Fahrweise. Das Kanten ist deutlich zu hören und zu sehen. Dann fällt auch Mayer der Strecke im unteren Teil zum Opfer und macht ebenfalls einen Torfehler.

1. Starter: Luca Aerni (SUI) Der erste Starter im Feld schafft es nicht, den Lauf nach unten zu bringen. Aerni scheidet nach einem nicht ganz optimalen Zielsprung aus. Er segelt regelrecht am Tor vorbei.

Vorläufer Der erste Vorläufer ist auf der Strecke. Gleich geht's los mit der Startnummer eins, die die Schweizer Luca Aerni trägt.

Deutsches Duo Für den Deutschen Skiverband stehen zwei Athleten bereit. Gespannt blicken wir auf Linus Strasser (Startnummer 20), der bei der WM als Fünfter zu gefallen wusste und wie beim Team Event an Edelmetall schnupperte. Zweiter Deutscher im Bunde ist Dominik Schwaiger (43), der allenfalls für einen Platz unter den Top 30 in Frage kommt.

Der Favoritenkreis Damit sind zugleich einige Favoritennamen genannt. Die Franzosen also sollten unbedingt beachtet werden. Doch anders als bei der WM ist heute auch Olympiasieger Marcel Hirscher dabei. Und wann immer der Gesamtweltcupführende antritt, muss mit ihm gerechnet werden. Ganz sicher wollen sich die Norweger um Aleksander Aamodt Kilde und Kjetil Jansrud revanchieren, gingen sie doch beim weltmeisterlichen Wettkampf leer aus.

Kleine Kristallkugel zu haben In Bansko erleben wir die zweite und letzte Kombination des Weltcup-Winters. Heute wird also eine kleine Kristallkugel vergeben. Den ersten Wettkampf dieser Art in der laufenden Saison gewann in Wengen Marco Schwarz, vor Victor Muffat-Jeandet und Alexis Pinturault. Letzterer kürte sich jüngst in Are zum neuen Weltmeister. Die übrigen Medaillen gingen an Stefan Hadalin und Marco Schwarz.