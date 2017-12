Wallner, Geiger und Hilzinger ...

... müssen sich mit starken Gegnerinnen auseineinandersetzen. die 20-jährige Hilzinger geht gleich in der fünften Paarung an den Start, sie muss gegen Bernadette Schild aus Österreich antreten. Christina Geiger fährt in der elften Paarung gegen Manuela Mölgg aus Italien. Marina Wallner tritt in der 15. Paarung gegen die Kanadierin Erin Mielzynski, die in der Quali die zweitbeste Zeit fuhr.