Liveticker

Die Bedingungen

67 Athleten gehen heute in Chamonix an den Start. Für alle gilt es, 61 Stangen zu umfahren. Bei Temperaturen knapp unter dem Gefrierpunkt und viel Sonne sind die Verhältnisse in Ordnung. Die Piste wird als hart eingestuft, also sind einige Rutscher zu erwarten, die eine Schlüsselrolle spielen könnten.